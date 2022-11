Explosion in der Nacht: Geldautomat in Regensburg gesprengt – Bild der Zerstörung

Von: Katarina Amtmann

In Regensburg wurde ein Geldautomat gesprengt. © vifogra / Tiedemann

Unbekannte haben in Regensburg einen Geldautomaten der Sparda-Bank gesprengt. Auch eine Bäckerei wurde beschädigt. Die Täter flüchteten.

Regensburg - Am frühen Montagmorgen (7. November) wurde in Regensburg ein Geldautomat der Sparda-Bank gesprengt. Das teilte das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mit.

Geldautomat in Regensburg gesprengt: Täter flüchten wohl Richtung Autobahn

Der Pressemitteilung zufolge wurde der Geldautomat in der Stromerstraße 2 gegen 2.50 Uhr mittels Sprengstoff gesprengt. Der Automat befindet sich in einem gewerblich genutzten Gebäude. Auf Bildern ist zu sehen, dass sich dort unter anderem eine Bäckerei befindet und beschädigt wurde. Die noch unbekannten Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Wagen vermutlich in Richtung der nahegelegenen A93.

Das BLKA hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Sparda-Bank: Geldautomat in Regensburg gesprengt – Zeugenaufruf des BLKA

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Stromerstraße 2a in 93049 Regensburg verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Nach Geldautomatensprengung in Regensburg: BLKA sucht Zeugen

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Luhe-Wildenau in der Oberpfalz: Geldautomaten gesprengt

Erst kürzlich war in Luhe-Wildenau (ebenfalls Oberpfalz) ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt worden. (kam)

