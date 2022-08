Call-Center-Abzocke: Geschäftsführer des Regensburger „Handwerker-Engel“ wieder auf freiem Fuß

Von: Stefan Aigner

Die Staatsanwaltschaft hat „Handwerker-Engel“ Thomas Mannstaedt wegen Betrugsvorwürfen angeklagt. © CSB

Das Gericht Haftverschonung für den Geschäftsführer eines Regensburger Unternehmens angeordnet, dem bandenmäßiger Betrug vorgeworfen wird. Der Mann ist auch politisch aktiv.

Regensburg - Drei Monate saß der Geschäftsführer der Regensburger Firma „Der Handwerker Engel“, kurz: DHE GmbH, in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sowie Wucher gegen den 54-Jährigen erhoben. Nun befindet sich Thomas Mannstaedt wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben seines Strafverteidigers Michael Haizmann hat das Gericht Haftverschonung angeordnet.

Anklage wegen Betrugs mit Handwerkerleistungen: Regensburger Unternehmen jetzt insolvent

Hintergrund dieser Entscheidung dürfte insbesondere die Tatsache sein, dass die DHE GmbH sowie eine Nachfolgefirma Insolvenz angemeldet haben und damit eine Wiederholungsgefahr ausgeschlossen ist.

Wie berichtet, spricht die Regensburger Staatsanwaltschaft von über 200 Fällen, bei denen Mannstaedts Unternehmen für die Vermittlung von Handwerkerleistungen über das Internet und ein Call Center bundesweit völlig überteuerte Preise verlangt und ungerechtfertigte Stornogebühren in Rechnung gestellt haben soll.

Betrugsanklage gegen Regensburger Unternehmer: Kritik gab es schon seit Jahren

Als „Abzocker“ stand der Regensburger bereits seit Jahren in der Kritik von Verbraucherschützern, Handwerkern und Medien. Seit Jahren trat er mit verschiedenen Internetseiten zum Thema Rohrreinigung, Glasnotdienst, Schlüsseldienst, oder Schädlingsbekämpfung auf. Kritische Berichte über seine Unternehmungen und die Negativerfahrungen von Kunden erschienen unter anderem in der BILD, im Focus, im ARD-Magazin plusminus oder bei Kabel Eins. Die Ermittler gehen davon aus, dass in dem eigens eingerichteten Call-Center rund 2.000 Anrufe täglich eingingen und daraus bis zu 600 (teils wieder stornierte) Aufträge entstanden.

Die Anklage ist Strafverteidiger Haizmann zufolge äußerst umfangreich. Man stehe deshalb erst am Anfang einer Verteidigungsstrategie. „Wir haben erst einmal das Pferd von hinten aufgezäumt und uns mit den Haftgründen beschäftigt, um unseren Mandaten aus der U-Haft zu holen.“ Das ist geglückt. Über eine Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Regensburg entscheiden.

Angeklagter Geschäftsführer ist stellvertretender Vorsitzender von Regensburger Regierungspartei

Wegen der Anklage und Verhaftung von Thomas Mannstaedt gerät auch der Vorsitzenden der CSB („Christlich Soziale Bürger“), Christian Janele, unter Druck. 2014 hatte er den Vorsitz der CSB übernommen und anschließend erfolglos für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert. 2015 schaffte er es dennoch als Nachrücker in den Stadtrat.

Nach seinem knappen Wiedereinzug bei der Kommunalwahl 2020 und den gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CSU und Grünen, befindet Janele sich nun dennoch überraschend in Regierungsverantwortung. Seine Stimme sichert der aktuellen Koalition aus SPD, CSU, Freien Wählern und FDP ihre hauchdünne Mehrheit.

Während all dieser Jahre war der nun angeklagte Thomas Mannstaedt bei der CSB der zweite Mann. Mehrfach wurde er als dessen Stellvertreter wiedergewählt und hat auch derzeit noch diesen Posten inne.

Anklage gegen stellvertretenden CSB-Chef: Der Vorsitzende will von nichts gewusst haben

Immobilienunternehmer Janele und der mutmaßliche Abzocker Mannstaedt sind schon länger miteinander verbunden. Die Geschäftsräume der beiden liegen in unmittelbarer Nachbarschaft im Gewerbepark Regensburg. Man arbeitet beim Siedlerverein zusammen und kennt sich vom Elternbeirat an der Grundschule.

Von der breit gestreuten und medial veröffentlichten Kritik, die es schon vor Mannstaedts Verhaftung an dessen Geschäftsgebaren gab, will Stadtrat Janele all die Jahre nichts mitbekommen haben. „Ich selbst habe ihn aber sogar ein paar Mal beauftragt – und bei diesen Abrechnung waren die Preise ganz normal und fair“, so Janele Ende Juli in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion.

Anklage gegen stellvertretenden CSB-Chef: Bislang keine personellen Konsequenzen

Für unmittelbare personelle Konsequenzen an der CSB-Spitze sah Janele bislang keinen Anlass. Zwar sei Mannstaedt, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, als Mitglied des Vorstands „selbstverständlich nicht mehr tragbar“. Allerdings stünden ohnehin Neuwahlen an und man werde sich dann neu orientieren. „es ist ja ohnehin davon auszugehen, dass Herr Mannstaedt bis zur Klärung der Umstände wohl auch gar nicht erst zur Wahl antreten wird.“