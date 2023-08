Schwerkranker siegt vor höchstem Gericht gegen AOK Regensburg – die zahlt erst einmal trotzdem nicht

Von: Stefan Aigner

Die Zentrale der AOK in Regensburg © Stefan Aigner

Über vier Jahre stritt ein Schwerkranker mit der AOK. Er spricht von „systematischem Betrug am Versicherten“. Es fällt schwer, ihm nicht zuzustimmen.

Regensburg/München - Mehr als 15 Monate ist es her, seit der schwerkranke Bernhard Steinbeißer sich vor dem Bundessozialgericht gegen die AOK Regensburg durchgesetzt hat. Die Krankenkasse muss ihm zu Unrecht vorenthaltenes Krankengeld nachzahlen – rund 5500 Euro.

Dazu kommen Zinsen, die über die Jahre aufgelaufen sind. Und auch zu Unrecht eingezogene Pflichtbeiträge müsste er zurück bekommen. All das sind die Folgen des Urteils, das bereits am 7. April 2022 ergangen ist.

Über vier Jahre Kampf mit der AOK: „Die wollen mich zermürben“

Doch zum Zeitpunkt, als wir Mitte Juli mit unseren Recherchen beginnen, ist noch immer nicht alles bezahlt. Die AOK Regensburg lässt sich Zeit. Und das tut sie nicht zum ersten Mal. Dieses Vorgehen hat, das sagt Bernhard Steinbeißer, System. „Die wollen mich zermürben.“

Die Angelegenheit zieht sich schon lange hin. Über viereinhalb Jahre ist es her, seit man dem heute 59-Jährigen erstmals die Zahlung von Krankengeld verweigert hat. Mehr als vier Jahre wurden zahlreiche Schreiben von ihm unzureichend beantwortet, nicht bearbeitet oder schlicht ignoriert. Und über vier Jahre hat die AOK alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, um sich vor einer Zahlung zu drücken.

Über vier Jahre Clinch mit der AOK: Nach unserer Anfrage wird plötzlich gezahlt

Selbst nach dem Urteil des Bundessozialgerichts, das Steinbeißer vollumfänglich recht gegeben hat (nachdem er ein Jahr zuvor schon vor dem Landessozialgericht obsiegt hatte), brauchte es erst mehrere Schreiben und Beschwerden Steinbeißers, bis sich bei der AOK jemand bemüßigt sah, zumindest einen Teil des ihm zustehenden Geldes zu überweisen.

Als wir aktuell bei der Krankenkasse um Stellungnahme zu dem Sachverhalt bitten, wird zeitgleich eine weitere Zahlung veranlasst. Ein schier unglaublicher Zufall...

Viereinhalb Jahre Kampf: Beängstigendes Verhalten der AOK

Gegenüber unserer Redaktion äußert sich ein Sprecher der AOK Regensburg bedauernd. Das Urteil vom April 2022 sei erst im September 2022 zugestellt worden. Anschließend habe man die „Auswirkungen auf weitere versicherungs- und leistungsrechtliche Folgen“ klären müssen. Das habe eben auch noch etwas Zeit in Anspruch genommen, ehe man dann gezahlt habe.

Genauer gesagt hat es ein gutes dreiviertel Jahr gedauert – die erste, unvollständige Zahlung kam am 6. Juni 2023.

Dieses Verhalten der AOK fügt sich nahtlos ein in ein beängstigendes Bild, das die Krankenkasse in den zurückliegenden viereinhalb Jahren gegenüber Steinbeißer abgegeben hat. Und wenn er von „systematischer Zermürbungstaktik“ spricht, dann fällt es schwer, ihm nicht zuzustimmen.

Viereinhalb Jahre Kampf mit der AOK: Der Betroffene ist schwerkrank

Eine zentrales Beispiel dafür: Selbst den Bescheid, in dem die AOK die rechtswidrige Einstellung der Krankengeldzahlungen festhielt, musste sich Steinbeißer gerichtlich erstreiten, um anschließend – nach abgelehntem Widerspruch – überhaupt erst dagegen klagen zu können. Der Betroffene selbst sagt: „Das hat System.“

Bereits 2021 haben wir über Steinbeißers Fall berichtet. Bei dem Sozialpädagogen wurde 2009 eine exogen allergische Alveolistis diagnostiziert – eine Entzündung, die mit einer stetigen Verschlechterung der Lungenleistung einhergeht. Mehrere Gutachten seines Hausarztes und eines Lungenfacharztes belegen das.

Seit Januar 2019 war er zwei Jahre nahtlos krankgeschrieben. Und fast von Anfang an gab es Probleme mit der AOK.

Ausbleibendes Krankengeld: Die AOK Regensburg ließ sich immer sehr viel Zeit

Als wir vor zwei Jahren berichtet haben, hatte Steinbeißer gerade – im Juni 2021 – seine Forderungen gegenüber der AOK Regensburg vor dem Landessozialgericht durchgesetzt. Übrigens ohne Anwalt. Die Rechtslage sei eindeutig, sagt er.

