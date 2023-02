Heute live: Herrmann und Regensburger Landrätin diskutieren mit Bürgern über Flüchtlingskrise in Bayern

Von: Adriano D'Adamo

In der BR-Sendung „jetzt red i“ diskutieren heute (15. Februar) Politiker und Bürger über die Flüchtlingskrise in Bayern. „Wie schaffen wir das? Immer mehr Flüchtlinge in Bayern“ lautet das Thema.

Regensburg – In der BR-Sendung „jetzt red i“ diskutieren am 15. Februar Politiker und Bürger über Geflüchtete und die Flüchtlingskrise. Die Sendung wird aus Zeitlarn im Landkreis Regensburg ausgestrahlt. Das Thema der Sendung ist „Wie schaffen wir das? Immer mehr Flüchtlinge in Bayern“. Die Live-Diskussion wird von Tilmann Schöberl und Franziska Eder moderiert. Neben der Flüchtlingskrise werden auch Asylanträge und der Umgang mit Geflüchteten besprochen werden.

Unter anderem Joachim Herrmann (CSU) diskutiert mit Bürgern live im BR über die aktuelle Flüchtlingssituation. © Gehre/Imago

„jetzt red i“ im Landkreis Regensburg: Herrmann stellt sich Bürger-Diskussion

Bei „jetzt red i“ am 15. Februar nehmen drei Politiker teil. Joachim Herrmann ist Mitglied der CSU-Politiker, Teil des Bayerischen Landtags und Bayerischer Staatsminister des Inneren und Integration. Erst vor kurzem trat er in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ auf und sprach über das Thema Migration. Uli Grötsch ist SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im SPD-Parteivorstand.

Landrätin Schweiger (Freie Wähler) fordert: „Zustrom begrenzen“

Die dritte Politikerin der Sendung wird Tanja Schweiger sein. Sie ist Freie Wählerin, die Landrätin des Landkreises Regensburg und mit dem Bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger liiert. „Ein Weiter so kann es nicht geben. Der Bund muss dringend handeln, um den Zustrom zu begrenzen“, so Tanja Schweiger.

Mit Spannung wird vor allem die Diskussionsrunde mit den anwesenden Bürgern erwartet. Erfahrungsgemäß ist die Aufnahme von neuen Flüchtlingen gerade im ländlichen Raum des Freistaats ein zutiefst konfliktbehaftetes Thema.

