„Kahlschlag“ nach Kelheimer Klinik-Deal befürchtet – keine Abtreibungen mehr möglich

Kritik und Ängste nach Personalentscheidung

Beschäftigte sind perplex: Bei dem fragwürdigen Klinik-Deal zwischen dem Landkreis Kelheim und der Caritas Regensburg wurde die Geschäftsführerin ersetzt.

Regensburg/Kelheim – Der viel kritisierte Klinik-Deal zwischen dem Landkreis Kelheim und dem Caritasverband Regensburg ist nun endgültig in trockenen Tüchern. Seit kurzem firmiert die frühere Goldberg-Klinik unter dem Namen Caritas-Krankenhaus St. Lukas GmbH. Am 27. Juni hat sich ein neuer Aufsichtsrat konstituiert – unter Vorsitz von Dr. Clemens Prokop, Präsident des Landgerichts Landshut und stellvertretender Vorsitzender des Caritasverbands.

Klinik-Deal in Kelheim: Der Landkreis zahlt, die Caritas hat das Sagen

Für gewisse Irritationen innerhalb der Belegschaft sorgte bereits die erste Amtshandlung des Aufsichtsrats: Die langjährige Geschäftsführerin Dagmar Reich, der ein gutes Verhältnis zum Betriebsrat nachgesagt wurde, hat man ausgetauscht und durch Sabine Hehn ersetzt, Mitarbeiterin des umstrittenen Beratungsunternehmens Oberender AG, das den Klinik-Deal maßgeblich mitgestaltet hat.

Wie mehrfach berichtet, hat die Caritas für einen symbolischen Euro die Mehrheit an dem bislang kommunalen Krankenhaus übernommen und verfügt damit über alle wesentlichen Entscheidungsbefugnisse. Ungeachtet dessen muss der Landkreis im Rahmen dieser „strategischen Partnerschaft“ aber weiterhin sämtliche Lasten und Risiken für Vergangenheit und Zukunft tragen – nach aktuellen Schätzungen ein dreistelliger Millionenbetrag allein in den nächsten zehn Jahren.

Nach Klinik-Deal mit Caritas: Keine Schwangerschaftsabbrüche mehr im Krankenhaus Kelheim

Ziel der Partnerschaft mit der Caritas sei es, die medizinische Versorgung der Landkreisbürger weiter sicherzustellen, sagt Landrat Martin Neumeyer (CSU). Die viel beschworenen „Synergieeffekte“ und Vorteile, die dieses Konstrukt aber bringen soll, sind vage. Das „Zukunftskonzept“, dass die Bayreuther Oberender AG dafür im Auftrag der Caritas vorgelegt hat, fußt auf vielen unsicheren Prognosen und Annahmen.

Zuletzt hatte der mit der kirchlichen Übernahme einhergehende Wegfall des letzten Krankenhauses in der Region, wo Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden, für Kritik gesorgt. Anfängliche Versuche, die Beschäftigten aus dem TVÖD heraus in den kirchlichen Tarifvertrag zu drängen, sorgten kurz für Aufregung, wurden aber durch den Widerstand von Gewerkschaft und Betriebsrat gestoppt.

Klinik-Deal in Kelheim: Das Management übernimmt die Oberender AG

Dennoch waren viele Beschäftigte perplex, als sich ihnen am vergangenen Donnerstag Sabine Hehn als neue Geschäftsführerin vorstellte. Ihre Vorgängerin Dagmar Reich, seit 2006 am Kelheimer Krankenhaus, galt bei der Belegschaft als anerkannt und war Unterstützerin bei der Forderung nach einem verbesserten Personalschlüssel.

Reichs Nachfolge übernimmt Sabine Hehn im Rahmen eines Managementvertrags, den die Caritas mit der Oberender AG geschlossen hat. Ein bekanntes Vorgehen des Unternehmens, das neben Beratung besagte Managementverträge, aber auch den Kauf und Verkauf von Kliniken zu seinem Portfolio zählt.

