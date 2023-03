„Lebensgefährlich im Ernstfall“: Probealarm in Bayern funktioniert bei vielen - Aufregung folgt trotzdem

Von: Katarina Amtmann

In Bayern fand am 9. März ein Probealarm statt. Sirenen heulten, Warnmeldungen wurden über Warn-Apps verschickt. Um 11 Uhr gings los. Unmut im Netz gab es dennoch.

Update vom 9. März, 15.35 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann hat eine erste positive Bilanz des bayernweiten Probealarms am Donnerstag gezogen. „Alle zur Verfügung stehenden Warnmittel konnten beim breit angelegten Testlauf umfassend erprobt werden“, sagte der CSU-Politiker am Nachmittag. „Die Bürgerinnen und Bürger erreichten die Warnungen auf verschiedenen Wegen: Sowohl die Warnungen auf Mobiltelefone über die Warn-Apps „NINA“ und „Katwarn“ als auch über das neue Cell Broadcast verliefen nach einem ersten Überblick weitgehend reibungslos.“ Die detaillierten Ergebnisse müssten noch abgewartet werden.

Probealarm in Bayern: Innenminister Herrmann zeigt sich zufrieden

Die digitalen Warnungen hätten innerhalb kurzer Zeit nach Auslösung des bayernweiten Alarms um 11.05 Uhr und 10 Sekunden die Menschen erreicht. Nur vereinzelt sei es zu leichten Verzögerungen gekommen. Punktuell hätten die Nutzer von Mobiltelefonen von ausbleibenden Signalen über die Alarmmeldungen bei der Nutzung von Warn-Apps berichtet. Auch die Sirenenwarnung habe, wo diese eingebunden seien, nach ersten Erhebungen gut geklappt.

„Entscheidend ist, dass wir auf einen vielfältigen Warnmittelmix aus Sirenen, Rundfunkdurchsagen, digitalen Stadtinformationstafeln, Warn-Apps und die neue Cell-Broadcast-Technologie bauen können, damit wir möglichst viele Menschen im Ernstfall rasch erreichen“, so Herrmann weiter. Erstmals seien die Warnungen auf digitalen Stadtinformationstafeln bayernweit zentral ausgelöst worden. „Mit den Warnungen über Informationstafeln beispielsweise auf Bahnhöfen, im öffentlichen Nahverkehr und in den Innenstädten können wir noch mehr Menschen in Gefahrenlagen erreichen und vor allem auch visuell warnen.“

„Lebensgefährlich im Ernstfall“: Probealarm in Bayern funktioniert bei vielen - Aufregung folgt trotzdem

Update vom 9. März, 11.22 Uhr: Mit etwas Verzögerung klappte der Probealarm in Bayern offenbar gut (siehe vorheriges Update). „Ich habe den Probealarm deaktiviert und trotzdem ging es los… Erfolg… würde ich mal sagen“, schrieb ein Twitter-Nutzer kurz nach dem Warnton. Eine weitere Person kritisiert jedoch die zeitliche Verzögerung des Alarms: „Er kam auf meinem Handy vier Minuten später an als auf dem meiner Frau. Vier Minuten? Lebensgefährlich im Ernstfall.“ Viele Nutzer berichten auf Twitter von dem schrillen Warnton, doch ein Mann zeigte sich auch irritiert: „Wieso bekomme ich hier in Sachsen einen Alarm aus Bayern?“ Offenbar kein Einzelfall: „Der Probealarm in Bayern und NRW funktioniert übrigens. Sogar in Baden-Württemberg. Was sollte das denn???“

Probealarm heute um 11 Uhr in Bayern: Sirenen und Warnmeldungen - wo es direkt Probleme gab

Update vom 9. März, 11.05 Uhr: Um 11 Uhr sollten in Bayern die Sirenen für eine Minute heulen, außerdem sollten Warnmeldungen über Warnapps wie NINA verschickt werden. Hintergrund ist ein landesweit einheitlicher Probealarm. Das scheint aber zunächst nicht bei jedem geklappt zu haben. „Weder die NINA-App noch Katwarn oder CellBroadcast haben auf meinem Handy Alarm geschlagen. Im Falle einer Katastrophe wäre ich also im uninformiert. Und bei euch?“ schrieb eine Frau auf Twitter. Dabei handelte sich aber möglicherweise nur um eine Verzögerung. Um 11.05 Uhr meldeten einige Nutzer dann einen lauten Warnton am Handy. „So, sind jetzt alle wieder wach?“ fragte daraufhin eine Twitter-Nutzerin.

Am Donnerstag fand in Bayern ein Probealarm statt. © Privat

Probealarm um 11 Uhr in Bayern: Sirenen und Warnmeldungen - was heute passieren soll

Erstmeldung vom 8. März: Regensburg - Am Donnerstag, 9. März, findet in Bayern ab 11 Uhr wieder ein landesweit einheitlicher Probealarm für Bevölkerungs-Warnmeldungen statt. Der Heulton wird eine Minute dauern, wie die Pressestelle des Landkreises Regensburg mitteilte.

Sirenen heulen, Warnmeldungen über Warn-Apps wie NINA: Probealarm in Bayern am 9. März

Dabei werden die Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Die Bevölkerung soll durch den Probealarm außerdem über die Bedeutung von Sirenenwarnungen informiert werden. „Der Heulton soll die Bevölkerung im Ernstfall bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Gleichzeitig werden Warnmeldungen über verschiedene Warn-Apps wie beispielsweise NINA versandt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Probealarm in Bayern: Diese Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Regensburg sind dabei

Stadt Neutraubling

Markt Schierling

Markt Regenstauf

Gemeinde Obertraubling

Gemeinde Holzheim am Forst (Ortsteil Trischlberg)

Im Dezember 2022 gab es bereits einen bundesweiten Probealarm (Archivbild). © IMAGO / photothek

Im Dezember 2022 hatte es bereits einen bundesweiten Probealarm gegeben. Was ist bei solchen Warntagen zu erwarten und wie funktioniert der Ablauf im Ernstfall?

Probealarm in Bayern: Warnung der Bevölkerung vor Gefahren

„Alle übrigen Sirenen in Landkreisgemeinden haben nur die Ausstattung zur Alarmierung der Feuerwehren, nicht aber der Warnung der Bevölkerung vor Gefahren, um die es beim Probealarm am 9. März geht“, erklärt die Pressestelle dazu weiter. (kam)

