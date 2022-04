„Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“: Harsche Kritik am Klinik-Deal mit der Caritas Regensburg

Der Lankdreis zahlt, die Caritas hat das Sagen

Der Landkreis Kelheim gibt die Entscheidungshoheit über sein Krankenhaus an die Regensburger Caritas ab, muss aber trotzdem sämtliche Kosten und Risiken tragen. Doch nicht nur das wirft Fragen nach dem Sinn dieses Deals auf.

Regensburg - Der Kelheimer Landrat Martin Neumeyer (CSU) spricht von einer wichtigen Weichenstellung für die Zukunft. Doch der Deal, auf den sich der Landkreis Regensburg, notariell beglaubigt am 24. März, mit dem Diözesanverband der Caritas Regensburg eingelassen hat, mit der Begründung, dadurch sein Krankenhaus zu erhalten, erscheint nach einem genaueren Blick weder zukunftsträchtig noch sinnvoll.

Klinik-Deal mit Caritas Regensburg: Landkreis gibt seine Entscheidungsbefugnisse ab und zahlt Millionen

Kurz zusammengefasst hat sich die Caritas für einen symbolischen Euro die Mehrheit an der Kelheimer Goldberg-Klinik, 200 Betten, 682 Beschäftigte, gesichert. Damit hat sie in allen wesentlichen Punkten das Sagen. Der Landkreis trägt im Rahmen dieser Vereinbarung sämtliche Lasten und Risiken für Vergangenheit und Zukunft. Konkret: Ein prognostiziertes Defizit von 86,8 Millionen Euro allein bis 2032, plus notwendiger Investitionen von 52,5 Millionen Euro. Minimum. Im Hintergrund bei alledem agiert zudem – im Auftrag der Caritas – ein umstrittenes Beratungsunternehmen, die Bayreuther Oberender AG (früher: Economedic AG).

Der Name des Unternehmens geht zurück auf seinen 2015 verstorbenen Gründer Peter Oberender, Mitbegründer der „Wahlalternative 2013“ (heute: AfD) und Doktorvater von Alice Weidel. Oberender machte zu Lebzeiten mit radikalen Forderungen zur kompletten Deregulierung des Gesundheitsmarktes von sich reden. Unter anderem hatte er vorgeschlagen, legalen Organhandel über Internet-Auktionen zu erlauben.

Klinik-Deal mit Caritas Regensburg: Im Hintergrund agiert ein umstrittenes Beratungsunternehmen

Diese Forderungen entsprächen selbstverständlich nicht den ethischen Positionen der Caritas, teilt der Diözesanverband Regensburg mit. „Wir haben allerdings auch keinen Vertrag mit Prof. Oberender geschlossen, der vor über sieben Jahren verstorben ist, sondern mit dem aktuellen Vorstand, der in diesem Auftrag klar unsere ethischen Positionen vertritt.“ Und trotz des sonstigen Rufs, der Oberender vorauseilt, dazu später mehr, habe man auch keinen Zweifel daran, „dass die Oberender AG die vorgegebenen Ziele im Sinn des caritativen Trägers umsetzen wird“, das sei die Sicherung attraktiver Arbeitsplätze und einer hochwertigen medizinischen Versorgung.

Für Kelheim hat Oberender ein medizinisches Konzept erstellt, das die Frage nach dem Sinn dieser sogenannten „strategischen Partnerschaft“ mit der Caritas, genauer gesagt dem Regensburger Caritas-Krankenhaus St. Josef, nicht wirklich beantwortet. Dieses Konzept ist vage, nicht sonderlich innovativ und basiert auf Prognosen und groben Schätzungen. Der Verlust fällt demnach deutlich höher aus als in der Vergangenheit, allerdings, so heißt es auf Basis von nicht zwingend nachvollziehbaren Berechnungen, niedriger als wenn man nichts tun würde.

