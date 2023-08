Regionalzug rammt Prellbock an Hauptbahnhof – drei Fahrgäste verletzt

Von: Katarina Amtmann

Trotz einer Notbremsung durch den Lokführer rammte ein Zug im Regensburger Hauptbahnhof einen Prellbock. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro.

Regensburg - Ein Regionalzug hat am Hauptbahnhof in Regensburg einen Prellbock gerammt und um zwei Meter verschoben. Drei Fahrgäste seien bei dem Unfall am Sonntag, 6. August, verletzt worden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Hauptbahnhof Regensburg: Zug rammt Prellbock - Frau erleidet Knochenbruch

Zwei von ihnen hätten ihre Reise mit Prellungen fortgesetzt. Eine Frau (57) sei dagegen am Sonntag mit Verdacht auf einen Knochenbruch am Bein in ein Krankenhaus gebracht worden.

Drei Verletzte gab es, als ein Zug gegen einen Prellbock fuhr. © Bundespolizei/dpa+++ dpa-Bildfunk +++

Zug rammt Prellbock in Regensburg - 100.000 Euro Schaden

Der Zugführer hatte noch eine Schnellbremsung eingeleitet, doch der Triebwagen rammte den Prellbock am Ende des Gleises 109 trotzdem noch. Die Polizei schätzt den Schaden am Zug auf mehr als 100.000 Euro. Gegen den Lokführer werde wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt. Er blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall unverletzt. (kam/dpa)

