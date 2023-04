Klage gegen die Stadt Regensburg: Extrawurst beim Bauen? Wegweisendes Urteil

Von: Stefan Aigner

Wegweisendes Urteil am bayerischen Verwaltungsgerichtshof. © picture alliance / Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Wegweisendes Urteil: Bei einer Klage gegen die Stadt Regensburg hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass Baugenehmigungen als Umweltinformationen offengelegt werden müssen.

Regensburg/München - Die Stadt Regensburg muss Ausnahmen, die man einer Bauträgergruppe bei einem Bauvorhaben gewährt hat, offenlegen. So sieht das zumindest der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem Urteil, das weitreichende Folgen für die Auskunftspflichten von Kommunen, Städten und Behörden haben dürfte.

Wegweisendes Urteil am Verwaltungsgerichtshof: Baugenehmigungen sind Umweltinformationen

Demnach sind Baugenehmigungen grundsätzlich als Umweltinformationen anzusehen und deshalb auf Nachfrage offenzulegen. Erstritten hat das Urteil die Ferdinand Schmach junior GmbH, die schon länger bei verschiedenen Themen mit der Stadt Regensburg im Clinch liegt.

Der renommierte Verwaltungsrechtler Dr. Thomas Troidl, der die Schmacks vor Gericht vertreten hat und der als Experte in Sachen Auskunftsrechte gilt, freut sich über die Entscheidung: „Das Bauordnungsamt der Stadt Regensburg wollte rechtliche Klarheit. Die hat man nun bekommen. Herzlichen Glückwunsch.“

Anwalt über Urteil: „Sorgt für ein deutliches Mehr an Transparenz im Verwaltungshandeln“

Das Urteil des 5. Senats am Verwaltungsgerichtshof sei „wegweisend für viele anderen Fälle“ und sorge für „ein deutliches Mehr an Transparenz im Verwaltungshandeln“, so Troidl.

Konkret ging es bei dem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Schmack GmbH und Stadt, um das frühere Zuckerfabrik-Areal, das die Bauträger-Brüder 2008 von der Südzucker AG erworben hatten. 2012, nachdem der Bebauungsplan dafür rechtskräftig geworden war, verkauften die Schmacks Teile des 6,7 Hektar großen Areals weiter.

Rechtsstreit um mögliche Extrawurst für Bauträger

Vier größere Parzellen gingen damals an die „Bauhaus Immobilien GmbH & Co KG“, eine Tochter der „Immobilien Zentrum Regensburg“-Gruppe (IZ), deren Gründer zu den Schlüsselfiguren in der Regensburger Korruptionsaffäre zählt und die in der Vergangenheit schon öfter von gewissen Ausnahmen profitieren konnte, die ihr bei Bauvorhaben von der Stadt gewährt wurden.

Eine gewisse Bevorzugung des Konkurrenten vermutete Schmack auch auf dem Zuckerfabrik-Areal – Ausnahmen von den Auflagen des Bebauungsplans nämlich. Dass es solche Ausnahmen gab, scheint außer Frage zu stehen.

Rechtsstreit um mögliche Extrawurst: Konkurrent wollte Auskunft

Die Frage ist nur: Welche waren das genau und mit welcher Begründung? Mehr Geschosse? Geringere Abstandsflächen? Eine veränderte Kubatur der Gebäude?

Durchweg Veränderungen jedenfalls, die eine deutliche Steigerung der Rendite mit sich bringen können, zumal dann, wenn der Kaufpreis für die Fläche auf Basis anderer Voraussetzungen im Bebauungsplan – sprich: weniger Wohnbaufläche – festgelegt wurde.

Aber auch Punkte, die eigentlich festgelegte Planungen für ein neues Quartier, komplett durcheinander bringen können: Flächenversiegelung, Beschattung von Nachbargebäuden, Verringerung der Grünflächen etc.

Auskunft zu möglicher Extrawurst: Stadt Regensburg unterliegt zum zweiten Mal vor Gericht

Die Schmack GmbH wollte es von der Stadt genau wissen. Doch eine erste Anfrage 2017 wurde abgelehnt – „zu unpräzise“, hieß es. Bereits in einer ersten Klage vor dem Verwaltungsgericht Regensburg 2019 bekam Schmack dann in vollem Umfang recht. Die Stadt ging in Berufung und unterlag nun im zentralen Punkt erneut.

In der Leitsatzentscheidung des VGH, ein Urteil also, das vielen nachgeordneten Gerichten als Orientierung dienen dürfte, wird ausdrücklich festgehalten, dass „eine Baugenehmigung für die Neuerrichtung eines Wohngebäudes (…) grundsätzlich insgesamt als Umweltinformation“ im Sinne des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes zu sehen ist.

Wegweisendes Urteil: Baugenehmigungen müssen offengelegt werden

Etwas verkürzt ausgedrückt: Jedermann hat (nach Prüfung eventuell schutzwürdiger Interessen Dritter) das Recht auf freien Zugang zu sämtlichen Informationen, die eine Baugenehmigung beinhaltet, eventuellen Ausnahmen vom Bebauungsplan, Gründen für Abwägungsentscheidungen innerhalb der Baugenehmigungsbehörde und so weiter. All das muss gemäß dieser Entscheidung offengelegt werden.

Wird man nun bald erfahren, ob und gegebenenfalls welche „Zuckerl“ es auf dem Candis für das IZ gab? Laut einer Auskunft der städtischen Pressestelle könnte sich das nochmal etwas länger hinziehen.

Nach Urteil: Stadt Regensburg prüft Beschwerde

Die „Fortentwicklung der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs“ habe so „weitreichende Bedeutung für das Verständnis des Begriffs der Umweltinformation mit Blick auf das Baugenehmigungsverfahren“, dass die Stadt Regensburg derzeit eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision prüft, „um gegebenenfalls eine grundsätzliche Klärung dieser Rechtsfragen herbeizuführen“. Die Frage nach der Neuverbescheidung des Auskunftsersuchens stelle sich „bis dato folglich noch nicht“.

Rechtsanwalt Troidl hält das alles zwar für kaum aussichtsreich, sagt aber: „Wenn die Stadt hierzu auch noch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts herbeiführen will, wäre dies im Interesse der Fortbildung des Rechts natürlich zu begrüßen, auch für Folgefälle.“

