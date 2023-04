Gegendarstellung

In der Online-Version des „Merkur“ auf www.merkur.de unter https://www.merkur.de/bayern/regensburg/beim-brandschutz-in-fluechtlingsunterkunft-nittenau-roland-fechter-92183169.html findet sich in der Kategorie „Bayern/Regensburg & Oberpfalz“ ein Artikel vom 03. April 2023 mit dem Titel „„Ungeheuerliche Vorwürfe“: Ungereimtheiten beim Brandschutz – Schillernder Schlossherr gibt keine Auskunft“ der folgenden Tatsachenbehauptungen über uns enthält:

„Fechter-Unternehmen baute Flüchtlingsunterkunft in Nittenau (…) Es gibt nämlich Ungereimtheiten bei Dokumenten, die von der FeBau GmbH Ende 2016 für den notwendigen Brandschutznachweis vorgelegt wurden. Eine Fachfirma, die laut Stempel und Unterschrift auf einer sogenannten „Übereinstimmungserklärung“ den Einbau der insgesamt 15 notwendigen Brandschutztüren vorgenommen haben soll, hat Strafanzeige erstattet.“

Hierzu wird die Geschäftsführerin der Fachfirma wie folgt zitiert:

„Das Dokument (…) wurde von uns nie ausgestellt“ (…) „Die Unterschrift ist weder meine noch die meines inzwischen verstorbenen Mannes.“

Weiter heißt es dazu.

„Landratsamt und Regierung verweisen auf einen Prüfsachverständigen, der den notwendigen Brandschutznachweis im Dezember 2016, unmittelbar vor Eröffnung der Unterkunft, ausgestellt habe. Jener Sachverständige wiederum schickt uns besagte „Übereinstimmungserklärung“ mit Unterschrift und Stempel der Fachfirma, die ausdrücklich bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.“

Hierzu stellen wir fest:

Die Übereinstimmungserklärung wurde dem Sachverständigen direkt aus dem Hause der Fachfirma von deren Faxnummer/Faxkennung der Wintergarten und Fensterbau Dettelbach GmbH übermittelt. Die Übereinstimmungserklärung wurde von einem Mitarbeiter der Fachfirma unterschrieben.

Weiter heißt es:

„Und wie ist es um die Sicherheit in der Gemeinschaftsunterkunft nun bestellt? Die Regierung der Oberpfalz sieht diese als „grundsätzlich“ gewährleistet an (…) Brandschutz wird geprüft: Gutachten soll mehrere Wochen dauern (…) Der neue Eigentümer hat nun, nach Bekanntwerden der Vorwürfe, ein Gutachten zum Brandschutz in Auftrag gegeben.“

Hierzu stellen wir fest:

Am vergangenen Donnerstag den 06.04.2023 wurde der gesamte Brandschutz der Unterkunft von einem unabhängigen Brandschutzgutachter überprüft. Es wurden keine Brandschutzmängel im gesamten Haus festgestellt.

Hohenwarth am 11. April 2023

Rosina Fechter (Geschäftsführung Febau & ACM GmbH)