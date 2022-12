„Bitte lasst das viral gehen“ – 27-Jähriger will Studentin kennenlernen und sucht öffentlich nach ihr

„Ich muss sie finden“

Von Katarina Amtmann schließen

Er hat sie schon öfter an der OTH in Regensburg gesehen, nun sucht ein junger Mann öffentlich nach einer brünetten Studentin. Das Netz ist hin und hergerissen von der Aktion.

Regensburg - Jodel ist besonders bei jungen Leuten beliebt. Auf der Plattform werden Sorgen über die Wohnungssuche ebenso geteilt wie kuriose Alltagserlebnisse. Ein junger Mann aus Regensburg hofft, dort eine Frau kennenzulernen.

„Bitte lasst das viral gehen. Ich muss sie finden“ – Student aus Regensburg sucht auf Jodel

„Spotted: du studierst Informatik (?) an der OTH, weil du dich immer im Infogebäude aufhältst. Hast lange braune Haare, immer eine schwarze Winterlederjacke an und weiße Nikes. Hattest letzten Freitag eine schwarze Lederleggings getragen. M27 möchte dich gerne kennenlernen. Bitte lasst das viral gehen. Ich muss sie finden“, schreibt der junge Mann in drei Beiträgen auf Jodel.

„Es klingt halt creepy, weil du sie scheinbar schon oft gesehen hast“, lautet gleich der erste Kommentar. „Studiere ja selber technische Informatik“, rechtfertigt er sich. „Wenn du sie noch öfter stalkst, kannst du sie auch einfach ansprechen“, amüsiert sich eine weitere Person.

Studenten in Regensburg: Die lustigsten Jodel-Geschichten im Überblick Studenten in Regensburg: Die lustigsten Jodel-Geschichten im Überblick

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

„Ich sehe schon, ich mach alles falsch“ – Regensburger will Studentin kennenlernen

„Kauf doch einfach mal zwei Kaffee und gib ihr einen“, versucht jemand zu helfen. „Sie wirkt immer so gestresst“, begründet der 27-Jährige, dass er die junge Frau bisher nicht angesprochen hat. Den Kaffeevorschlag sieht eine weitere Person jedoch kritisch: „Kaffee von deinem Stalker annehmen? Vielleicht lieber auf nen Kaffee einladen“, so der Vorschlag. „Ich sehe schon, ich mach alles falsch“, resümiert der Student.

Liken, Tweeten, Snappen: Die Geschichte von Social Media

„Mission failed“ – Regensburger wollte Studentin kennenlernen

„Jetzt geh einfach das nächste Mal hin, sag, dass sie dir schon paar Mal aufgefallen ist hier. Frag sie, was sie studiert. Bissl Gespräch aufbauen. Dann kannst du ja fragen, ob man das Gespräch mal auf nen Kaffee in der Cafete/am Unikat/… verschieben mag und schwups. Date“, meint jemand. Doch kurz darauf folgt schon das Update: „Leute, sie hat schon einen Freund. Mission failed“, schreibt der 27-Jährige.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.