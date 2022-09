Streit um Neubaugebiet: Peinliche Schlappe für bayerische Gemeinde

Von: Stefan Aigner

Teilen

Blick von unten auf den Roither Berg. Im Vordergrund: Die Energieversorgungszentrale für das Neubaugebiet. © Stefan Aigner

Der Verwaltungsgerichtshof hat einen Bebauungsplan in Wenzenbach für unwirksam erklärt. Dabei hatte die Gemeinde mehrfach die Chance, nachzubessern.

Regensburg/Wenzenbach – Peinliche Schlappe für die Gemeinde Wenzenbach und SPD-Bürgermeister Sebastian Koch. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am 1. September den Bebauungs- und Grünordnungsplan für das Neubaugebiet am Roither Berg in seiner Gesamtheit für unwirksam erklärt.

Gerichte gaben mehrere Chancen - doch die Gemeinde bekam das nicht hin

Dabei hatte die Nachbargemeinde der Stadt Regensburg mehrfach die Gelegenheit, ihre Fehler zu korrigieren – und hat es nicht geschafft. Eine juristische Vollwatschen.

Grundstücksentwickler Jochen Stierstorfer hatte sich mit einem Normenkontrollantrag an den Verwaltungsgerichtshof gewandt und vollumfänglich recht bekommen. Die Klage ist der vorläufige Schlusspunkt von Streitereien, von denen das Baugebiet am Roither Berg von Anfang an, seit 2015, begleitet wird.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Streit um Ausgleichsflächen sorgt für Gerichtsprozesse um Bebauungsplan in Wenzenbach

Rund 120 Einfamilienhäuser sind an dem Hang geplant, der einst als grünes Vorzeigequartier gehandelt wurde – etwa 95 Prozent stehen mittlerweile. Doch es läuft einfach nicht rund. Regelmäßig gibt es Gerichtsverfahren (auch bezüglich der Energieversorgung mit Häuslebauern; doch das wird hier zunächst noch nicht beleuchtet) und gegenseitige Vorwürfe. Das Verhältnis zwischen dem Grundstücksentwickler und der Gemeinde ist nachhaltig zerrüttet.

Als 2015 der Bebauungsplan nebst Grünordnung für das gut neun Hektar große Areal beschlossen wurde, wurde die Roither Berg Grundstücksentwicklungs GmbH, deren Geschäftsführer Stierstorfer zu diesem Zeitpunkt war, darin verpflichtet, knapp 19.000 Quadratmeter Ausgleichsfläche zu schaffen.

Diese Ausgleichsfläche sollte auf einem Feld in der Gemeinde – rund 30.000 Quadratmeter groß – entstehen, das Stiersdorfer gehört. Verschiedene Bäume sollten dort gepflanzt werden.

Verfassungsgerichtshof sah Verfassungswidrigkeit - und gab Chance, nachzubessern

Doch weil die Aufteilung der Pflanzungen dazu geführt hätte, dass Stierstorfer am Ende nicht nur die knapp 19.000 Quadratmeter hätte abgeben müssen, sondern auch den Rest der Fläche kaum noch hätte nutzen können, also die kompletten 30.000 Quadratmeter de facto weg gewesen wären, erhob er über seinen Rechtsanwalt Robert Hankowetz zunächst Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgericht.

Im November 2020 gab ihm das Gericht recht und beurteilte den Grünordnungsplan als verfassungswidrig. Allerdings gab man der Gemeinde noch eine Chance – der Rest des Bebauungsplans blieb seinerzeit in Kraft. Man sollte nachzubessern, um den Fehler im Grünordnungsplan zu heilen. Diese Chance hat man aber, folgt man der Entscheidung des VGH, ordentlich vergeigt.

Verwaltungsgerichtshof mahnte eindringlich zur Einigung und warnte

Noch im Februar hatte der Verwaltungsgerichtshof das Verfahren ruhend gestellt – und der Gemeinde eine neuerliche Chance eingeräumt. Man solle sich einigen, so der eindringliche Hinweis der Richter. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass der komplette Bebauungsplan gekippt werde.

