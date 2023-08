Lkw streift Panzer auf bayerischer Autobahn – US-Soldatin (24) erschlagen

Von: Katarina Amtmann

Eine US-Soldatin ist nach einem Unfall in der Oberpfalz gestorben. Sie hatte zum Unglückszeitpunkt am Dienstag aus der Dachluke geschaut.

Weiden - In der Oberpfalz hat sich ein tragisches Unglück ereignet, dabei ist eine US-Soldatin in einem Panzer ums Leben gekommen.

A93/Weiden: US-Soldatin stirbt bei tragischem Unfall zwischen Panzer und Laster

Die Soldatin in dem Panzer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen an schweren Kopfverletzungen gestorben, da sie während der Fahrt aus der Dachluke schaute. Die Soldaten wollten an der Anschlussstelle Weiden-West in einem Konvoi aus Radpanzern auf die Autobahn 93 auffahren. Zeitgleich war ein Lasterfahrer auf der rechten Spur unterwegs. Obwohl der 57-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt noch versuchte, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, wie die Verkehrspolizei am Dienstag, 1. August, mitteilte.

Weiden in der Oberpfalz: US-Soldatin (24) stirbt nach Unfall im Krankenhaus an Kopfverletzungen

„Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug die Dachluke durch den seitliche Anstoß gegen den Kopf der 24-jährigen US-Soldatin. Hierbei wurde sie so stark verletzt, dass sie wenig später in einem nahe gelegenen Krankenhaus verstarb“, schilderten die Beamten. Die A93 war nach dem Unfall am Dienstagmittag in Richtung Hof für mehrere Stunden gesperrt. (kam/dpa)