Die AOK legte Revision beim Bundessozialgericht ein. Sämtliche zeitlichen Fristen zur Begründung wurden dabei ausgereizt. Genau so wie die AOK sich jetzt – nach der höchstrichterlichen Klatsche – erneut über ein Jahr Zeit ließ, um dann nur einen Teil der rechtskräftig festgestellten Ansprüche zu bezahlen.

Kampf mit der AOK Regensburg: Kein Krankengeld und Phantasiebeiträge

Dass Bernhard Steinbeißer überhaupt so lange durchgehalten hat, ist erstaunlich. Denn er wurde nicht nur durch die ausbleibenden Zahlungen belastet. Darüber hinaus wurden ihm zu Unrecht Pflichtbeiträge abgebucht – in fiktiver Höhe, ungefragt und ohne Überprüfung seiner tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

„Das wurde einfach eingefordert und sofort mit Mahngebühren in Rechnung gestellt“, erzählt der 59-Jährige. Kurzzeitig verlor er – weil das Geld ausging – seinen Versicherungsschutz.

Jahrelanger Kampf mit AOK: Immer wieder Klagen und Anträge bei Gericht

Einer Auflistung, die Steinbeißer uns vorlegt, ist zu entnehmen: Mit Beginn seiner Krankschreibung 2019 wurde in knapp eineinhalb Jahren, also rund 500 Tage, nur an 72 Tagen Krankengeld gezahlt. Zum Großteil sprang die Agentur für Arbeit mit ALG I ein, trotz nahtloser Krankmeldungen.

Um zumindest kurzzeitig wieder Geld von der AOK zu erhalten, musste Steinbeißer mehrfach Anträge und Klagen beim Sozialgericht einreichen oder einstweiligen Rechtsschutz beantragen. „Vor Gericht behauptete die AOK dann wahrheitswidrig, man zahle regelmäßig“, sagt er.

Nachdem die ausbleibenden Zahlungen immer wieder damit begründet wurden, dass er Krankmeldungen zu spät abgegeben habe oder Unterlagen nicht angekommen seien, gab Steinbeißer sämtliche Schreiben seitdem persönlich ab und ließ sich deren Eingang quittieren. Irgendwann habe man sich am Empfang geweigert, seine Briefe anzunehmen.

Jahrelanger Kampf mit AOK: Der Direktor versprach viel und hielt nichts

Doch Steinbeißer versucht es auch über andere, dafür vorgesehenen Wege. Er wendet sich mit Beschwerdeschreiben, Widersprüchen oder Überprüfungsanträgen an die AOK-Direktion vor Ort, mit offiziellen Dienstaufsichtsbeschwerden. Ohne Ergebnis. Ein langes Gespräch 2019, in dem sich der damalige AOK-Direktor wortreich bei Steinbeißer entschuldigt, Besserung gelobt und ein Abstellen der Fehler verspricht, bleibt folgenlos. Es fließt weiter kein Krankengeld. „Hinhaltetaktik“ nennt Steinbeißer das heute.

Eine E-Mail, in der er später „aufgrund zahlreicher Verstöße“ um den Wechsel seines persönlichen Beraters bittet, wird vom aktuellen AOK-Direktor damit beschieden, dass dieser Mitarbeiter allseits gelobt werde. Er sehe deshalb „keinen Anlass an Veränderung“, lässt er wissen. Steinbeißer werde deshalb derselbe Berater „weiterhin als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung“ stehen.

Fehlende Beratung und kein Krankengeld: AOK verweigert Akteneinsicht

Eine andere „persönliche Beraterin, die individuell berät“ habe vier Jahre lang keine E-Mails beantwortet, sagt Steinbeißer. Eine inhaltliche Antwort auf die Beschwerde gibt es offenbar generell nicht. Auf eine detaillierte Anfrage unserer Redaktion zu dem Thema teilt ein AOK-Sprecher lediglich mit: „Nach unserem Kenntnisstand sind alle Anfragen von Hr. Steinbeißer umfassend geprüft und beantwortet worden.“

Akteneinsicht zu Gesprächen mit Verantwortlichen wird Steinbeißer von der AOK Regensburg verweigert. Mal heißt es, dass es keine Aufzeichnungen gäbe, mal, dass diese nicht für ihn bestimmt seien.

„Kürzlich schrieb mir die AOK München, dass alle meine Beschwerden 2019 in einem Gespräch mit dem damaligen AOK-Direktor bearbeitet und beantwortet worden seien“, berichtet Steinbeißer. Bemerkenswert: Ein Großteil der Beschwerden, die er uns vorlegt, stammt aus den Jahren 2020 bis 22, kann also 2019 nicht besprochen worden sein. Auch das fügt sich ins Bild.

