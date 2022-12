Zwischenfall auf Truppenübungsplatz in Bayern: Vier US-Soldaten verletzt

Von: Katarina Amtmann

Zwischenfall auf Truppenübungsplatz in Bayern: Vier US-Soldaten verletzt (Archivbild). © IMAGO / StockTrek Images

Ein Hubschrauber der US-Armee landete auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr, dabei kam es zu einem Zwischenfall. Mehrere Soldaten wurden verletzt.

Grafenwöhr - Bei der Landung eines US-Militärhubschraubers auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) gab es einen Zwischenfall. Das teilte die Polizei Oberpfalz Samstagnacht, 17. Dezember, mit.

Truppenübungsplatz in Grafenwöhr: Mehrere US-Soldaten bei Zwischenfall verletzt

Demnach geschah der Vorfall am Freitag gegen 18 Uhr. „Dieser setzte hierbei hart auf (kein Absturz), so dass mehrere US-Soldaten verletzt wurden“, heißt es. Die Zusammenarbeit der Rettungskräfte sowie der eingesetzten Polizeieinheiten sei reibungslos verlaufen. Erkenntnisse zur Ursache gibt es bisher noch nicht, die US-Armee und die bayerische Polizei ermitteln.

Truppen-Übung in Grafenwöhr: Soldaten trainieren für den Ernstfall

Vier Soldaten bei Zwischenfall in Grafenwöhr verletzt - US-Armee äußert sich

Auch die Pressestelle der US-Armee kommt in der Mitteilung zu Wort: „Vier Soldaten wurden wegen leichter Verletzungen behandelt und wir erwarten, dass die Soldaten binnen weniger Stunden bzw. in den nächsten Tagen wieder am Dienstgeschehen teilnehmen werden. Die Zusammenarbeit der militärischen (US) und zivilen deutschen Rettungskräfte verlief reibungslos, wodurch die leicht Verletzten schnell medizinisch versorgt werden konnten.“ (kam)

Ein Weißwurstfrühstück zur Begrüßung: Am Übungs-Standort des US-Militärs in Grafenwöhr hieß Markus Söder Anfang März 4300 US-Soldaten aus den USA willkommen. An dem Standort in der Oberpfalz trainierte die US-Armee auch ukrainische Soldaten.