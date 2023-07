Geförderte Erfolglosigkeit: Städtisches Geld für Regensburger Altstadt-Verein

Von: Stefan Aigner

Der Einzelhandel in der Regensburger Altstadt hat Probleme. Kann ein städtisch geförderter Verein helfen? © Alexander Rochau via www.imago-images.de

Seit 2014 fördert die Stadt Regensburg einen Verein, um ihn zum „schlagkräftigen Zusammenschluss“ für die Altstadt aufzubauen. Weitgehend erfolglos. Doch das Geld fließt weiter.

Regensburg - 75.000 Euro – diese Unterstützung erhält der Verein „Faszination Altstadt“ jedes Jahr von der Stadt Regensburg, um einen Geschäftsführer nebst Assistenz zu bezahlen. 2014, damals noch unter Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, wurde diese Förderung noch als „Anschubfinanzierung“ beschlossen, die drei Jahre später evaluiert werden sollte.

„Faszination Altstadt“: Stadt Regensburg wollte ein „Sprachrohr für die Altstadt“

Das Ziel: Der Verein sollte sich zu einem „schlagkräftigen Zusammenschluss – einem ‚Sprachrohr‘ / ‚Management‘ für die Altstadt entwickeln. Mit den städtischen Geldern sollte insbesondere die Zahl der Mitglieder erhöht und ein Gutscheinmodell für die Regensburger Altstadt entwickelt werden – nach dem Vorbild des Linzer City-Gutscheins.

Erreicht hat der Verein diese Ziele bislang nicht. Und alle drei Jahre gibt es seit 2014 nun dasselbe Ritual im Regensburger Stadtrat: Man sieht sich Evaluationsergebnisse an, stellt fest, dass die Ziele nicht erreicht wurden, rechtfertigt dies irgendwie und bewilligt das Geld für die nächsten drei Jahre. Stets einstimmig.

„Faszination Altstadt“: Kaum ein Ziel erreicht - doch das Geld fließt weiter

Insofern ist es wohl folgerichtig, diesen offenkundig rein formalen Akt der Weiterbewilligung inklusive Alibi-Evaluation künftig nur noch alle fünf Jahre durchzuführen. Diese Verlängerung des Förderintervalls für die „Faszination Altstadt“ ist die wesentliche Neuigkeit, die am Dienstag im Planungsausschuss des Stadtrats beschlossen wurde. Einstimmig natürlich.

Vier Ziele wurden zuletzt ausgegeben. Erreicht wurde nur eines – die Durchführung einiger Straßenfeste. In allen übrigen Bereichen dümpelt die „Faszination“ weiter vor sich hin.

„Faszination Altstadt“: Woher rührt der Mitgliederschwund?

Die Mitgliederzahl, die seit 2014 auf mindestens 250 erhöht werden sollte, um einerseits die breite Akzeptanz des Vereins zu belegen und andererseits mehr Eigenmittel für Marketingaktivitäten zur Verfügung zu haben, liegt aktuell bei 145. Das ist sogar ein Rückgang gegenüber 2020 (165).

In der Evaluation wird dies zum einen darauf zurückgeführt, dass die Zahl der Einzelhandelsbetriebe in der Altstadt seit 2014 von 560 auf 445 zurückgegangen sei. Zudem habe die Corona-Pandemie „viele Gewerbetreibende in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht“.

Tatsächlich aber ist der wesentliche Mitgliederschwund ausweislich der vorgelegten Zahlen auf Austritte zurückzuführen, weniger auf Geschäftsaufgaben. Nach wie vor gibt es den (nicht städtisch geförderten) „Konkurrenzverein“ der „Regensburger Kaufleute“, der vor allem in punkto Parkgebühren und Erreichbarkeit der Altstadt mit dem Pkw eine deutlich andere Position einnimmt als die „Faszination“.

Gutschein-System für Regensburger Altstadt: Es geht nur schleppend voran

Schleppend voran geht es auch mit dem zweiten Ziel – dem Ausbau des Gutscheinsystems „Altstadt-Zehner“ zu einem schlagkräftigen Modell nach Linzer Vorbild. Laut Beschlussvorlage wurden seit 2015 Altstadt-Zehner im Wert von 440.000 Euro in Umlauf gebracht.

