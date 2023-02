„Tolle Aktion“: Passantin rettet Hundewelpen vom Straßenrand – Polizisten kümmern sich liebevoll

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Polizisten Alexander und Kevin mit den beiden Hundewelpen. © Facebook/Polizei Oberpfalz

Zwei Hunde befanden sich allein am Fahrbahnrand. Eine Passantin rettete die Welpen und rief die Polizei. Die Beamten kümmerten sich um das Duo.

Bärnau - Ein Passantin entdeckte am Montag, 30. Januar, zwei Golden-Retriever-Welpen am Fahrbahnrand in Bärnau (Landkreis Tirschenreuth). Das berichtet die Polizei Oberpfalz in einem Facebook-Post vom 31. Januar.

Passantin rettet zwei Welpen vom Fahrbahnrand – Golden Retriever kommen mit auf Polizeiwache

„Weil das Herrchen der Hunde nicht aufzufinden war und zudem zu befürchten war, dass die süßen Vierbeiner von vorbeifahrenden Fahrzeugen erfasst werden könnten, packte die Frau die zwölf Wochen alten Welpen in ihr Auto und nahm sie vorsorglich mit nach Hause“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Da das Tierheim zu dieser Zeit nicht mehr erreichbar war, informierte sie die Polizeiinspektion Tirschenreuth.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Die Polizisten Kevin und Alexander holten daraufhin die Welpen bei der Frau ab und nahmen die Tiere mit zur Dienststelle. „Dort wurden sie liebevoll umsorgt, bis sie einige Zeit später an das Tierheim übergeben werden konnten“, schreibt die Oberpfälzer Polizei weiter. Dort mussten die Hunde nicht lange warten, da ihr Besitzer schnell gefunden werden konnte.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Ein Polizist sitzt mit dem Hundewelpen im Auto. © Facebook/Polizei Oberpfalz

Hundewelpen nutzen Lücke in Gartenzaun, „um auf Erkundungstour zu gehen“

„Bei der Abholung der Welpen stellte sich heraus, dass sie aus einem Garten ausgebüxt waren, welcher sich in unmittelbarer Nähe zu der Örtlichkeit befindet, wo die Hunde durch die Passantin aufgegriffen wurden. Vermutlich nutzten sie eine kleine Lücke im Zaun, um auf Erkundungstour zu gehen“, so die Polizei.

Bumblebee wurde einfach am Tierheim Nürnberg ausgesetzt. Sechs Monate später wartet die Mischlingshündin immer noch auf ein Zuhause.

„Tolle Aktion“: Lob für Passantin und Polizisten in der Oberpfalz

Der Facebook-Beitrag, dem auch zwei Fotos beigefügt sind, wurde fast 60 Mal geteilt und 100 Mal kommentiert. Über 2000 Menschen haben den Post geliked. „Hand auf‘s Herz, es ist Ihnen doch bestimmt schwer gefallen, diese süßen Fellnasen wieder abzugeben, oder?! Die sind doch einfach nur zum Klauen“, schreibt eine Person zu einem Herzchenaugen-Smiley. „Tolle Aktion von der Retterin“, kommentiert eine Frau.

Auch bei den Beamten selbst bedanken sich in den Kommentaren einige Menschen. „Toll, dass die Polizei hier so tierlieb und engagiert ist. Super Sache, danke für die Hilfe“, ist beispielsweise zu lesen. „Schön, dass sie wieder zuhause sind“, freut sich eine Frau für die beiden Welpen. (kam)

Der Hundeführerschein: Was ist das und wo ist er Pflicht?

Mit nur sieben Monaten gaben ihre ehemaligen Besitzer das Rattler Mädel im Tierheim Amberg ab. Jetzt suchen die Tierschützer ein neues Zuhause für Emily.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.