Innungssieger kommt aus Reichling: Er bleibt seinem Ausbildungsbetrieb treu

Der Reichlinger Christoph Graf ist im Berufsfeld Maurer Innungssieger der Kreishandwerkerschaft Landsberg geworden. Und die zweite gute Nachricht: Er bleibt seinem Ausbildungsbetrieb Baab in Apfeldorf treu.

Reichling/Apfeldorf – Stein auf Stein – das hört sich so einfach an. Wer es beim Heimwerken schon mal mit dem Mauern hochziehen versucht hat, hat sicher festgestellt: gar nicht so einfach. Vor allem, wenn das Bauwerk tatsächlich gerade und im Lot sein soll.

Ein echter Könner auf diesem Gebiet hat sich da gerade im Schongauer Land entwickelt: Christoph Graf aus Reichling setzte sich bei der Gesellenprüfung zum Maurer gegen 13 Azubi-Kollegen durch und wurde Innungssieger. Drei Jahre hat der frisch gebackene Geselle bei der Firma Matthias Baab in Apfeldorf gelernt. „Ein Betrieb mit angenehmem Arbeitsklima“, sagt der 19-Jährige, „Das Tempo hat schon Zug drauf, aber immer mit dem Fokus auf Qualität.“ Klar: Wer gefordert wird, lernt auch.

Schon der Vater hatte ein bekanntes Bauunternehmen geführt

Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Graf familiär vorbelastet ist: Sein Vater Hubert Graf führt in Reichling ein Bauunternehmen, das weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist. Und dort hat der junge Preisträger schon vor der Lehre seine ersten Erfahrungen gemacht. Ist Maurer sein Traumberuf? „Auf jeden Fall, sonst hätte ich das nicht gelernt“, sagt Graf bestimmt.

+ Prüfungsstück: Dieses komplexe Stück Mauer mit zwei 45 Grad-Winkelungen innen mussten die Azubis in fünf Stunden herstellen. © Mergel

Bei der Prüfung galt es, ein L-förmiges Mauerstück zu fertigen mit zwei 45 Grad-Winkelungen innen. Ziemlich komplex also. Fünf Stunden hatten die Lehrlinge dafür Zeit, zusätzlich weitere zwei Stunden, um eine Schalung zu bauen.

Überragend in der Theorie, aber auch in der Praxis wusste der Reichlinger zu überzeugen

Graf erinnert sich: „Am Anfang war ich recht aufgeregt, weil wir so etwas noch nie geübt hatten. Aber dann lief es doch ganz gut.“ Bei der Theorie hatte er schon überragend abgeschnitten, und auch bei der Praxis konnte der Reichlinger die Prüfer überzeugen. Als Preis gab es für den Innungssieger eine personalisierte Wasserwaage.

Und wie geht es nun für ihn weiter? Graf arbeitet vorerst bei seinem Ausbildungsbetrieb Baab weiter. Dort schätzt man die Qualitäten des jungen Preisträgers: „Christoph ist ein sehr talentierter und fleißiger Handwerker. Wir freuen uns, dass wir ihn weiter beschäftigen können“, sagt Lehrherr Matthias Baab. Bei ihm will Graf nun „ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Aber dann möchte ich auf jeden Fall irgendwann meinen Meister machen.“

