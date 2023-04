Gussteil löst sich: Mann bei Betriebsunfall in Bayern schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

In der Oberpfalz hat sich ein schwerer Betriebsunfall ereignet (Symbolbild). © IMAGO / Maximilian Koch

Ein Mitarbeiter transportierte mit einem Greifhaken ein schweres Gussteil, doch es löste sich. Der 47-Jährige wurde bei dem Betriebsunfall schwer verletzt.

Amberg - In Amberg in der Oberpfalz hat sich am Dienstag, 25. April, ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Eine Person wurde verletzt, wie die Polizei Amberg in einer Pressemitteilung erklärt.

Betriebsunfall in der Oberpfalz - Schweres Gussteil fällt Mitarbeiter auf den Fuß

Der Pressemitteilung zufolge beförderte ein Mitarbeiter (47) einer Firma mithilfe eines Greifhakens ein sehr schweres Gussteil. Dieses löste sich aus der Aufhängung und fiel auf den Fuß des 47-Jährigen. Obwohl er Schutzkleidung getragen hat, erlitt der Mann schwere Verletzungen am Fuß.

Mann befördert schweres Gussteil - Bei Betriebsunfall in Amberg verletzt

Er kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. „Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann alleine mit den Arbeiten beauftragt. Eine Verantwortlichkeit von Dritten bestand daher nicht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Amberg geführt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

