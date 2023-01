Verurteilter Mörder noch immer flüchtig: Polizei setzt intensive Suche fort – und unterstreicht Warnung

Durch ein Fenster ist ein verurteilter Mörder in Regensburg geflohen – seit Donnerstagnachmittag sucht die Polizei händeringend nach dem gefährlichen Mann.

Update vom 7. Januar, 18 Uhr: Es gibt noch keine Erfolgsmeldung aus Regensburg – der gesuchte Häftling Rachid Chouakri ist weiter auf der Flucht. Auch am Samstag war die Polizei intensiv mit der Suche nach dem verurteilten Mörder beschäftigt. Polizisten, Zivilfahnder, Suchhunde und Hubschrauber waren im Einsatz.

Auch über die bislang vonseiten der Polizei eingegangenen Hinweise berichten die Beamten in ihrer Pressemitteilung von Samstagabend: „Bislang gingen über 125 Hinweise aus der Bevölkerung ein, die bereits abgearbeitet wurden oder noch werden. Ein konkreter Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort des Flüchtigen liegt jedoch noch nicht vor“, heißt es.

2011 hatte der Mann gemeinsam mit einem anderen Täter einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Dabei ermordete er die 76 Jahre alte Besitzerin. Weiter warnt die Polizei daher die Bevölkerung auch Chouakri anzusprechen – er könnte mit Gewalt reagieren. Wer ihn sieht, solle sofort per 110 Kontakt zur Polizei aufnehmen.

Mörder in Regensburg aus Haft entflohen – Internationale Fahndung

Update vom 7. Januar, 7.03 Uhr: Der aus dem Amtsgericht in Regensburg entflohene Häftling ist weiterhin auf der Flucht. Der Täter sei europaweit in jeder Polizeistelle bekannt und mittlerweile werde international nach dem Mann gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Ob sich der 40-Jährige noch in Regensburg befinde, sei völlig unklar. Weder der Einsatz von Polizeihubschraubern und Suchhunden noch die intensiven Ermittlungen im Umfeld des Gesuchten hatten bisher zum Erfolg geführt.

Entflohener Häftling in Regensburg - Suche international ausgeweitet

Update vom 6. Januar, 11.24 Uhr: Die Polizei fahndet weiter nach einem entflohenen Mörder. „Zum Einsatz kamen und kommen Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und geschlossene Polizeieinheiten“, heißt es in einer neuen Pressemitteilung. Die Polizeiinspektion Regenburg Süd hat ihre Kräfte erheblich verstärkt „und ist im Stadtgebiet spürbar präsent.“ Die Suche nach dem Mann wurde bereits am Donnerstag international ausgeweitet.

Bislang gingen 25 Hinweise aus der Bevölkerung ein, die bereits abgearbeitet wurden oder noch werden. Ein konkreter Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten liegt aber noch nicht vor.

Regensburg: Mörder auf der Flucht - „Vorsprung von wenigen Sekunden“

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Rachid Chouakri am Donnerstag zur Verhandlung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte von der Polizei am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Zum weiteren Verlauf heißt es: „In einer Verhandlungspause zogen sich er und sein Verteidiger zur Beratung in ein Anwaltszimmer im Erdgeschoss zurück. Wie üblich befanden sich dabei nur Chouakri und sein Verteidiger im Raum. Dabei floh Chouakri über ein Fenster und flüchtete über die Augustenstraße in Richtung Kumpfmühler Straße und die Margaretenstraße. Der Vorsprung von wenigen Sekunden ermöglichte die Flucht vor den verfolgenden Beamten.“

Beschreibung des Flüchtigen

40 Jahre, männlich

176 cm groß

algerisch, braune Haut

schlanke Figur, circa 63 kg schwer

spricht Deutsch mit Akzent, Französisch, Englisch, Arabisch, Italienisch

schulter- bis ellenbogenlange, krause/wellige dunkle Haare

hohe Stirn

Vollbart

Brandnarbe Oberarm/Ellenbogen links

Schuhgröße 42

Bekleidung: kariertes Hemd mit roten Merkmalen, dunkle Hose, dunkle Sneaker mit weißer Sohle

Sofort 110 wählen - Polizei mit Appell

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes „sollen sofort über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden! Sprechen Sie den Flüchtigen nicht an, sondern verständigen Sie die Polizei. Der Mann könnte gewalttätig reagieren.“

Regensburg: Verurteilter Mörder auf der Flucht

Update vom 6. Januar, 6.36 Uhr: Der aus dem Amtsgericht in Regensburg geflohene Häftling ist weiterhin auf der Flucht. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf dpa-Anfrage. Der Mann (40) war am Donnerstag aus einem Fenster in einem Anwaltszimmer im Erdgeschoss des Gerichtsgebäudes gesprungen und geflohen. Die Umstände der Flucht waren zuletzt noch unklar. Er war zuvor für einen Verhandlungstermin an das Gericht in Regensburg gebracht worden.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann Zeugen um Hinweise. Sie warnt aber davor, den Mann anzusprechen. Er gilt als gewalttätig. Er ist demnach 1,76 Meter groß, schlank und hat schulter- bis ellenbogenlange, wellige dunkle Haare.

Verurteilter Mörder auf der Flucht: „Polizei sucht mit allen verfügbaren Kräften“ – Großeinsatz in Regensburg

Erstmeldung vom 5. Januar: Regensburg – Erschreckende Nachrichten aus Regensburg: Ein verurteilter Mörder ist auf der Flucht. Der 40-jährige Rachid Chouakri verbüßt seit 2011 eine lebenslange Haftstrafe. Am Donnerstag, 5. Januar, sollte er vor dem Amtsgericht wegen einer Straftat in einer Justizvollzugsanstalt erscheinen. Dabei entfloh er aus einem Fenster im Erdgeschoss und ist seitdem flüchtig.

Mörder flieht aus Amtsgericht: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Gegen 14 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass der als gefährlich und gewalttätig geltende Mann flüchtig ist. Er war vor mehr als zehn Jahren unter anderem wegen Mordes und Raub mit Todesfolge rechtskräftig verurteilt worden. „Die Polizei fahndet derzeit mit allen verfügbaren Kräften nach dem Mann“, heißt es bei vifogra.de. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Auch auf Twitter meldete die Polizei Oberpfalz den Vorfall.

Die genauen Umstände zur Flucht des Mannes werden derzeit noch geprüft. Sicher scheint nur, dass er dem Amtsgericht in der Augustenstraße vorgeführt wurde und bei der Gelegenheit durch ein Fenster im Erdgeschoss sprang und Richtung Dörnbergpark floh.

Polizei bittet um Mithilfe – und warnt Bevölkerung

Wer den Flüchtigen sehe oder etwas zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort weiß, solle sofort durch die Notfallnummer 110 Kontakt zur Polizei aufnehmen. Gleichzeitig warnen die Beamten davor, den Mann anzusprechen – er könnte gewalttätig reagieren. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

