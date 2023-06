„Wälder brennen“: Klimaaktivisten färben Regensburger Brunnen grün – Stadt lässt Wasser ab

Von: Stefan Aigner

Trotz Bürgerfest waren Klimaschutzaktivisten in Regensburg am Wochenende nicht in Feierlaune. Sie tauchten zwei Brunnen in grüne Farbe.

Regensburg – Während am Wochenende in Regensburg das Bürgerfest stattgefunden hat, färbten am Samstag unbekannte Aktivistinnen der Bewegung „Endfossil Regensburg“ das Wasser der beiden Brunnen am Bismarckplatz grün. „Klimabaustelle Bundesregierung: Dürren und Brände im Land - Klimaziele abgeschafft?!“ prangt auf dem Schild, das aus dem Wasser ragt.

Brunnen grün gefärbt: „Bundesregierung schafft Klimaziele de facto ab“

„Bei aller Feierlaune dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns inmitten der existentiellsten Krisen der Menschheit befinden“, heißt es in einer wenig später verbreiteten Erklärung der Gruppe. „Wälder brennen in Kanada, aber auch in Deutschland, in Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen-Anhalt wird die Wassernutzung bereits eingeschränkt. Die Dürren in Italien und Spanien halten an.“

Doch während die Zahl und Intensität der Katastrophen immer weiter zunehme, schaffe die Bundesregierung diese Woche „de facto die Klimaziele ab“. Ziel der Aktion sei es, auf die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise auf Menschen und Natur aufmerksam zu machen.

Brunnen in Regensburg grün gefärbt: Stadt ließ das Wasser ab

Die Aktivisten versichern: „Bei dem verwendeten Farbstoff handelt es sich um Uranin, ein biologisch unbedenkliches Mittel, welches sich kaum an Gesteinsoberflächen absetzt und somit die Brunnen nicht beschädigt. Dieser Farbstoff wird auch von Gewässer- und Abwasserbehörden zur Gewässermarkierung eingesetzt.“



Dennoch traute man bei der Stadt Regensburg dem Frieden nicht. Der Brunnen wurde abgelassen und gereinigt, ehe er mit frischem Wasser befüllt wurde. Derweil hieß es: Betreten verboten.

Brunnen grün gefärbt: OB kritisiert Aktivistinnen

Bei einer Pressekonferenz anlässlich des Bürgerfests kritisierte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) die Aktion. Für die Aktivistinnen möge das Ganze zwar entspannt sein, aber dass der Brunnen nun an so einem heißen Tag leer sei, könne auch nicht in deren Sinne sein. Schließlich kühle der „an so einem heißen Tag gut ab“.

Raul, einer der Aktivisten, die an der Einfärbung beteiligt waren, lässt hingegen in der verschickten Erklärung wissen: „Ich würde echt gerne das Wochenende einfach genießen, aber weil die Bundesregierung noch nicht versteht, für wen sie Politik machen sollte, bleibt nichts anderes übrig als es sichtbar zu machen.“

Erst am Montag, 19. Juni, haben sich Aktivisten der Letzten Generation auf der Straße in Nürnberg festgeklebt. Sie sorgten damit für massive Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Aktivisten färben Brunnen in Regensburg grün: Was bringt das neue Klimaschutzgesetz?

Hintergrund der Aktion ist das kürzlich vorgelegte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Die CO2-Einsparziele bleiben dort war unverändert. Allerdings soll deren Einhaltung nicht mehr rückwirkend nach verschiedenen Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude und Abfallwirtschaft kontrolliert werden.

Die Klimaaktivistinnen sehen das als Aufweichung der Einsparziele. „Wir fragen uns: Wie sollen die schlimmsten Folgen der Klimakrise abgewendet werden, wenn die Einhaltung der Klimaziele nicht kontrolliert wird?“ Ziel der Bundesregierung ist es, die Klimagasemissionen bis 2030 um 65 Prozent zu senken. Mit dem neuen Gesetz sei dieses Ziel nun „erstmals in Reichweite gerückt“, sagt hingegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

