Stadt in der Oberpfalz wird nach Gewitter regelrecht überflutet – Feuerwehr mit 100 Kräften im Einsatz

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Innerhalb weniger Minuten fielen bis zu 50 Liter Regen in der Oberpfalz. Straßen wurden überflutet. Keller liefen voll. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Cham – In vielen Teilen Deutschlands, aber auch Bayerns mangelt es massiv an Niederschlag. Temperaturen über 30 Grad setzen den Wäldern und Feldern stark zu. Da war die Freude in der Oberpfalz wahrscheinlich groß, als endlich wieder Regen von den Meteorologen gemeldet wurde. Aber mit solch einer Menge hatte man beispielsweise in der oberpfälzischen Stadt Cham nicht gerechnet.

Gewitter setzt Cham unter Wasser – bis zu 50 Liter auf den Quadratmeter

Teilweise Mengen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter kamen am Freitagnachmittag in der Region vom Himmel. Innerhalb so kurzer Zeit konnten die Gullys und Abwasserkanäle solche Wassermassen nicht aufnehmen. Die Folge: zahlreiche Überflutungen und hoch gedrückte Gullydeckel. Die Stadt sei regelrecht überflutet worden, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Cham. Etwa 100 Einsatzkräfte würden sich derzeit um überschwemmte Gebäude und Straßen kümmern.

Auf Facebook schrieben die Helfer, dass innerhalb weniger Minuten Straßen teilweise mit Hagelkörnern bis zu zehn Zentimeter hoch übersät waren. Viele Tunnel und Unterführungen liefen innerhalb von wenigen Minuten komplett voll. Auch die Bahnstrecke zwischen Cham und Furth im Wald/Bad Kötzingen stand im Handumdrehen unter Wasser. Weiter heißt es in dem Beitrag: „PKW, die in den überfluteten Bereichen geparkt waren, müssen teilweise abgeschleppt werden. Unterspülte Straßen und Fahrbahnen werden vom Stadtbauhof abgesichert, Geröll auf der Fahrbahn wird durch die Feuerwehr weggeschaufelt, im Anschluss reinigt eine Kehrmaschine die betroffenen Straßenzüge.“ Viele Feuerwehren aus dem Umkreis unterstützten ihre Kollegen aus Cham.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Gewitter in der Region noch bis Samstag möglich

Das Gröbste dürften die Helfer und Bewohner der Region mittlerweile überstanden haben. Das Gewitter ist inzwischen Richtung Tschechien weitergezogen. Auf dem Wetterradar von wetteronline.de sind nur noch einzelne Gewitterwolken im Alpenraum und im Norden Bayerns zu sehen. Im Laufe der Nacht kann es dort immer wieder regnen. Am Samstag gibt es noch letzte Gewitter in Ober- und Unterfranken sowie der Oberpfalz, Niederbayern und Oberbayern. (tel)