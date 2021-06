Bayern: Zeugen hören Hilfeschreie aus Wald - Suche bisher erfolglos

Hubschrauber im Einsatz

Zeugen hörten in Kelheim Hilfeschreie. Eine Rettungskette wurde daraufhin in Gang gesetzt, auch ein Hubschrauber half bei der Suche - bisher erfolglos.

Kelheim - Am Mittwochnachmittag (2. Juni) kam es in Kelheim (rund 30 Kilometer von Regensburg*) zu einem großen Polizei- und Suchaufgebot. Mehrere unabhängige Zeugen hatten im Bereich des Waldfriedhofes und der Weltenburger Straße Hilfeschreie aus dem Wald vernommen. Das berichtet News5. Eine Rettungskette wurde daraufhin in Gang gesetzt.

Kehlheim: Hilfeschreie aus dem Wald? Feuerwehr und Bergwacht vor Ort - auch Hubschrauber im Einsatz

Vor Ort ist neben der Bergwacht* aus dem Landkreis Schwandorf und der Feuerwehr auch eine Hundestaffel sowie die Polizei. Auch ein Hubschrauber suchte bereits mit einer Wärmebildkamera das teils schwierige Gebiet großräumig ab - bislang aber ohne Erfolg. „Wir haben hier den Donaudurchbruch, mit Klippen. Dort gibt es absturzgefährdete Bereiche, deswegen ist auch die Bergwacht vor Ort“, erklärte Andreas Dillinger, Einsatzleiter der Feuerwehr, gegenüber News5.

Kehlheimi (Bayern): Einsatzkräfte im Einsatz - Lob für Ehrenamt

„Alle Einsatzkräfte sind ehrenamtlich hier. Die haben eigentlich einen normalen Beruf. Die werden dann von ihren Familien weggerufen und helfen in der Freizeit. Ohne das Ehrenamt würde das nicht funktionieren. Es ist beeindruckend, dass es an einem Wochentag und bei so schönem Wetter so realisierbar ist“, so Christoph Kühnl, Einsatzleiter des BRK. Auch Landrat Martin Neumeyer lobte die Einsatzkräfte: „Es ist einer der ersten schönen Tage und Biergartenzeit. Wenn es aber ums Ehrenamt geht, sind alle da, Ehrenamtler, Wasserwacht, Polizei*, BRK, Feuerwehr. Es ist schon eine Auszeichnung für die Gesellschaft, denn Gesellschaft ohne Ehrenamt ist aussichtslos.“ (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

