Hund Hakim „buchstäblich zurückgelassen“ – pubertäres Kraftpaket sucht jetzt neues Zuhause

Von: Tanja Kipke

Traurig und verloren: Hund Hakim wurde einfach im Tierheim zurückgelassen. © Tierheim Amberg

Er wurde im Tierheim zurückgelassen, seine Besitzer haben ihn einfach nicht mehr abgeholt: Cane-Corso-Rüde Hakim braucht eine neue Familie.

Amberg – „Der Rüde ist ein Kraftpaket, ein pubertäres Kraftpaket“: Mit diesen Worten beschreibt das Tierheim Amberg Hund Hakim. Der Cane-Corso-Rüde wurde „buchstäblich bei uns im Tierheim zurückgelassen“. Seine Besitzer hätten ihn leider nicht wieder abgeholt. Der Vierbeiner ist knapp ein Jahr alt und ist jetzt auf der Suche nach einer neuen Familie.

Name: Hakim Rasse: Cane Corso Alter: 1 Jahr Geschlecht: Männlich

Hund Hakim fällt in Bayern unter Kategorie 2 der Listenhunde

Die Tierschützer beschreiben Hakim als „einen gelehrigen, tollen jungen Burschen“. Allerdings teste er „gewaltig seine Grenzen“. So ist das eben mit einem „Pubertier“. Er ist daher definitiv kein Anfängerhund, die neuen Besitzer sollten Hundeerfahrung besitzen. „Wir wünschen uns Interessenten, die bereits Erfahrung mit der Rasse haben und wissen, was auf sie zukommt.“

„Knappe 50 kg Kraft und Elan“: Hund Akim ist kein Anfängerhund. © Tierheim Amberg

In Bayern fällt der Rüde unter die ‚Kategorie 2‘ der Listenhunde, was bedeutet, dass die neuen Besitzer ein sogenanntes Negativzeugnis mit ihm ablegen müssen. Auch sind in Bayern die Steuern für diese Hunde wesentlich höher als für den herkömmlichen Familienhund. Ein Haus mit Garten sollte auf jeden Fall vorhanden sein, sowie viel Zeit und Geduld für die Erziehung. Bei Artgenossen entscheide die Sympathie, Hakim hat in seinem alten Zuhause mit einem anderen Hund zusammen gelebt.

Tierschützer informieren über Wesen und Charakter von Cane Corsos

„Cane Corsos werden oft schnell als Kampfhunde abgestempelt. Doch genießen sie eine konsequente und liebevolle Erziehung, so sind sie liebevolle und treue Begleiter. Denn ihr Charakter ist gutmütig, ruhig und freundlich. Sie sind nicht aufdringlich und bleiben gelassen. Auch im Kontakt mit Fremden sind die Tiere dieser Rasse in der Regel uninteressiert – es sei denn, ihre Familie ist in Gefahr“, so das Tierheim.

Die Hunde haben aber auch einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, eine Hundeschule aufzusuchen sei daher essentiell. „Wer sich also für einen Cane Corso entscheidet, der muss sich aufgrund seines Wesens und Charakters als Alphatier behaupten.“

Nicht nur Hakim wartet im Tierheim Amberg auf ein neues Zuhause. Auch Herdenschutzhund Carlos wünscht sich eine neue Familie, er wartet bereits seit über einem Jahr. Neben Carlos stehen auch noch Kuschelmaus Emily und Spitz Tiffany zur Vermittlung. (tkip)

