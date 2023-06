Schwerer Unfall nördlich von Regensburg: US-Soldat stirbt nach Frontalcrash

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein schwerer Unfall zwischen Amberg und Neustadt in der Oberpfalz löste einen Großeinsatz aus. Doch für einen US-Soldaten kam jede Hilfe zu spät.

Neustadt/Amberg – Am Montagnachmittag (5. Mai) ereignete sich kurz nach 17 Uhr auf der Staatsstraße 2166 zwischen den Ortschaften Dürnast im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und Thansüß im Landkreis Amberg-Sulzbach ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort befuhr ein US-Soldat mit seinem Skoda die Staatsstraße von Thansüß kommend in Richtung Dürnast und stieß auf leicht feuchter Fahrbahn mit einem entgegenkommenden VW frontal zusammen. Der VW wurde nach dem Zusammenprall in den Straßengraben geschleudert.

Der Skoda des US-Amerikaners wurde bei dem Umfall komplett zerstört. © Vifogra

Schwerer Unfall in der Oberpfalz: US-Amerikaner stirbt in Klinik

Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch selbstständig verlassen, wurde aber schwerverletzt in eine nahegelegen Klinik gebracht. Der US-Amerikaner wurde von den alarmierten Rettungskräften aus dem total zerstörten Skoda befreit und wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik transportiert. Dort erlag er einige Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft beorderte einen Gutachter an die Einsatzstelle. Neben der örtlich zuständigen Feuerwehr Thansüß wurden die Feuerwehren Freihung und Vilseck aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach sowie die Wehren aus Kaltenbrunn und Mantel aus dem Landkreis Neustadt an die Unfallstelle alarmiert. Dazu mehrere Rettungwagen und Notärzte, der HvO Kaltenbrunn sowie der Rettungshubschrauber Christoph 80 aus Weiden. Nach etwa drei Stunden war die Staatsstraße wieder frei befahrbar.

