„Verstößt gegen EU-Artenschutzrecht“: Bund Naturschutz setzt sich für Fischotter ein

Vom Aussterben bedroht

Von Adriano D'Adamo schließen

Eine Klage vom Bund Naturschutz widerrief den Abschuss von Fischottern in der Oberpfalz. Dennoch lauern viele Gefahren für die vom Aussterben bedrohten Tiere in Bayern.

Regensburg – Markus Söder und die CSU planten, dass ab dem 1. Mai 2023 Fischotter in der Oberpfalz zum Abschuss freigegeben werden. Der Bund Naturschutz griff erfolgreich ein, um dem vom Aussterben bedrohten Fischotter zu helfen. Auf eine Anfrage von Merkur.de erklärte der Bund Naturschutz, was sein Ziel mit der Klage war und wie sie der Fischotterpopulation in Bayern helfen wollen.

+ Der Bund Naturschutz setzt sich für den vom Aussterben bedrohten Fischotter ein. © IMAGO/Cover-Images

„Weiterhin nicht an anderen Lösungen interessiert“: Genehmigungen waren rechtswidrig

Der Bund Naturschutz reichte erfolgreich eine Klage gegen Einzelgenehmigungen an drei Teichgebieten in der Oberpfalz ein. „Diese Einzelgenehmigungen der Regierung der Oberpfalz waren also klar rechtswidrig“, sagte Felix Hälbich, Pressesprecher vom Bund Naturschutz. In einem Pilotprojekt sollten an drei Teichen in der Oberpfalz Fischotter entnommen werden. Mit der Klage habe der Bund Naturschutz verhindern wollen, dass daraus ein Präzedenzfall für Entnahmen an anderen Teichen und anderen Regierungsbezirken geschaffen und die Fischotterpopulation weiter gefährdet wird.

Eine positive Wirkung der Entnahme der Fischotter an den Teichen wurde nicht nachgewiesen, hob der Bund Naturschutz gegenüber Merkur.de hervor. „Umso unverständlicher ist, dass die Staatsregierung nun mit der Entscheidung für die Tötung in zwei Regierungsbezirken diese Gerichtsurteile ignoriert und weiterhin nicht an anderen Lösungen interessiert ist.“

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Fischotter durch Klima und Krankheiten bedroht: Verordnung verstößt gegen Artenschutz

Dennoch wolle der Bund weiterhin den Fischottern helfen. Er „schlägt seit vielen Jahren ein Existenzsicherungs-Programm für Teichwirte mit einer naturnäheren Bewirtschaftung“ vor. Auch wenn der Beschluss per Klage aufgehalten werden konnte, sieht der Bund Naturschutz weitere Gefahren für die Fischotter in Bayern.

„Austrocknen, zu warmes Wasser, neue Krankheiten infolge der Klimakrise“, zählte Hälbich die Gefahren für den vom Aussterben bedrohten Fischotter auf. Deswegen gehörten Fischotter zu den streng geschützten Arten, was im § 7 Abs. 2 Nr. 10 Bundesnaturschutzgesetz geregelt wird. Der Artenschutz habe für den Bund Naturschutz eine große Rolle in der Klage am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Regensburg gespielt. „Die Verordnung verstößt gegen EU-Artenschutzrecht und wird unseres Erachtens rechtlich nicht haltbar sein“, schrieb Hälbich.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Cover-Images