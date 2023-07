Feuer auf bayerischem Bauernhof: 23 Rinder und Kälber sterben in den Flammen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte verhindern, doch für mehr als 20 Tiere kam bei dem Unglück in der Oberpfalz jede Hilfe zu spät.

Cham - Bei einem Scheunenbrand in Eschlkam (Landkreis Cham) sind in der Nacht zum Samstag, 8. Juli, 23 Rinder und Kälber ums Leben gekommen. Die Tiere verendeten in einem Stall auf dem Bauernhof im Ortsteil Warzenried, wie ein Polizeisprecher sagte.

Feuer auf Bauernhof im Landkreis Cham - 23 Tiere sterben in den Flammen

Über 170 Feuerwehrleute waren nach Angaben der Kreisbrandinspektion in Cham im Einsatz. Die Retter verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und weitere Gebäude. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am frühen Samstagmorgen noch an.

Über 20 Tiere starben bei einem Scheunenbrand in der Oberpfalz. © Benjamin Kreitinger/Kreisbrandinspektion Cham/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

23 Tiere sterben bei Scheunenbrand in Eschlkam - circa 300.000 Euro Schaden

Die Brandursache war zunächst unklar. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 300.000 Euro.

Bei einem weiteren Scheunenbrand in der Oberpfalz vor wenigen Wochen entstand ebenfalls ein hoher Sachschaden, von 400.000 Euro war die Rede. Bei den Löscharbeiten kam es immer wieder zu kleineren Explosionen und Verpuffungen, da dort Gasflaschen gelagert waren. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.