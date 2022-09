Überschwemmungen, Blitzeinschläge: Schwere Gewitter-Schäden in Bayern – sogar TV-Sendung gestört

Von: Tanja Kipke

Gewitterschäden: In den Dachstuhl eines Seniorenheims schlug ein Blitz ein. © Vifogra

Die Gewitter am Mittwoch hinterließen in der Oberpfalz überschwemmte Straßen und Keller. Ein Blitz schlug in einen Dachstuhl ein, eine TV-Sendung kämpfte mit Signalstörungen.

Grafenwöhr – Viel zu tun gab es für die Feuerwehren in der Oberpfalz am Mittwoch (14. September). Der DWD hatte zuvor vor Unwettern gewarnt. Eine Starkregenfront hat am Mittwochabend für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr zählte die Polizei etwa 35 wetterbedingte Einsätze, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz. Besonders getroffen wurde der Landkreis Cham.

Unwetterschäden in der Oberpfalz: Blitze schlagen in Dächer ein

In Schwandorf schlug ein Blitz in einen Dachstuhl ein, dieser fing Feuer. Es entstand ein Schaden von geschätzt 100 000 Euro. Verletzte gab es demnach nicht. Ähnliches passierte in Grafenwöhr. Ein Blitz traf ein Seniorenheim. „Es hat sich zum Glück die Lage nicht ganz so dramatisch herausgestellt, wie es gemeldet war“ erklärte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur Vifogra. „Es war kein offenes Feuer, somit keine Gefahr für die Bewohner.“

Gewitter sorgen für Signalstörungen bei TV-Sendung: „jetzt red i“ im BR gestört

Auch eine TV-Sendung des BR hatte mit den Gewittern zu kämpfen. Wie der BR auf Twitter schrieb, kam es „wegen starker Gewitter in Kleineibstadt“ immer wieder zu TV-Signalstörungen bei „jetzt red i“. Der Tipp: Online funktioniere der Livestream aber.

Für alle die, die Sendung in der Mediathek schauen wollen, heißt es: „Die Diskussion vor Ort im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld lief aber weiter und wird in voller Länge ab dem Folgetag in der BR Mediathek abrufbar sein.“

Video: Das Bayern-Wetter: Der Herbst naht

Auch für den heutigen Donnerstag kündigt der DWD Gewitter an und warnt in ganz Franken bereits vor Starkregen und an den Alpen vor Sturmböen. (tkip)

