Polizist über Klimakleber: „In keiner Weise respektlos“ - Prozess dauert länger als geplant

Von: Stefan Aigner

Teilen

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockierten am 7. Juni 2022 die Frankenstraße in Regensburg. © Michael Bothner

Wegen einer Verkehrsblockade im Juli 2022 müssen sich Aktivisten der „Letzten Generation“ vorm Amtsgericht Regensburg verantworten. Der Prozess dauert länger als geplant.

Regensburg - Es dauert ungefähr zwei Stunden, bis Wolfgang M. fertig ist. Der Ingenieur für technischen Umweltschutz, 48 Jahre alt, ist einer von sieben Angeklagten, die sich zur Zeit vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten müssen.

Hintergrund ist die Verkehrsblockade auf der Frankenstraße, mit der er und weitere Aktivisten der „Letzten Generation“ im vergangenen Sommer auf die Gefahren des Klimawandels und die Notwendigkeit zum politischen Handeln hinweisen wollten.

Klimakleber vor Gericht: Verkehrsblockaden als notwendiges Mittel?

Die Staatsanwaltschaft sieht das als einen Fall von gemeinschaftlicher Nötigung. Wolfgang M. und seine Mitstreiter sehen in solchen Verkehrsblockaden ein notwendiges Mittel, um auf das Problem aufmerksam zu machen.

Der Ingenieur hat für eine Überzeugung schon einiges in Kauf genommen. Im vergangenen Jahr von der Münchner Polizei wegen vergangener und erwarteter Verkehrsblockaden in sogenannten „Präventivgewahrsam“ genommen. Er trat dort länger in den Hungerstreik, um darauf aufmerksam zu machen, wie kritisch die Situation sei.

Seinen Beruf als Umweltschutzingenieur hat er zwischenzeitlich aufgegeben. „Es gibt keinen technischen Umweltschutz ohne politischen Umweltschutz“, so M.s Begründung. Er arbeitet aktuell als Minijobber, verdient 520 Euro im Monat, lebt in einer WG

Klimakleber vor Gericht: Aktivist will beweisen, wie kritisch die Situation ist

Vor dem Amtsgericht Regensburg verliest er Beweisantrag um Beweisantrag, um seine Motivation zu erklären. Erkenntnisse des Weltklimarats und des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Einschätzungen zum Erreichen kritischer Kipppunkte und dass der Eisschild in der Westantarktis wohl schon verloren sei, Grafiken, Fachartikel und, und, und.

Dies solle „das Ausmaß und die Unmittelbarkeit des Klimanotstands“, der „überkritisch“ sei. Die Bundesregierung komme ihrer grundgesetzlichen Aufgabe, Leben und körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels zu schützen nicht nach. Entsprechend seien Straßenblockaden „ein verhältnismäßiges, da in Relation sehr mildes Mittel“, so Wolfgang M.

Klimakleber vor Gericht: Angeklagte äußern sich umfassend

Richterin Andrea Costa hatte ursprünglich geplant, den Prozess binnen zweier Verhandlungstage zu einem Ende zu bringen. Doch als M. mit der Verlesung seiner Beweisanträge fertig ist, ist bereits klar, dass es mindestens einen weiteren Verhandlungstag geben wird.

Fotos wurden in den zurückliegenden beiden Tagen in Augenschein genommen und mehr als ein Dutzend Zeugen vernommen, um die Umstände der Verkehrsblockade vom 7. Juni 2022 in der Frankenstraße zu klären. Die durchweg nicht vorbestraften Angeklagten haben umfassend ausgesagt. Sie haben eingeräumt, dass sie sich an jenem Morgen auf die Straße gesetzt und teilweise festgeklebt haben.

Klimakleber vor Gericht: Der knappe Zeitplan der Richterin platzt

Doch die Verteidigung will doch noch den einen oder anderen Zeugen laden. Eine Polizeibeamtin, weil es Unklarheiten zu den Aufnahmezeiten und der Auswahl von Fotos gebe. Eine Fußgängerin, die das Ganze beobachtet hat, weil bislang nur Autofahrer vernommen worden seien. Man wolle „Unstimmigkeiten“ klären, heißt es zur Begründung.

