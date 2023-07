Trauerfeier für „Joesthetics“: Freundin hält Rede unter Tränen – Abschiedsworte aus der ganzen Welt

Von: Felix Herz

Die Fitness-Welt trauert um den bayerischen Influencer Jo Lindner. In Thailand fand nun eine bewegende Trauerfeier zu Ehren des Oberpfälzers statt.

Cham / Pattaya – Anfang Juli ist der bekannte Fitness-Influencer Johannes Lindner alias „Joesthetics“, von den meisten Jo Lindner genannt, im Alter von 30 Jahren völlig überraschend gestorben. Die Todesursache war laut Freundin Nicha ein Hirnaneurysma. Lindner hatte zuletzt in Thailand gelebt, wo nun eine Trauerfeier für den in Cham geborenen Oberpfälzer stattfand.

Trauerfeier für „Joesthetics“: Freundin Nicha bricht in Tränen aus

Lindner war mit knapp zehn Millionen Followern auf Instagram und weiteren Millionen Zuschauern auf YouTube einer der größten Fitness-Influencer der Welt und unter den Top 10 der Influencer aus Deutschland. Entsprechend groß war die Bestürzung und Anteilnahme nach seinem überraschenden Tod. Am Montagnachmittag, 10. Juli, fand in der „Muscle Factory Pattaya“ nun eine Trauerfeier für den Fitness-Star statt. Die „Muscle Factory Pattaya“ in Pattaya, Thailand, war das Fitnessstudio, in dem Lindner standardmäßig zu Gast war und unter dem Namen „Joesthetics“ Videos mit Fitness-Tipps und -Hilfen für seine Millionen Follower drehte.

Vor Ort waren neben seiner Freundin Nicha zahlreiche Freunde und Wegbegleiter. Nicha selbst, gekleidet in einen schwarzen Hoodie und mit dunkler Sonnenbrille, hielt eine bewegende Trauerrede, bei der sie auch in Tränen ausbrach. „Jo war der erste Mann überhaupt, der mir zeigte, wie ich stark sein kann“, sagte sie laut dailymail.co.uk. „Ich liebe ihn“.

Trauer um „Joesthetics“: Freunde und Wegbegleiter verabschieden sich von Jo Lindner

Viele weitere Freunde und Wegbegleiter des bayerischen Fitness-Stars nahmen bei der Trauerfeier Abschied von Jo Lindner. Auch aus der bayerischen Heimat wurden laut bild.de Worte eines Vertrauten zur Trauerfeier geschickt: „I lieb dia Bruada“. Vor Ort legten die Anwesenden Kränze nieder und zündeten Kerzen an. Weitere Abschiedsworte folgten, auch auf Instagram meldeten sich Fans und Trauernde aus der ganzen Welt. Unter dem letzten Post von „Joesthetics“ sammeln sich beispielsweise tausende Kommentare und emotionale Abschiedsworte.

Auch Freundin Nicha meldete sich auf Instagram nochmal zu Wort, postete ein Foto von sich bei der Trauerfeier für Lindner. „Deine Seele wird für immer bei mir sein“, schrieb sie unter anderem darunter. Auch hier drückten weitere Nutzer ihre Trauer über den plötzlichen Tod des Oberpfälzers aus, einer schrieb, dass Jo ihn stark motiviert habe und ihm stets, trotz der mehr als 8 Millionen Follower, antwortete und ihm Ratschläge gab. Für die anwesenden Trauernden sowie die Millionen von Fans weltweit war der aus Cham stammende Johannes Lindner ein großes Vorbild mit Herz und Kraft, von dem sie nun viel zu früh Abschied nehmen mussten. (fhz)

