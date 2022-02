Mordverdacht gegen Pfleger: Hat er Bewohner eines Seniorenheims getötet? Leiche exhumiert

Von: Leyla Yildiz

Eine Frau ist auf einem Friedhof in Furth im Wald exhumiert worden. © Armin Weigel/dpa

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln im Fall eines versuchten Mordes. Nun steht ein weiterer Verdacht gegen den mutmaßlichen Täter im Raum.

Update vom 17. Februar, 16.35 Uhr: Der 24-jährige Pfleger, der versucht haben soll, den Bewohner eines Seniorenheims mit einem Kissen zu ersticken, könnte auch für den Tod einer 80-jährigen Frau in der Einrichtung verantwortlich sein. Es gebe einen Anfangsverdacht gegen den Mann wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Tötung der Frau, sagte Claus Feldmeier vom Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag.

Die im Dezember 2021 verstorbene Bewohnerin des Heims im Oberpfälzer Landkreis Cham war am Mittwoch auf Anordnung eines Richters exhumiert und obduziert worden. Es seien dabei Verletzungen festgestellt worden, die nicht mit einem natürlichen Tod im Einklang stünden. Das Verletzungsbild wäre demnach durch einen Sturz erklärbar. „Bei der Auffindung des Leichnams waren der Beschuldigte und zwei weitere Hilfskräfte anwesend - und da hat er sich extrem auffällig benommen“, schilderte ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft.

Mordverdacht gegen Pfleger: Ermittler wollen Auffindesituation des Leichnams rekonstruieren

Durch eine Rekonstruktion der damaligen Auffindesituation des Leichnams sowie unter Einbeziehung der neuen Erkenntnisse wollen die Ermittler nun herausfinden, was vor zwei Monaten in dem Heim passiert ist. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige wurde bereits vergangene Woche festgenommen und wegen psychischer Auffälligkeiten in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Der ausgebildete Krankenpfleger soll am Abend des 1. Februar versucht haben, einen Senior in dessen Zimmer zu ersticken, indem er ihm ein Kissen auf den Kopf gedrückt habe. Dies sei aber von einer Kollegin bemerkt und gehindert worden. Das Heim kündigte dem Mann umgehend, der dort laut Staatsanwaltschaft seit rund zwei Jahren arbeitete. Die Kripobeamten überprüften nach dem Vorfall auch zurückliegende Todesfälle. Im Fall der 80 Jahre alten Frau wurden die Ermittler dann stutzig und beantragten deshalb die Exhumierung.

Mordverdacht gegen Pfleger: Staatsanwaltschaft gibt Begründung zur Exhumierung

Update vom 15. Februar, 16.45 Uhr: Nachdem der Leichnam einer Frau im Rahmen einer Ermittlung gegen einen 24-jährigen Altenpfleger exhumiert wurde, hat die Staatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt, warum der Schritt notwendig war. „Bei der Auffindung des Leichnams waren der Beschuldigte und zwei weitere Hilfskräfte anwesend, und da hat er sich extrem auffällig benommen“, schilderte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Rauscher.

Es sei aber völlig offen, ob die Frau, deren Leiche nun ausgegraben worden sei, überhaupt eines unnatürlichen Todes gestorben sei, betonte Rauscher. Im Gegensatz zur Kissen-Attacke gebe es in diesem Fall keinen dringenden Tatverdacht gegen den beschuldigten Pfleger. Auch gibt es bei den übrigen Todesfällen keine weiteren Ungereimtheiten, wie Rauscher erläuterte. „Die Dame ist der einzige Fall, in dem wir konkret ermitteln.“

Mordverdacht gegen Pfleger: Er soll versucht haben, einen Mann mit einem Kissen zu erstickeb

Erstmeldung vom 15. Februar: Furth im Wald - Tötete ein 24-jähriger Altenpfleger die Bewohner eines Seniorenheims, in dem er arbeitete? Dem Verdacht gehen derzeit die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Regensburg nach. Der Mann soll Anfang Februar in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis Cham versucht haben, einen Mann mit einem Kissen zu ersticken, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt. Eine Kollegin bemerkte den Vorfall, weshalb der mutmaßliche Täter von dem Mann abgelassen habe.

Pfleger unter Mordverdacht: Gab es noch mehr Fälle? - Exhumierung einer Leiche

Nun wollen die Ermittler klären, ob andere Senioren getötet worden sind. Darum fand am heutigen Dienstag (15. Februar) in Furth im Wald (Landkreis Cham) die Exhumierung einer Frau statt, die im Jahr 2021 in derselben Einrichtung verstorben war. Sie soll nun in der Rechtsmedizin untersucht werden, heißt es seitens der Polizei. Diese weist daraufhin, „dass in diesem weiteren Fall aktuell kein dringender Tatverdacht gegen den beschuldigten Pfleger besteht. Es wird jedoch geprüft, ob möglicherweise Hinweise auf eine vorangegangene Straftat festzustellen sind“.

Pfleger unter Mordverdacht: Einstweiliger Unterbringungsbefehl gegen Beschuldigten

Der mutmaßliche Täter war zunächst in Untersuchungshaft gebracht worden. Allerdings gibt es laut Polizei eine psychiatrische Stellungnahme, die vermuten lässt, dass der 24-Jährige nicht uneingeschränkt schuldfähig war. „Aus diesem Grunde wurde der Haftbefehl nunmehr in einen einstweiligen Unterbringungsbefehl umgewandelt und der Beschuldigte in ein Bayerisches Bezirkskrankenhaus eingeliefert“, schreiben die Beamten weiter.

Bislang habe sich der Beschuldigte nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. (ly)