Entscheidung des Deals durch den Kreistag gepeitscht

Der mittlerweile unterschriebene Vertrag sichert dem Diözesanverband des Bistums Regensburg aber die Mehrheit an der Golberg Klinik, künftig Caritas-Krankenhaus St. Lukas GmbH, ohne irgendein Risiko dabei einzugehen. Landrat Neumeyer kann – zumindest bis zum Ablauf seiner Amtszeit – die Rettung des Kelheimer Krankenhauses für sich reklamieren kann. Was in zehn Jahren ist, bleibt offen und hängt davon ab, inwieweit man der Oberender AG vertraut. Für den Landkreis gibt es eine vertraglich geregelte Ausstiegsmöglichkeit aus dem Vertragswerk, das insgesamt bis 2050 laufen soll.

Den Kelheimer Kreisräten blieb gerade einmal eine Woche Zeit, um sich in die umfangreichen Unterlagen einzuarbeiten. Der Betriebsrat und die Beschäftigten am Klinikum wurden erst kurz vor der Kreistagsentscheidung von der Übernahme in Kenntnis gesetzt, ohne zuvor in irgendeiner nennenswerten Form gehört oder gar eingebunden worden zu sein. Die Gewerkschaft verdi sprach von einem „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“. Doch Folgen hatte die teils geharnischte Kritik nicht. Mit 47 gegen fünf stimmte der Kreistag im Januar für die neue „Partnerschaft“, mangels Alternativen, verbunden mit einiger Skepsis und Kritik, aber vor allem der Hoffnung, dass das alles schon irgendwie das Richtige sein werde.

Klinik-Deal: Beschäftigte verlieren Betriebsrat, Streikrecht und werden ins kirchliche Arbeitsrecht gezwungen

Für die Beschäftigten bedeutet die Übernahme durch die Caritas einen Wechsel vom öffentlichen Dienst zum kirchlichen Arbeitsrecht. Sie verlieren ihren Betriebsrat und bekommen eine Mitarbeitervertretung mit deutlich weniger Rechten, sie dürfen nicht mehr streiken. Auf das Pflegepersonal, dessen Zahl kaum steigen soll, werden deutliche Mehrbelastungen zukommen, um das „Zukunftskonzept“, das Oberender dem Kelheimer Kreistag präsentiert hat, umsetzen zu können. Und bereits jetzt zeigt sich, dass anfängliche Versprechen wohl nicht eingehalten werden.

„Viel von den mündlichen Zusagen, die während der entscheidenden Sitzungen des Aufsichtsrates und des Kreistages getätigt worden sind, hat sich in den Gesprächen zwischen Betriebsrat und den Vertreter:innen des neuen Gesellschafters nicht mehr wiedergefunden“, sagt dazu verdi-Gewerkschaftssekretär Josef Ilsanker. So schließe beispielsweise die vorgeschlagene Formulierung zum Kündigungsschutz kaum Kündigungsgründe aus.

Gegen den geplanten Wechsel zum Kirchenarbeitsrecht prüft verdi nun zusammen mit dem Fachanwalt Dr. Armin Rockinger juristische Schritte. Ilsanker: „Die Caritas hält 51 Prozent an der Goldberg-Klinik, die öffentliche Hand, also die Steuerzahler:innen, tragen dagegen das ganze Risiko. Da muss man schon fragen, ob da dieser Wechsel legitim ist.“

Experten: Das medizinische Konzept berücksichtigt wichtige Fragen nicht

Doch auch das medizinische Konzept lässt viele Fragen offen. Experten, denen wir es vorgelegt haben, die sich aber nicht namentlich zitieren lassen wollen, sprechen davon, dass bundesweite Trends nirgendwo berücksichtigt würden, auf den herrschenden Fachkräftemangel nicht eingegangen und die generelle schwierige Situation eines kleinen Krankenhauses wie Kelheim in unmittelbarer Nähe zu Regensburg mit exzellenter Versorgung nicht berücksichtigt werde.

Wie bereits erwähnt, liegen sämtliche Risiken und Lasten beim Landkreis – mindestens rund 140 Millionen Euro Finanzbedarf in den nächsten zehn Jahren. Dabei hat die Gebietskörperschaft kaum noch Entscheidungsbefugnisse. Für die Caritas Regensburg hingegen bringt die Vereinbarung keinerlei oder allenfalls „weiche“ Verpflichtungen mit sich. Diese solle „bestmöglich dafür Sorge tragen“, das Krankenhaus zu erhalten, sei „gehalten“, das medizinische Konzept fortzuentwickeln oder „soll“ ein neues Investitionskonzept erstellen, heißt es in den Unterlagen, die dem Kreistag vorgelegt wurden. Eine ungewöhnlich starke Position für einen Vertragspartner, der gleichzeitig die Mehrheit in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung hat und damit auch die alleinige Macht bei allen entscheidenden Themen.

