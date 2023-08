Frontalcrash in Bayern: Sechs Menschen schwer verletzt – darunter auch zwei Kinder

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau hat beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen. Sie selbst und ihr Mann wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt, ebenso die Insassen des anderen Wagens.

Ebermannsdorf - In der Oberpfalz hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Bei dem Frontalzusammenstoß von zwei Autos bei Ebermannsdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder.

Sechs Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Amberg-Sulzbach am Samstag (19. August)

Eine 72-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen am Samstag, 19. August, beim Abbiegen auf der Bundesstraße 85 ein anderes Auto übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Fahrerin und ihr Ehemann (80), der als Beifahrer mit im Wagen war, wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Rettungskräfte rückten zu einem Unfall in der Oberpfalz aus. Es gab sechs Schwerverletzte (Symbolbild). © IMAGO / Maximilian Koch

Mann, Ehefrau und zwei Kinder erleiden bei Unfall schwere Verletzungen

Die Insassen des zweiten Autos - ein 42-Jähriger, seine Ehefrau (34) und zwei Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren - mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben aber bei keinem der Verletzten.

In der Oberpfalz kam es am ebenfalls Samstag zu zwei Unfällen, an denen Motorräder beteiligt waren. Zwei Biker kamen dabei ums Leben. Die Unfälle geschahen auf derselben Straße im Abstand von nur gut einer Stunde. Außerdem sucht die Polizei in der Oberpfalz nach einem Mädchen (circa 8 Jahre alt), das einen Unfall verursacht und danach mit ihrem Rad davongefahren sein soll. (kam)

