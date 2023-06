Feuerwehr in der Oberpfalz gräbt sich unter die Erde, um Kater „Röhrich“ zu retten

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Nicht nur bei Rauch und Feuer ist die Feuerwehr zuständig. Auch Tiere zu retten, gehört zu den normalen Aufgaben. Manchmal ist es schwerer als gedacht.

Regensburg – Lautes, verzweifeltes Wimmern einer kleinen Katze sorgte am Montag (19. Juni) für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bergham. Die Katze sei in ein Kanalgrundrohr eines Entwässerungssystems gerutscht. Kein Problem für die Feuerwehr – eigentlich: Geplant war, das Rohr und den ersten 90 Grad-Bogen abzubauen und so die Katze zu befreien. So einfach klappte es dann aber nicht.

Schweißtreibender Einsatz: „Ohne die Katze fahren wir hier nicht weg“

Tief unter der Erde habe sich das Rohr geteilt, was es für die Einsatzkräfte schwer machte, die Katze genau zu lokalisieren, wie die Freiwillige Feuerwehr Bergham in einem Facebookpost schreibt. Schnell waren sich aber alle einig: „Ohne die Katze fahren wir hier nicht weg“, heißt es in dem Post.

„Röhrich“ wurde am Montag (19. Juni) von der Freiwilligen Feuerwehr Bergham aus seiner misslichen Lage befreit. © Freiwillige Feuerwehr Bergham/Facebook

Große Spaten, Schaufeln und Pickel kamen mit viel Muskelkraft zum Einsatz, um die Katze zu retten. Ein Bagger hätte aus Platzgründen nicht eingesetzt werden können. Unter Zeitdruck wurde dann in der prallen Sonne von zwei Seiten ein Loch bis zum Rohr gegraben. Die Feuerwehr um Einsatzleiter Daniel Reil setze zwischenzeitlich eine Kanalkamera ein, um die kleine Katze zu orten.

Teilweise haben die Retterinnen und Retter mit bloßen Händen gebuddelt, am Ende kam dann ein Winkelschleifer zum Einsatz, um das Rohr zu öffnen. Etwa zweieinhalb Stunden habe der Einsatz gedauert, dann war die erschöpfte Katze befreit. Rund 24 Stunden soll das Tier in dem Rohr verbracht haben, das brachte ihm dann gleich den Spitznamen „Röhrich“ ein. Die kleine Katze wurde dann zum Tierarzt gebracht, wo sie untersucht wurde. Jetzt wird „Röhrich“ aufgepäppelt, heißt es in den Kommentaren unter dem Post.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Facebook-User feiern die „wahren Helden“

„Mein Respekt, danke dafür.“

„Retter mit Herz. Super gemacht“

„Ehrenhaft“

„Ihr seid wahre Helden“

Burgruinen, Wanderungen und Gedenkstätten: Sieben sehenswerte Orte in der Oberpfalz Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.