Die Caritas-Berater: Ein Unternehmen, das man kritisch sehen sollte

Zum medizinischen Konzept, das die Zukunft des Kelheimer Krankenhauses langfristig sichern soll, hat die Caritas ausweislich der Präsentation im Kreistag augenscheinlich nichts beigetragen. Vier bunte, aber ansonsten nichtssagende Folien steuerte der Diözesanverband dort bei. Es ist angesichts des zuletzt häufigen Wechsels in der Führungsspitze des Regensburger Krankenhauses St. Josef auch nicht ersichtlich, woher das Know-How kommen sollte.

Es stammt offensichtlich ausschließlich von der Oberender AG, die als besonders harter Sanierer gilt und dessen Vorgehen an anderen Kliniken schon mehrfach für Kritik gesorgt hatte. Von freihändigen Vergaben, undurchsichtigen Prognosen und zu hohen Honoraren war unter anderem die Rede. Eine Reihe von Oberender-Mandaten, die unsere Redaktion überprüft hat, wurde vorzeitig beendet. Bei den Kliniken Nordoberpfalz wurde unter undurchsichtigen Umständen nahezu die komplette Führung ausgetauscht und durch Oberender-Leute ersetzt – trotz guter Zahlen, und ohne, dass sich die geschassten Leute etwas hätten zuschulden kommen lassen.

Das Portfolio, mit dem Oberender in den letzten Jahren mit seinen 40 Beschäftigten jährliche Gewinne zwischen knapp einer und vier Millionen Euro erwirtschaftete, lässt auch Zweifel an einer wirklich unabhängigen Beratung aufkommen. Neben dieser Beratung bietet das Unternehmen nämlich auch Klinik-Management sowie „Mergers & Acquistions“ an, also den Kauf und Verkauf von Kliniken.

Sanierungskonzept: Mehr Leistung, aber kaum mehr Pflegepersonal

Für Kelheim schlagen die Berater unter anderem eine Steigerung der Fälle um rund 20 und der Leistung um rund 31 Prozent bis 2028 vor – bei nahezu gleichbleibendem Pflegepersonal. Starke Personalsteigerung soll es hingegen bei der Verwaltung geben – um fast 40 Prozent. Wofür, das bleibt offen. Und es wirft die Frage auf, worin die „Synergiepotentiale“ liegen sollen, die sich der Landkreis von der so bezeichneten „strategischen Partnerschaft“ mit der Caritas erhofft. Zu diesen Potentialen werden weder die Caritas noch der Landkreis sonderlich konkret – das werde erst die Zukunft zeigen, heißt es.

Ein zentraler Bestandteil der Leistungssteigerung soll über Kooperationen bei der Urologie und Geriatrie mit St. Josef kommen – sowie über einen ein externen chirurgischer Leistungsanbieter. Ein genauerer Blick zeigt wiederum: Die prognostizierten Zuwächse aus Geriatrie und Urologie, also aus der Caritas-Kooperation, sind gering. Den Löwenanteil – 72 Prozent – macht der externe chirurgischen Dienstleister aus, eine Praxis für Orthopädie und Chirurgie also, die OP-Kapazitäten im Krankenhaus erhält und so dessen Belegzahlen nach oben bringen soll. Doch dafür bräuchte es keine Caritas.

Warum macht sich der Landkreis zum Knecht am eigenen Hof?

Das könnte auch der Landkreis selbst übernehmen anstatt seine Entscheidungsbefugnisse abzugeben, sämtliche Risiken und Kosten zu tragen – und sich so zum Knecht am eigenen Hof zu machen für ein vages Konzept, das nach wie vor ein durchschnittliches Jahresdefizit von 8,6 Millionen Euro mit sich bringen wird.

