Heiratsantrag für Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in TV-Show? Comedian träumt von neuem Titel – „Prinz Pocher“

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis legt sich mit dem norddeutschen Kochkönig Steffen Henssler (l.) an. In der Vox-Sendung „Grill den Henssler“ versucht sie ihn mit Unterstützung von Oliver Pocher (2.v.l.) und Patrick Esume zu Fall zu bringen. © RTL / Frank W. Hempel

Hat Fürstin Gloria von Thurn und Taxis bald einen neuen Ehemann? Comedian Oliver Pocher baggert jedenfalls ordentlich bei „Grill den Henssler“.

München – Dem schlagfertigen TV-Koch Steffen Henssler aus Hamburg sind in seiner Vox-Kochsendung „Grill den Henssler“ schon zahlreiche Promis vor die Flinte gekommen. Ziel seiner Sendung ist es ja, die prominente Konkurrenz an die Wand zu kochen. Aber in der neuesten Ausgabe des Sommer-Specials haben ihm die Gäste ganz ohne Kochen die Show gestohlen. Alle Augen und Ohren waren auf den Flirt zwischen der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Comedian Oliver Pocher gerichtet.

„Grill den Henssler“: Fürstin Gloria von Thurn und Taxis macht bei Vox-Kochsendung mit

Allzu häufig ist die Gräfin, die früher für ihren exzessiven Lebensstil und ihre schrillen Klamotten bekannt war, nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Und wenn doch, dann trat sie häufig in Talkshows auf. Mit ihrer Teilnahme bei dem Vox-Format „Grill den Henssler“ zeigte sie ihren Fans jetzt eine neue Seite von sich – und plauderte gleich noch aus dem Nähkästchen.

In der Kochsendung muss jeweils einer der drei eingeladenen Prominenten einen Gang eines 3-Gänge-Menüs kochen. Am Ende entscheidet eine Jury, bestehend aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach, ob TV-Koch Henssler oder der Gast das bessere Gericht gekocht hat. Die Promis gehen aber nicht unvorbereitet in das Duell. Unterstützt wurden sie diesmal von einer ebenso großen TV-Koch-Legende, Johann Lafer. Gloria von Thurn und Taxis durfte unter seiner Anleitung das Hauptgericht zubereiten. Es gab „Cordon bleu im Tramezzini-Mantel mit gefüllter Kartoffel und Möhre aus der Glut“.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Das waren die krassesten Storys bei „Grill den Henssler“ (Video)

„Grill den Henssler“: Pocher und die Fürstin von Thurn und Taxis flirten um die Wette

Neben dem Schnippeln und Rühren weihte die Fürstin die Zuschauer in ihren royalen Tagesablauf ein. Nach dem Aufstehen, checkt sie erst einmal ihre Mails, dann wird gefrühstückt. Anschließend verschafft sie sich einen Überblick über die Lage auf ihrem Anwesen, dem Schloss St. Emmeram in Regensburg. Es folgt Lunch und entweder schwimmen, jagen oder fliegen. „Den Flugschein habe ich ja nur gemacht, weil ich sehen wollte, ob ich schon dement bin. Das hat geklappt. Dement bin ich noch nicht!“, heißt es schon vorab in einer Pressemitteilung von RTL.

Dass sie noch nicht zum alten Eisen gehört, stellt sie gleich im Anschluss klar. „Ich muss doch auch mal wieder einen Mann finden.“ (Ihr Ehemann, Johannes von Thurn und Taxis, starb bereits 1990, Anm. d. Red.) Gebannt lauscht Comedian Oliver Pocher ihren Ausführungen. Dann fragt er: „Wie sollte er denn sein?“ Die Antwort folgt sogleich. „Genauso wie Sie! Blond, blauäugig und blöd!“ Humor ganz nach Pochers Geschmack. Er kontert: „Vielleicht werde ich demnächst ja ‚Prinz Pocher‘!“ Das greift Moderatorin Laura Wontorra gleich mal auf: „Amira, falls du zuguckst, pack‘ die Koffer.“

Wer wissen will, ob Oliver Pocher seine Frau Amira für die Fürstin verlassen hat, muss selbst reinschauen. Am Sonntag, 21. August, läuft das Sommer-Special von „Grill den Henssler“ auf Vox um 20.15 Uhr. (tel)