Polizei sucht nach ihr: Mädchen fährt nach Zusammenstoß mit Fahrrädern davon

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau wurde bei einem Unfall am Samstag verletzt. Die junge Radfahrerin, die den Crash verursacht haben soll, fuhr danach weiter.

Weiden - Ein junges Mädchen auf einem Fahrrad soll in Weiden in der Oberpfalz einen Unfall verursacht und danach davon gefahren sein. Eine Frau (55) verletzte sich bei dem Vorfall am Samstag, 19. August, leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein junges Mädchen soll einen Unfall verursacht und dann davon gefahren sein (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Weiden in der Oberpfalz: Mädchen verursacht offenbar Unfall und fährt davon

Das Mädchen soll auf einem Kinderfahrrad unterwegs gewesen sein. Es soll die 55-Jährige und einen 71-jährigen Mann auf ihren E-Bikes übersehen haben, woraufhin die Drei zusammenstießen. Nun sucht die Polizei nach dem Mädchen, das auf circa acht Jahre geschätzt wird. (kam/dpa)

