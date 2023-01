Koalitionskrach: CSU Regensburg schockt OB, Koalition und Wirtschaft

Von: Stefan Aigner

Teilen

In einer Koalition aber nur selten einer Meinung: Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), CSU-Stadträtin Bernadette Dechant, Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) und CSU-Stadtrat Josef Zimmermann (v.re.). © dpa / Armin Weigel

Deutsche Bahn, IHK und zahlreiche Unternehmen hoffen auf den Bau eines Container-Depots in Regensburg. Doch die mitregierende CSU stellt sich quer und gegen die Linie der Koalition.

Regensburg – Erneut düpiert die CSU im Regensburger Stadtrat wieder einmal Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) und ihre Partner in der Regierungskoalition. In einer Pressemitteilung hat die größte Regierungsfraktion diese Woche angekündigt, gegen ein lange geplantes Container-Lager im Stadtosten von Regensburg zu stimmen.

Chaostage in der Rathaus-Regierung in Regensburg: CSU gegen den Rest der Koalition

Damit hat die Koalition, der neben der CSU die Freien Wähler, SPD, FDP und CSB angehören, für das Projekt keine eigene Mehrheit. Das ist ein neuer Höhepunkt im Dauerstreit zwischen der CSU auf der einen und dem Rest der Koalition im Rathaus zu Regensburg auf der anderen Seite.

Die CSU brüskiert damit nicht nur ihre politischen Partner, sondern auch die IHK. Deren Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes hat sich mittlerweile mit einem Brief an die Stadträtinnen und Stadträte gewandt und um Zustimmung für das Projekt geworben, das kommende Woche bei einer Sondersitzung des Planungsausschusses auf der Tagesordnung steht.

Container-Depot in Regensburg: Pläne existieren seit über zehn Jahren

Seit fast 20 Jahren ist das etwa zwölf Hektar große Areal östlich des Odessa-Rings als Industriegebiet ausgewiesen. Seit 2012 verfolgt die Deutsche Bahn den Plan, auf der Fläche für ein weiteres Leercontainer-Lager. Etwa 600 Container täglich sollen hier umgeschlagen, gereinigt und repariert und auf einer Höhe von bis zu 17 Metern gestapelt werden.

Vom November 2016 datiert der Beschluss zur Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans, der nun – gut sechs Jahre später – Rechtskraft erlangen sollte.

Container-Depot in Regensburg: CSU ist sich selbst nicht ganz einig

Eine wortgewaltige Gegnerin des Projekts ist von jeher Bernadette Dechant, Sprecherin der Bürgerbewegung Hohes Kreuz und stellvertretenden Fraktionsvorsitzender der CSU. Mittlerweile hat sie damit auch die Mehrheit ihrer Fraktion auf der Seite.

Bei einer internen Abstimmung vergangene Woche wurde nicht nur das Container-Lager mehrheitlich abgelehnt, sondern auch der Antrag, die CSU-Stadträte nach ihrem Gewissen entscheiden zu lassen und die Abstimmung freizugeben. Einzelne CSUler sprechen von einer „verheerenden Haltung“ der Fraktionsmehrheit.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

CSU contra Container-Depot: Unverständnis bei regionaler Wirtschaft

Und nicht nur Deutsche Bahn und IHK äußern Unverständnis. Auch der Bayernhafen hält dieses Containerdepot für dringend notwendig. Die Lagerflächen für Container seien für den Hafen ein limitierender Faktor.

Zu Wort gemeldet hat sich auch die Logistik-Initiative Regensburg, ein Verein, dem rund 30 Unternehmen sowie IHK und Handwerkskammer angehören. In einem Brief an den Stadtrat heißt es unter anderem:

„Aus unserer Sicht ist es beim vorliegenden Projekt (…) wichtig zu verstehen, dass – obwohl ein Eingriff in die Umwelt zweifellos stattfindet – das Projekt ‚Leercontainerdepot‘ einen Beitrag leistet, andere Ressourcen der Natur zu schützen – und gleichzeitig die wirtschaftliche Grundlage unserer Region mit abzusichern.“ Der vorgesehene Standort dafür sei „alternativlos“.

CSU contra Container-Depot: „Koalitionsvereinbarung gebrochen“

Doch die CSU lässt sich davon bislang nicht beirren. Die Fläche sei zu wertvoll, um dort Container zu lagern. Hier solle man lieber Gewerbe ansiedeln, das Arbeitsplätze bringen und „innovativ und klimaneutral“ sei, heißt es lapidar in der erwähnten Pressemitteilung.

SPD-Fraktionschef Thomas Burger spricht angesichts dieses neuerlichen Ausscherens der CSU, die ja schon seit längerem beim Großprojekt Stadtbahn querschießt, von einem klaren Bruch der Koalitionsvereinbarung, der ernste Konsequenzen haben werde.

Kritik an CSU: „Profilierungsdrang wird über die Interessen des Standorts Regensburg gestellt“

Das Containerdepot sei ein wichtiger Baustein bei dem Ziel, mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Und man habe sich auch lange Zeit genommen, um auf alle Bedenken von Anwohnern einzugehen.

Bei der entscheidenden Sitzung am kommenden Dienstag, so Burger, könne nun jeder beobachten, „ob die wirtschafts- und umweltfreundlichen Mitglieder der CSU-Fraktion stark genug sein werden, entsprechend ihrer Überzeugung abzustimmen. Oder ob sie sich schwach einer Strategie unterordnen, die den Profilierungsdrang einzelner über die weitere positive Entwicklung des Standorts Regensburg stellt“.

SPD sucht nach Mehrheiten ohne CSU

Aktuell versucht die SPD nun, die Grünen auf ihre Seite zu ziehen. Die waren zwar in der Vergangenheit mehrheitlich gegen das Depot, allerdings war die Meinung nicht einhellig.

Auch die Möglichkeit, Mehrheiten abseits der CSU zu etablieren könnten es der Ökopartei schmackhaft machen, mit dem Rest der Regierungskoalition zu stimmen. Am Wochenende trifft man sich deshalb zu einer internen Sitzung.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.