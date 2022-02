„Woche der Nachhaltigkeit“: So wird die Biodiversität im Jura geschützt

„Woche der Nachhaltigkeit“ (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

Dass Biodiversität wichtig ist, ist klar. Aber wie beeinflusst sie unsere Lebensqualität und welchen Preis hat sie? Das beleuchtet die „Woche der Nachhaltigkeit“.

Oberpfälzer Jura – Sie alle haben ein Ziel vor Augen: Die Biodiversität im Oberpfälzer Jura aufrechtzuerhalten. Dafür muss aufgeklärt, präsentiert und gekocht werden, um die Wichtigkeit der Artenvielfalt in der Heimat zu betonen. Unter der Naturschutzmarke „Juradistl„ steht in der „Woche der Nachhaltigkeit“ gutes Essen im Vordergrund, das gleichzeitig die Artenvielfalt fördert. Die Woche findet von Montag (21. Februar) bis Sonntag (27. Februar) statt, wie der Landkreis Regensburg berichtet. Landrätin Tanja Schweiger, die dem Landschaftspflegeverband in Regensburg vorsitzt, betont, dass man beim Genuss eines guten Essens auch Lebensräume für viele seltene Arten unserer Heimat schützen und erhalten kann. Dafür fand der Start der Nachhaltigkeitswoche im Café der Kreisklinik Wörth an der Donau statt. Dort gab es Sauerbraten vom Juradistl-Weiderind mit Semmelknödel und buntem Gemüse.

Biodiversität im Oberpfälzer Jura: Jeder kann profitieren!

Das hat zwar seinen Preis, allerdings kann jeder profitieren! Denn mit jedem Euro, der für die „Juradistl„-Produkte ausgegeben werde, belohnen die Genießenden nicht nur ein tiergerechtes Qualitätsprodukt aus der Heimat, sondern helfen auch dabei, ein Stück ländlicher Kultur zu fördern, wie Josef Sedlmeier erklärt. Er ist der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands. Der Landkreis führt fort, dass die Juradistl-Rinder von Landwirten aus der Heimat gehalten werden, die Vögel, Insekten und viele andere Tierarten beherbergen. Die Rinder stehen auf kräuterreichen Wiesen und können sich an der frischen Luft bewegen, was auch die hohe Qualität des Fleisches fördert.

Und damit nicht nur einmalig Juradistl-Spezialitäten wie Boeuf Stroganoff oder Rinderbraten auf den Tisch kommen, sind in diesem Jahr mehrere „Wochen der Nachhaltigkeit“ eingeplant. „Damit haben wir im Landkreis Regensburg eine gelungene Partnerschaft zwischen einer landkreiseigenen Einrichtung der Gemeinschaftsverpflegung und dem Landschaftspflegeverband Regensburg begründet. Wir wollen nicht nur von Regionalität reden, sondern wir handeln und hoffen dabei, mit unseren Juradistl-Aktionsgerichten möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisklinik überzeugen zu können.“, betont Landrätin Schweiger.

Oberpfälzer Jura: Daher kommt der Name „Juradistl“

Juradistl leitet sich ab von der Silberdistel, die eine typische Pflanzenart der heimischen Trockenbiotope ist. Sie stehe stellvertretend für das ganze Projekt, „möchte also nicht nur Naturschutz, sondern auch Zusammenhänge zwischen Natur, Erholung, Wirtschaften, Essen und Trinken, Gesundheit und damit die Lebensqualität als solches ins Bewusstsein rücken“, erklärt Josef Sedlmeier. Mit Erfolg: Juradistl ist eines der größten Biodiversitätsprojekte Bayerns und Teil der Bayerischen Biodiversitätsstrategie 2030. Zu den Unterstützenden des Projekts gehören die Regierung der Oberpfalz sowie die Landschaftspflegeverbände Amberg-Sulzbach, Neumarkt in der Oberpfalz, Regensburg und Schwandorf. Aber auch Vereine, Schäfer, Landwirte, Metzgereien und Gastwirte sowie viele weitere forcieren gemeinsam das Ziel, Bayerns Biodiversität zu schützen.