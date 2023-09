Fast 600 Euro: Kinder sammeln mit Musik Spenden für das Tierheim Amberg

Von: Thomas Wunder

Drei engagierte Mädchen haben mit Straßenmusik fast 600 Euro Spenden für das Tierheim Amberg gesammelt.

Amberg – Mit ihren Gitarren haben sich die drei jungen Mädchen Luisa, Anja und Lisa in die Amberger Fußgängerzone begeben, um mit Musik spenden für das örtliche Tierheim zu sammeln. Dabei sind fast 600 Euro zusammengekommen, wie der Tierschutzverein Amberg-Sulzbach e.V. auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Mehr als 550 Euro für das Tierheim Amberg

Bereits zum zweiten Mal seien die jungen Spendensammlerinnen für das Tierheim als Straßenmusiker aktiv geworden. „Dieses Mal sind über 550 Euro zusammengekommen“, ist in dem Post auf Facebook zu lesen. Geld, das das Tierheim gut gebrauchen kann: „Danke an alle, die dazu mit beigetragen haben, wir brauchen derzeit jeden Cent, wir sind voll bis unters Dach mit Tieren in Not.“

Das Tierheim freut sich über die Spenden, die die Mädchen gesammelt haben. © Tierschutzverein Amberg-Sulzbach/Facebook

Die Facebook-Gemeinde ist begeistert vom Einsatz der Damen. „Wieder sooo fantastisch von den Mädels. Toller Einsatz für die Tiere“, schreibt eine Nutzerin. Ein Kommentator ergänzt: „Da können sich manche Erwachsene eine Scheibe abschneiden.“

Hilfe für Tiere in Amberg und Umgebung

Das Tierheim in Amberg nimmt neben Hunden und Katzen auch Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen in Obhut. Manchmal muss das Tierheim auch spontan zur Geburtsstation für einen ganzen Schwung Katzenbabys umfunktioniert werden.

Spenden können die Tierschützer deshalb immer gut gebrauchen. Neben den laufenden Kosten müssen auch Investitionen gestemmt werden. Aktuell ist beispielsweise der Bau einer ausgelagerten Katzenquarantäne geplant. Außerdem sollen die Hundeboxen vergrößert und um Freiläufe ergänzt werden. Über diese andere Vorhaben informiert das Tierheim auf seiner Webseite.

