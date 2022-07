Haben noch nichts gelernt

Im Tierheim Schwandorf warten momentan fünf Husky Welpen auf eine neue Familie. Die Tierschützer suchen für die Hundebabys Menschen, die sich mit der Rasse auskennen.

Schwandorf – „Typische Husky Welpen“: So beschreibt das Tierheim Schwandorf die fünf Welpen, die dort momentan auf ein neues Zuhause warten. Zu Beginn sind es sechs Welpen-Geschwister gewesen, einer konnte bereits erfolgreich vermittelt werden. Die Huskys sehen zwar süß aus, haben aber „leider noch gar nichts lernen dürfen“. Es gibt laut den Tierschützern also einiges an Nachholbedarf.

Namen: Diesel, Sky, Snow, Mika und Laika Rasse: Husky Alter: 5 Monate Geschlecht: männlich und weiblich

Husky Welpen brauchen hundeerfahrene Menschen: „Nur an Leute, die sich mit der Rasse auskennen“

Daher suchen die Tierschützer Personen, die sich mit Hunden auskennen. Die Welpen werden nur an Leute vermittelt, „die sich mit der Rasse auskennen und auch die entsprechende Zeit und Energie für so einen Hund haben.“ Die Husky Welpen sind am 7. Februar 2022 geboren, also bereits fünf Monate alt. Sie seien geimpft und gechipt.

+ Snow und Laika wünschen sich ein liebevolles Zuhause. © Tierheim Schwandorf

„Ich würde mir so sehr ein liebevolles, geborgenes Zuhause wünschen“, schreiben die Tierschützer aus Sicht der Welpen in ihren Vermittlungsaufruf. „Habe ich Dein Interesse geweckt, so besuche mich doch am besten gleich mal zu den Öffnungszeiten im Tierheim Schwandorf, damit wir uns gegenseitig beschnuppern können.“ Bis dahin würden die Vierbeiner „sehnsüchtigst“ auf ihre neuen Familien warten.

Wer schenkt den Husky Welpen ein neues Zuhause? Bitte für die Vermittlung einen Termin im Tierheim Schwandorf ausmachen unter (09431) 61606.

In der Oberpfalz warten noch mehr Hunde im Tierheim auf ein neues Zuhause

Auch im Nachbarort Amberg warten einige Hunde im Tierheim auf eine Familie. Zum Beispiel die Labrador Hundeopas Django und Terry, die im Tierheim gelandet sind, nachdem sie in schlechter Haltung auf einem Grundstück mit 132 anderen Hunden aufgewachsen sind. Auch Schäferhund Bear, der nach der Trennung seiner Besitzer ins Tierheim kam, wünscht sich eine neues Zuhause. (tkip)

