„Arbeit, heim und dann essen, essen, essen“: 24-Jährige nimmt nach zwei „Klick-Momenten“ 53 Kilo ab

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In nur einem Jahr hat Melina Volland (24) aus der Nähe von Regensburg 53 Kilo verloren. Viele haben nicht an sie geglaubt, wie sie im Gespräch mit Merkur.de erzählt.

Kelheim – „Viele haben gedacht, dass ich das nicht schaffe.” Doch Melina Volland (24) hat sie alle überrascht. Die junge Frau aus Kelheim unweit von Regensburg hat 53 Kilo abgenommen und das in gut einem Jahr, wie sie im Gespräch mit Merkur.de erzählt.

Melina Volland hat 53 Kilo in nur einem Jahr abgenommen. Sport gehört jetzt zu ihrem Leben. © IMAGO / Panthermedia / privat (Collage: Merkur.de)

„Gar nicht mehr wohlgefühlt“: Kelheimerin berichtet über großen Abnehmerfolg

Angefangen hat sie am 21. März 2022. „Ich hab mich in meinem Körper gar nicht mehr wohlgefühlt, bin auch gar nicht mehr viel rausgegangen”, erklärt sie ihren Entschluss. Der Plan sei eigentlich eine Magenverkleinerung gewesen. Sie hatte sich sogar schon bei einer Klinik angemeldet.

„Da muss man quasi ein halbes Jahr so einen Abnehmversuch starten”, erzählt die 24-Jährige und berichtet von zwei „Klick-Momenten”. Den ersten hätte es bei der Ernährungsberatung gegeben, den zweiten bei der Magenspiegelung. Sie habe dann von selber angefangen abzunehmen. „Und dann hab ich so viel abgenommen, dass auch der Chirurg schon gesagt hat, da brauchen wir gar keine Magenverkleinerung mehr.”

Im März 2022 habe sie zunächst ihre Ernährung umgestellt: Low carb und Kalorienzählen stand auf dem Plan. Ab Mai habe sie dann mit Home Workouts angefangen und seit August gehe sie regelmäßig ins Fitnessstudio.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Alltag vor der Gewichtsabnahme: „Eigentlich nur Arbeit, heim und dann essen, essen, essen“

Bevor sie ihren Lebensstil so verändert hat, haben ihre Tage noch ganz anders ausgesehen. Sport stand gar nicht auf dem Programm. „Ich habe eigentlich durchgehend gegessen”, berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe glaube ich teilweise drei oder vier Mal zu Abend gegessen, also 4000 bis 5000 Kalorien am Tag auf jeden Fall. Wenn nicht sogar mehr. Ich hab alles ums Essen rumgeplant. Ich hab überlegt, wann kann ich was essen, ganz viel eingekauft, eigentlich nur Arbeit, heim und dann essen, essen, essen. Auch mit Freunden bin ich eigentlich immer nur zum Essen gegangen.”

Nach dem großen Abnehmerfolg läuft es bei der 24-Jährigen nun anders. Ihre Ernährung sei immer noch eher low carb, mittlerweile versuche sie aber auch wieder mehr Kohlenhydrate zu essen. „Jetzt muss ich wieder in meinen Kopf reinkriegen, dass ich ein bissl mehr essen darf, weil ich ja jetzt auch Sport mache, da verbraucht man ja auch einen Haufen Kalorien.”

Zwar erklärt Volland ganz offen, dass sie auch mal das ein oder andere Kilo zunehme – zum Beispiel in Wochen, in denen aufgrund von Geburtstagen mehr Restaurantbesuche auf dem Plan stünden - Sorgen mache sie sich deshalb aber keine. „Das geht recht schnell wieder runter, weil man eben den Sport macht. Der Sport fängt da schon viel auf.“ Schwer falle es ihr deshalb nicht, ihr Gewicht zu halten.

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Fotostrecke ansehen

Auf alles verzichten will die Kelheimerin aber auch jetzt nicht. „Ich hab mir ein paar Sachen immer wieder mal gegönnt”, erzählt sie über die Lust auf Süßes und Heißhungerattacken. Generell schaue sie jetzt aber, „dass es kein Mars oder Snickers ist, sondern ein bissl gesünder“, wie zum Beispiel Proteinriegel. „Ich hab solche Sachen auch gar nicht daheim“, sagt sie mit Blick auf herkömmliche Süßigkeiten.

Den fränkischen Dialekt versteht nicht jeder. Anna Neubauer kann da Abhilfe schaffen. Die junge Frau aus Fürth teilt entsprechende Reels auf Instagram und hat damit einen Riesen-Erfolg.

53 Kilo in einem Jahr abgenommen: „Keiner hat damit gerechnet, dass ich das so durchziehe“

„Wir haben dich gar nicht so dick in Erinnerung,” sei oft die Reaktion aus ihrem Umfeld, wenn man Bilder von vorher anschaue. Viele hätten auch gar nicht geglaubt, dass sie es schaffen würde. „Ich hab schon ganz oft gesagt ,jetzt nehm ich ab’ und das waren dann vielleicht zwei Tage und dann hab ich wieder angefangen zu essen. Also es hat keiner so richtig damit gerechnet, dass ich das so durchziehe.“

„Bin ein ganz anderer Mensch“: Melina Volland hat 53 Kilo abgenommen

Auf Instagram und TikTok teilt sie ihren Abnehmerfolg. Die Entscheidung, alles öffentlich zu teilen, habe ihr geholfen. „Weil ich dann selber so ein bissl den Druck habe, dass ich jetzt nicht sag ,ich mach nix mehr’, weil ein paar Leute das eben auch mitverfolgen können.” Dafür erhalte sie viel positives Feedback. Eines ihrer Videos ging viral und wurde bereits 87.000 Mal aufgerufen.

Ihr Leben sei jetzt komplett anders als vor der Gewichtsabnahme. „Es sagen auch alle in meinem Umfeld, dass ich ein ganz anderer Mensch bin. Ich bin viel fröhlicher, aufgeschlossener, unternehme wieder mehr Sachen. Heute war ich um 6 Uhr in der Früh im Fitnessstudio, das hätte ich vor einem Jahr niemals gedacht, dass das mal so sein wird, dass ich das so lange durchziehe.” Sport gehöre nun dazu: „Ohne gehts gar nicht.” (kam)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.