Und das ist nun trotz Chancen und Hinweisen auch geschehen. Flapsig ausgedrückt hat die Gemeinde Wenzenbach es dem VGH zufolge schlicht versäumt, mit Stierstorfer als Eigentümer des betroffenen Feldes zu kommunizieren und die erforderlichen Veränderungen mit ihm abzustimmen.

Wenzenbach: Verwaltungsgerichtshof rügt zahlreiche Mängel bei Bebauungsplan

Man habe einseitig den Grünordnungsplan geändert, ohne Stierstorfer wirklich anzuhören, so der VGH. Dabei habe dieser sogar im Rahmen der entsprechenden Bürgerbeteiligung noch Einwendungen gegen die Änderungen der Gemeinde erhoben, wie die Richter herausstellen. Eine Reaktion darauf gab es von der Gemeinde Wenzenbach aber demnach nicht.

Auch scheint man bei der Gemeinde ein Problem zwischen der Unterscheidung der natürlichen Person Jochen Stierstorfer und seiner Funktion als Geschäftsführer der Roither Berg Grundstücksentwicklungs GmbH gehabt zu haben, wie die Richter anführen. Weit mehr als nur ein Lapsus. Und es ist nicht der einzige. Das Urteil lest sich wie eine Ansammlung von dilettantischem Verwaltungshandeln.

Bebauungsplan in Wenzenbach leidet unter erheblichen Abwägungsfehlern

Die Gemeinde habe es versäumt, den neuen Grünordnungsplan vertraglich mit den Grundstücksentwicklern abzusichern. Insgesamt seien die Bewertungs- und Abwägungsmängel, die der Gemeinde unterlaufen seien, „beachtlich“, heißt es wörtlich in der Entscheidung.

Deshalb habe man weitere, möglicherweise rechtserhebliche Mängel, zum Beispiel Schlampereien bei der Aktenführung, nicht mehr näher prüfen müssen, so die VGH-Richter. Der Bebauungsplan sei bereits angesichts der erheblichen Abwägungsfehler in seiner Gesamtheit unwirksam.

Wahlkämpfender Bürgermeister reagiert zerknirscht auf Entscheidung

Bürgermeister Koch, der gerade mit dem parteiinternen Wahlkampf um die SPD-Landtagskandidatur für Regensburg beschäftigt ist, reagiert denn auch recht zerknirscht auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs.

Selbstverständlich habe man mit Stierstorfer gesprochen, sagt er. Das habe man aber wohl nicht ausreichend dokumentiert, um es vor Gericht belegen zu können. „Die Situation ist mittlerweile sehr verfahren“, so Koch. Mit Stierstorfer könne man einfach nicht verhandeln.

Bebauungsplan unwirksam: Kläger zeigt sich gesprächsbereit und kritisiert bisherige Kommunikation

Die Bauherren am Roither Berg müssten sich keine Sorgen machen um ihre Häuser. „Das sind keine Schwarzbauten.“ Welche weiteren Folgen sich aber aus der Entscheidung ergeben, müsse man noch prüfen. In jedem Fall müsse man nun dringend nachjustieren. „Entweder wir einigen uns mit Herrn Stierstorfer.“ Oder aber die Gemeinde stelle eines ihrer Grundstücke als Ausgleichsfläche zur Verfügung – was mit einem mindestens fünfstelligen Betrag zu Buche schlage dürfte.

Jochen Stierstorfer zeigt sich auf Anfrage unserer Redaktion gesprächsbereit. „Das war ich eigentlich immer“, sagt er. „Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Schließlich bin ich gebürtiger Wenzenbacher und hätte das alles gern sachlich und ohne solche Streitigkeiten erledigt.“ In der Vergangenheit aber hätte er sich eine vertrauenswürdigere und verlässlichere Kommunikation der Gemeinde gewünscht.

Profit vor Patientenwohl – diesen Vorwurf erhebt der renommierte Regensburger Mediziner Professor Joachim Grifka gegen das Asklepios-Klinikum Bad Abbach. Doch nun gerät er selbst ins Visier.