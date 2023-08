Heißes Wochenende erwartet Regensburg und die Oberpfalz: Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Es wird heiß in der Oberpfalz. Besonders trifft es Regensburg in seinem Donaukessel. Aber auch die umliegenden Landstriche leiden unter der Hitze.

Regensburg – Bayernweit zeigen sich zwar keine Unwetter mehr, jedoch bringt ein mächtiges Tiefdruckgebiet über Nordwesteuropa eine bemerkenswerte Wetterwende. Von diesem Tief ausgehend strömt heiße und trockene Luft aus dem Süden nach Süddeutschland, was die Temperaturen in den kommenden Tagen auf rekordverdächtige Höchstwerte steigen lässt. Die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) betonen, dass das kommende Wochenende ohne Frage extrem heiß wird, wenn auch ohne die Begleiterscheinungen der vergangenen Tage.

Heiß, heißer, Altstadt von Regensburg: Mit seiner Kessellage im Donautal wird die Stadt die 35-Grad-Marke am Wochenende knacken. © Imago/DWD

Temperaturextreme für Regensburg und Umgebung

In Regensburg und der weiten Umgebung wird das Thermometer am Samstag voraussichtlich die 35-Grad-Marke überschreiten. Auch Weiden kann sich auf bis zu 33 Grad einstellen. Die Nächte versprechen nur wenig Abkühlung mit Tiefstwerten von 15 Grad in Regensburg und Weiden, während es am Großen Arber bei 16 Grad bleibt. Diese drastischen Temperaturschwankungen sind typisch für eine solche Hitzewelle. Und es bleibt heiß: Die kommenden Tage zeigen ein ähnliches Bild, sodass eine Erleichterung in Form von kühleren Temperaturen vorerst nicht in Sicht ist.

Wochenend-Wetter in Bayern: Ein Blick auf die umliegenden Gebiete

Aber nicht nur Regensburg und die Oberpfalz stehen vor diesem Temperaturanstieg. Ganz Bayern wird spürbar von der Hitze betroffen sein. Hier sind am Samstag bis zu 34 Grad zu erwarten, im malerischen Allgäu immerhin noch 32 Grad. Einzelne Quellwolken werden kaum für Abkühlung sorgen können, doch die Nächte bringen eine gewisse Erholung. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 16 bis 13 Grad.

Die kommenden Tage versprechen sengende Hitze für die Region Regensburg und die Oberpfalz. Die Temperaturen werden sich im Rekordbereich von bis zu 35 Grad bewegen und kaum nächtliche Abkühlung zulassen. Ein Ende der Hitzewelle ist erst zur Wochenmitte in Sicht. Da könnte oben erwähntes Tief kühlere Luft auch nach Bayern bringen. Ob und bis wann das sein wird, lässt sich aber noch nicht vorhersagen.

Übrigens: Unser Regensburg-Newsletter informiert Sie über alle Entwicklungen, News und Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteur Klaus-Maria Mehr sorgfältig geprüft.