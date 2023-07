Regensburg fordert seit Jahren weniger CO2 – doch „Green Deal“ kommt nicht voran – fehlt der Wille?

Von: Stefan Aigner

Ein Bericht zum Green Deal Regensburg mahnt eine Umstellung auf erneuerbare Energien an. © sina Schuldt/dpa

Regensburg hält seinen Pfad auf dem Weg zu mehr Klimaneutralität nicht ein. So steht es in einem Bericht, den die Stadt selbst in Auftrag gegeben hat.

Regensburg – Um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 sollen die Treibhausgasemissionen in Regensburg bis zum Jahr 2030 reduziert werden. So lautet das erklärte Ziel, das sich die Stadt vor ein paar Jahren im Rahmen des „Green Deal Regensburg“ gesetzt hat.

Ernüchternder Bericht zum „Green Deal Regensburg“: So kann man das Ziel nicht erreichen

Der aktuelle Monitoring-Bericht, den die Energieagentur Regensburg dazu kürzlich vorgelegt hat, stimmt allerdings wenig hoffnungsvoll. Heraus sticht dabei vor allem ein Satz in dem 20-seitigen Papier. „Der Pfad gemäß Green Deal wird nicht eingehalten“, heißt es da kurz und bündig. Sprich: Wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergeht, sind die 65 Prozent nicht zu erreichen.

Zwei Kernzahlen sind es, welche die Verfasser zu diesem Schluss kommen lassen. Zum einen seien die Emissionen von Treibgas zwischen 1990 und 2021 – also innerhalb der letzten rund 30 Jahre – um 42 Prozent gesunken, sollen aber nun binnen neun Jahren um weitere 23 Prozent nach unten gehen.

Bericht zum „Green Deal Regensburg“: Nur 8,5 Prozent Erneuerbare beim Gesamtenergieverbrauch

Das sei zwar „absolut notwendig“, heißt es, aber auch „sehr ambitioniert“. Zum anderen liegt der Anteil, den erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch in der Stadt Regensburg haben, bei gerade einmal 8,5 Prozent. Eine Zahl, die deutlich macht, dass es noch ein sehr weiter Weg ist bei der Umstellung von fossilen auf regenerative Energieträger.

Freilich muss man bei dem aktuellen Bericht berücksichtigen, dass vieles angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens nur sehr begrenzt beurteilt werden kann.



Insbesondere der Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs in Regensburg von 2020 auf 2021 – von 4.007 auf 4.197 Gigawattstunden, eine Steigerung um knapp fünf Prozent – hat, darauf weisen die Verfasser ausdrücklich hin, mit dem Hochfahren von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur nach den Corona-Beschränkungen zu tun.

Ernüchternder Bericht zum „Green Deal“: Deutlicher Anstieg beim Wärmeverbrauch

Nichtsdestotrotz lesen sich die Steigerungen beim Energieverbrauch in städtischen Liegenschaften nicht sonderlich ermutigend. So ist der Stromverbrauch pro Netto-Quadratmeter in kommunalen Liegenschaften zwar in etwa gleich geblieben und in der Summe um lediglich 2,6 Prozent gestiegen.

Deutlich nach oben gegangen aber ist der Wärmeverbrauch in städtischen Gebäuden – sowohl pro Quadratmeter als auch insgesamt: 33,9 Gigawattstunden wurden von der Stadt hier verbraucht. Eine Steigerung um über 16 Prozent. Ebenfalls um 16 Prozent gestiegen ist der städtische CO2-Ausstoß: auf 6.849 Tonnen 2021.

Bericht zum „Green Deal“ sieht Handlungsbedarf beim Ausbau der Erneuerbaren

Handlungsbedarf sieht die Energieagentur in ihrem Monitoring-Bericht in sechs Feldern: Eine „Transformation“ der Wirtschaft – diese bildet mit 49 Prozent die größte Verbrauchsgruppe. „Diesbezüglich befinden sich mehrere Großprojekte in Vorbereitung“, heißt es. Dahinter kommen die Gruppen der Endverbraucher (34 Prozent), der Stadt Regensburg (ein Prozent) und anderer öffentlicher Einrichtungen (16 Prozent).

Eine konsequenter Einbau von regenerativen Energieträgern in Neubauten, eine schrittweise Umrüstung der Energieversorgung in Bestandsgebäuden sowie Ersatzbeschaffungen von Energietechnik bzgl. Heizung, Strom und Verkehr „grundsätzlich auf Basis erneuerbarer Energien“.

Bericht zum „Green Deal Regensburg“ fordert: Weg vom Erdgas

Weiterer zentraler Punkt ist die Energieerzeugung: Solar, Biomasse, Geothermie, Wasserkraft und Windkraft im Stadtgebiet und im Umland der Stadt Regensburg müssten ausgebaut werden, heißt es. Verbunden werden müsse dies „mit Speichertechnologien, Wasserstoff und intelligentem Energiemanagement“. Und schließlich müsse der Einsatz von fossilem Erdgas in der Stadt Regensburg durch andere Energieträger ersetzt werden.

Scharfe Kritik angesichts der eher ernüchternden Bestandsaufnahme kommt von den Grünen. Die Frage sei, „ob es hier am politischen Willen der Koalition fehle oder schlicht zu wenig Mittel zur Umsetzung des Green Deal zur Verfügung stünden“.