Klinik-Deal mit Oberender: Aktionsgruppe befürchtet „Kahlschlag“

Kritik an der aktuellen Personalie kommt von der 2021 gegründeten „Aktionsgruppe Schluss mit Kliniksterben in Bayern“. Der Abgang der bisherigen Geschäftsführerin ohne ein Wort des Dankes oder der Anerkennung – in der besagten Pressemitteilung von Landkreis und Caritas fällt nicht einmal Reichs Name – mache betroffen, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem von Peter Ferstl, Vorsitzender der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Kelheim, unterzeichnet wurde.

„Es ist zu befürchten, dass das neue Caritas Krankenhaus St. Lukas mit seiner neuen Ära nun einen Kahlschlag erlebt und seine Leistungen sukzessive durch niederschwellige kostengünstige ambulante Leistungen ersetzt, zum Nachteil der EinwohnerInnen im Landkreis Kelheim“, heißt es weiter.

Umstrittene Berater am Krankenhaus Kelheim: Kritik an Oberender gab es öfter

Dass nun die Oberender AG dauerhaft in die Führung des Krankenhauses eingebunden ist, bereitet der Aktionsgruppe erkennbar Sorgen. Es sei „allgemein bekannt“, dass dieses Unternehmen „an vielen Klinikkonzentrationsprozessen bzw. Klinikschließungen beteiligt“ sei.

In dem Schreiben wird insbesondere auf die Kliniken Nordoberpfalz AG in Weiden verwiesen, wo unter Beratung und Ägide von Oberender-Leuten mehrere kleinere Standorte geschlossen wurden. Allerdings, so der Aktionskreis, ohne dass dies zu wirtschaftlichen Verbesserungen geführt habe, dafür aber zu Verschlechterungen für die Patientinnen und Patienten. Vom Landkreis Kelheim und der Caritas fordert der Aktionskreis, sich zu der Personalentscheidung zu erklären.

An anderen Klinikstandorten hatte es nach dem Engagement von Oberender immer wieder Kritik an dem Unternehmen gegeben. Zusagen und Prognosen seien teils nicht eingehalten worden. Die meisten Kliniken schreiben nach wie vor rote Zahlen. Mit Blick auf ein Oberender-Management-Mandat in Ingelheim (Rheinland-Pfalz) war in einem Prüfbericht des Landesrechnungshofs die Rede von undurchsichtigen Prognosen, zu hohen Honoraren und freihändigen Vergaben.

„Zukunftskonzept“ bei Klinik-Deal: Mehr Leistung, kaum mehr Pflegepersonal

In Kelheim, das beteuert zumindest die Caritas Regensburg in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion, soll es nicht so weit kommen. Die Oberender AG müsse sich im Rahmen des Management-Vertrags „an die Vorgaben der vertraglichen Vereinbarungen halten (…), die der Landkreis Kelheim und der Caritasverband für die Diözese Regensburg vereinbart haben“. „Die Richtung, die die Klinik einschlage, würden also von Caritas und Landkreis vorgegeben.

Wohin die Reise des Kelheimer Krankenhauses mit dem Namen der Caritas an der Tür und marktradikalen Beratern im Hintergrund führt, ist bislang noch ungewiss. Laut dem von Oberender vorgelegten Konzept strebt man bis 2028 eine Steigerung der Fälle um rund 20 und der Leistung um rund 31 Prozent an. Doch zusätzliches Pflegepersonal dafür soll es kaum geben.

Trotz Klinik-Deal: Das Defizit am Krankenhaus Kelheim bleibt hoch

Dadurch – so die von Oberender vorgelegte – soll das Betriebskostendefizit bis 2032 „lediglich“ bei 86,8 Millionen Euro liegen, durchschnittlich 8,6 Millionen jährlich. Wenn nichts passiere, werde dieses Defizit auf über 125 Millionen steigen, schreiben die Unternehmensberater. Zum Vergleich: Zuletzt lag das jährliche Defizit der Goldberg-Klinik – trotz Corona-Pandemie – bei rund sechs Millionen Euro.

Doch zumindest für den Vorstandsvorsitzenden der Oberender AG, Jan Hacker, ist die nun vorgelegte Lösung eine „richtige Weichenstellung für die Zukunft“.

