76-Jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gestorben. (Symbolbild) © Fotostand / IMAGO

Ein Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall gestorben. Er kollidierte mit einem Auto und wurde von seinem Fahrzeug geschleudert.

Mühlhausen - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat ein Motorradfahrer sein Leben verloren. Der 76-Jährige missachtete am Dienstagabend (5. September) an einer Kreuzung zwischen Rocksdorf und Mühlhausen die Vorfahrtsregel. Daraufhin wurde er von einem Auto erfasst, so die Polizei.

Verkehrsunfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz: Motorradfahrer stirbt

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 44-jährige Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. (ly/dpa)

Ein Lkw scherte auf der B12 unerwartet aus, weshalb ein Auto frontal mit dem Lastkraftwagen kollidierte. Der Fahrer des Autos stirbt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.