Mit Auto auf Freundin zugefahren: Sie rettet sich auf Motorhaube – Mann fährt einfach weiter

Von: Sabrina Proske

Am Sonntagabend kam es zum Streit zwischen einem Pärchen, in dessen Verlauf ein Mann auf seine Freundin zufuhr und sie leicht verletzte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mähringen - Am Sonntagabend den 13. August 2023 ereignete sich im Landkreis Tischenreuth ein Beziehungsdrama wie in einem Actionfilm. Nachdem sich das Paar gegen 23 Uhr vor seinem Haus gestritten hatte, wollte der 31-jährige, unter Alkoholeinfluss stehende Mann, in sein Auto steigen und losfahren. Die Frau stellte sich daraufhin vor das Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Mähringen: Frau sprang auf Motorhaube, Freund fährt weiter

Der Mann stieg jedoch aufs Gas und fuhr direkt auf die Frau zu. Aus Verzweiflung sprang die Frau auf die Motorhaube. „So fuhr der Tatverdächtige mit der Frau auf der Motorhaube weiter und stoppte erst circa einen Kilometer außerhalb von Mähring“, heißt es in der Pressemitteilung. Wie die bayerische Polizei mitteilte, kam es bis zum Eintreffen der Polizei wohl noch zu einem körperlichen Übergriff des Mannes. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und konnte dieses nach einer Behandlung wieder verlassen.

Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen laufen

Laut Pressemitteilung führte die Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungen durch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden wird unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Ein Haftbefehl gegen den Mann wurde erlassen

Der mutmaßliche Täter wurde am Montag, 14. August 2023, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

