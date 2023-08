Tödlicher Unfall in Bayern: Frau verliert nach Frontal-Crash ihr Leben

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Eine Frau kam bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern ums Leben. (Symbolbild) © imagebroker / IMAGO

Schwerer Unfall im Landkreis Schwandorf. Eine Frau starb, nachdem zwei Autos ineinander krachten. Jede Hilfe kam für die Fahrerin zu spät.

Landkreis Schwandorf - Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag, dem 20. August, in Bayern. Eine Frau ist beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B85 im Landkreis Schwandorf tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, geriet ein Auto am Sonntagnachmittag bei Bruck in der Oberpfalz nach einem Überholvorgang auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Tödlicher Unfall in Bayern: Frau verliert nach Frontal-Crash ihr Leben

Die Beifahrerin in dem entgegenkommenden Auto sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Fahrer der beiden Wagen seien schwer verletzt worden, Rettungshubschrauber brachten sie ins Krankenhaus. Der Beifahrer im Auto, das auf die Gegenfahrbahn geraten war, sei mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik gekommen. (lso mit dpa)

Eine Fußgängerin wurde in Oberbayern von einem Auto erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Frau starb im Krankenhaus, nun ermittelt die Polizei.