Kein Krankengeld, keine Antworten: Auch AOK-Vorstand und Verwaltungsrat bleiben tatenlos

Steinbeißer belässt es nicht dabei. Er informiert die AOK-Vorstandschaft in München, wendet sich an den AOK-Verwaltungsrat, dem wiederum die Überwachung des Vorstands obliegt. Doch auch das ändert nichts.

Von den 15 Verwaltungsräten der AOK Bayern, die sich aus Sozialverbänden und Gewerkschaften rekrutieren und die erst kürzlich wieder bei der Sozialwahl mit vielen Versprechen um die Stimmen der Versicherten geworben haben, reagieren drei. Tenor: Ins operative Geschäft mische man sich nicht ein.

Nach Anfrage unserer Redaktion: Maulkorb für AOK-Verwaltungsräte?

Als unsere Redaktion mehrere Verwaltungsräte aktuell mit Steinbeißers Fall und der Bitte um Stellungnahme zu ihrem Verhalten konfrontiert (inklusive Schweigepflichtentbindung), ruft einer an, stellt eine Stellungnahme in Aussicht. Zwei Tage später folgt die E-Mail eines Pressesprechers der AOK Bayern, der mitteilt, dass sich die Verwaltungsräte „aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu Einzelheiten des Falles äußern“ könnten.

Außerdem wird uns erklärt, dass dem Verwaltungsrat, dem eigentlich eine Überwachungsfunktion gegenüber dem AOK-Vorstand zukäme, „ein direktes Eingreifen nur bedingt möglich“ sei. „Individuelle Anliegen von Versicherten“ gebe der Verwaltungsrat deshalb weiter – an die von ihm zu überwachende AOK. Anders ausgedrückt: Auf den Verwaltungsrat der AOK Bayern brauchen Versicherte wohl nicht zu zählen.

Kampf mit AOK: Auch das Ministerium reagiert nicht

Eine Beschwerde Steinbeißers bei der Aufsichtsbehörde, angesiedelt beim Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, wird nicht beantwortet. Strafanzeigen bei den Staatsanwaltschaften Regensburg, München und Nürnberg, die er in seiner Verzweiflung stellt, verlaufen im Sande – es gebe keine Verdachtsmomente.

Die ihm zustehenden Leistungen erhält Steinbeißer nur, weil er hartnäckig geblieben ist – und weil ihm Gerichte recht gegeben haben, nachdem sämtliche Kontrollmechanismen innerhalb der AOK versagt und vorgesehene Mittel wie Dienstaufsichtsbeschwerden sich als stumpfes Schwert erwiesen haben.

AOK-Pressesprecher: „Ein bedauerlicher Einzelfall“

Ein Pressesprecher der AOK Bayern versucht, die Situation zu beruhigen. Er teilt mit, dass man nach unserer Anfrage „das ganze Verfahren einer zentralen Prüfung (…) unterziehen“ wolle. Und die Geschwindigkeit dieser Prüfung unterscheidet sich deutlich von jener, mit der man gegenüber Bernhard Steinbeißer vorgegangen ist. Denn bereits eine gute Woche nach unserer ersten Anfrage teilt der Sprecher mit: „Bislang zeichnet sich ab, dass es sich um einen bedauerlichen Einzelfall handelt.“

„Die zuständige Direktion wird sich bei unserem Versicherten explizit entschuldigen“, wird versprochen. Und schließlich legt man für uns einen Transparenzbericht bei, der belegen soll, dass man im Durchschnitt doch gar nicht so langsam arbeite.

Betroffener über AOK: „Das kommt von oben“

Für Bernhard Steinbeißer sind das alles leere Phrasen. Dass jetzt nach viereinhalb Jahren, Dutzenden Schreiben und hunderten E-Mails irgendetwas geprüft werde, werde mit ziemlicher Sicherheit zu gar nichts führen. „Von Anfang an wurde systematisch und auch mit hohem Aufwand daran gearbeitet, mir Leistungen nicht zu zahlen und Beratung vorzuenthalten. Das lässt sich chronologisch schön aufschlüsseln und das weiß die AOK auch.“

Das System komme „von oben, sprich: von der Direktion in München“, so Steinbeißer. „Die wurde seit Jahren von mir in vollem Umfang informiert und unternahm nichts.“

„Verantwortliche bei der AOK sollten ihre Posten räumen“

Die vorenthaltenen Leistungen wirkten sich direkt auf Steinbeißers ALG I-Anspruch aus, „vom darüber hinaus gehenden finanziellen Schaden, psychischem Stress und Zeitaufwand ganz zu schweigen“. „Da kann ich auf eine explizite Entschuldigung getrost verzichten. Besser sollten die Verantwortlichen ihre Posten räumen.“ Der „systematische Betrug am Versicherten“ müsse von außen untersucht werden.