Und als Richterin Andrea Costa diese Anregungen ablehnt, kündigt die Verteidigung an, dazu nun schriftliche Anträge einzureichen. Der ambitionierte, knapp bemessene Zeitplan der Richterin ist damit nicht mehr zu halten.

Bei einem ordentlichen Prozess müssen schließlich auch noch Plädoyers gehalten werden, die Angeklagten das Recht auf letzte Worte, und es braucht zumindest ein wenig Zeit, um ein Urteil zu begründen.

Klimakleber vor Gericht: Scharfe Sicherheitsvorkehrungen

Es wird also noch mindestens einen weiteren Termin in Sitzungssaal 104 geben, dem größten im Regensburger Gerichtsgebäude, der eigentlich Schwurgerichtsverhandlungen vorbehalten und ohnehin schwer zu kriegen sei, wie die Amtsrichterin anmerkt.

Auch der ganze Aufwand – vor dem Sitzungssaal werden Besucher inklusive Presse ausnahmslos durchsucht, Ausweise werden kopiert und mehrere Justizbeamte sind zur Sicherheit vor Ort – sei zu bedenken, so Costa.

Klimakleber vor Gericht: Aktivist kündigte, um verstärkt protestieren zu können

Nicht nur Wolfgang M. hat für seine Überzeugungen und seine Aktivitäten bei der letzten Generation einiges aufgegeben. Simon Lachner beispielsweise, in Regensburg wohl das bekannteste Gesicht der „Letzten Generation“ und aktuell ebenfalls angeklagt, war bei einem hiesigen Unternehmen als Elektroingenieur tätig.

Dort plante er unter anderem Photovoltaikanlagen und beriet potentielle Kunden. Diesen Job bei einem Unternehmen, für das er gerne gearbeitet habe, habe er selbst gekündigt, sagt Lachner. Weil er sich stattdessen vermehrt den Protesten für einen Einsatz der Politik gegen den Klimawandel widmen wolle.

Auch weil er häufig zum „Containern“ gehe, reiche das Ersparte zur Zeit noch, um die Miete in der WG und den Lebensunterhalt zu finanzieren. „Ich mache das nicht freiwillig und nicht gerne.“ Aber ihm bleibe angesichts der Dringlichkeit der Situation keine andere Wahl.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Klimakleber vor Gericht: Entspannte Gespräche mit betroffenen Autofahrern

Bei den letzten vernommenen Zeugen – vom Berufskraftfahrer über die Hauswirtschafterin bis hin zur Küchenhilfe – bleibt das Bild nahezu durchgehend dasselbe wie am ersten Verhandlungstag. Handeln in Sachen Klimaschutz halten fast alle für notwendig, gelegentlich wird sogar ein gewisses Verständnis für die Aktivisten geäußert. Doch das Mittel der Blockade sehen die betroffenen Pkw-Lenkerinnen und -Lenker durchweg als falsch und nicht zielführend an.

Konsequent entschuldigt sich stets einer der Angeklagten im Namen der Gruppe bei den Zeugen für die Unannehmlichkeiten, die ihnen durch Blockade und Verhandlung entstanden seien – und wohl auch vor dem Hintergrund, dass die Sache schon einige Monate her ist, nehmen fast alle diese Entschuldigung in entspanntem Ton an.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Polizist über Klimakleber: „In keiner Weise respektlos“

Die Aktivisten seien „in keiner Weise respektlos“ aufgetreten, schildert ein Polizeibeamter. Allerdings auch „sehr bestimmt und nicht kooperativ“ – sprich: die Straße freiwillig verlassen wollten sie nicht. Fast „entspannt“ sei die Situation gewesen.

Eine „gewisse Wut“ habe es aber doch von manchen Autofahrern gegeben. Der eine oder andere habe rumgeschrien. Einen roten SUV habe man stoppen müssen, weil der immer weiter auf die am Boden sitzenden Aktivisten zugerollt sei.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.