Zum Vergleich: Im Jahr 2021 wurden Linzer City-Gutscheine im Wert von 6,8 Millionen Euro verkauft. Es bleibt also noch Luft nach oben in Regensburg, wobei man der Faszination zugute halten muss, dass es das Linzer Vorbild bereits seit 1998 gibt.

Rohrkrepierer: Ein Online-Marktplatz für Regensburgs Altstadt

Als Rohrkrepierer entpuppte sich – Ziel Nummer Drei – der Aufbau eines Online-Marktplatzes, den die „Faszination Altstadt“ mit der atalanda GmbH auf den Weg bringen wollte. Mit einmalig 10.000 Euro förderte die Stadt dieses Vorhaben im Jahr 2020. Zu einem Zeitpunkt, als Experten entsprechende Vorstöße nach Erfahrungen in anderen Städten bereits als Zeit- und Geldverschwendung einstuften. Und so kam es auch in Regensburg.

Besagter Online-Marktplatz wurde in der Spitze von lediglich 27 Regensburger Einzelhändlern genutzt. Eine Zahl, die noch deutlich unter dem ohnehin nicht allzu ambitionierten Ziel von wenigstens 60 Teilnehmern lag. Die Plattform wird deshalb beerdigt. Städtisches Geld dafür gibt es nicht mehr.

Lichtblick: Straßenfeste der „Faszination“ laufen wieder an

Auf dem aufsteigenden Ast befinden sich, wie erwähnt, hingegen die Straßenfeste, die von der Faszination Altstadt gemäß städtischer Fördervorgaben veranstaltet werden sollen. Während diese Feste 2020 und 21 coronabedingt ausfielen, listet die Vorlage für 2022 mehrere Formate auf, die unter Regie der Faszination durchgeführt wurden – darunter ein Straßenfest in Wahlenstraße und Unterer Bachgasse sowie ein Straßenkunstfestival in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt.

„Pro Straße“ erhielt der Verein eine Förderung von bis zu 2000 Euro – der Höchstbetrag wurde bei 10.000 Euro gedeckelt. So will man es laut Beschlussvorlage im Wesentlichen auch künftig handhaben. Weitere Mittel in Höhe von „maximal 31.000 Euro“ für die nächsten zwei Jahre erhält der Verein zudem für Aufwandsentschädigungen, mit denen Gastronomen die Aktion „Nette Toilette“ nahegebracht werden soll.

„Faszination Altstadt“: Geschäftsführung geht in den Ruhestand

Dass die Förderung künftig nur noch alle fünf statt wie bisher alle drei Jahre evaluiert werden soll, begründet das dafür zuständige Amt für Stadtentwicklung übrigens damit, dass sowohl einige Mitglieder des Vorstands als auch Faszination-Geschäftsführer Ingo Saar zum Jahresende in den Ruhestand gehen.

Angesichts dieses „personellen Umbruchs“ müsse sich der Verein nämlich „erst neu finden“, um zum anderen bedürfe es „einer gewissen Planungssicherheit“. Nach zwei Jahren solle, so heißt es weiter, eine Evaluation „offenlegen“, ob die Vereinsarbeit „grundsätzlich“ und die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung funktionieren würden. „Damit soll die Möglichkeit bestehen, ggf. identifizierte Anpassungen durchzuführen oder im Bedarfsfall die Zusammenarbeit vonseiten der Stadt Regensburg vorzeitig aufzukündigen.“

„Faszination Altstadt“: Stadt will keinen kritischen Begleiter

Was sich die Stadt erwartet, wird in der Vorlage klar formuliert. Die mit städtisch finanzierter Geschäftsführung ausgestattete „Faszination Altstadt“ habe bislang „eine moderierende, entschärfende Rolle eingenommen (...), so z.B. bei der Aushandlung von Kompromissen, der Entwicklung gemeinsamer Positionen und der Einigung von Akteuren“, heißt es.

„Diese Rolle und damit die Bedeutung des Vereins sind mit Blick auf die bevorstehenden Entwicklungsprozesse innerhalb der Altstadt heute wichtiger denn je.“

