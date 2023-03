„Kurioser Autotransport“: Bayerische Polizei verfolgt Lkw bis nach Tschechien - Fahrer erklärt Abstecher

Von: Katarina Amtmann

Zwei Berliner Polizeifahrzeuge auf dem Sattelauflieger. © Bundespolizei Waldmünchen

Zwei Polizeiautos am Sattelauflieger sorgten für einen Polizeieinsatz, denn der Lkw-Fahrer fuhr damit über die Grenze nach Tschechien.

Furth im Wald - „Kurioser Autotransport löst Polizeieinsatz aus“, so zu lesen in der neuesten Pressemitteilung der Bundespolizei Waldmünchen. Doch was war passiert?

„Kurioser Autotransport“: Polizei verfolgt Lkw-Fahrer bis nach Tschechien

Demnach beobachtete eine Bundespolizeistreife am Freitag (17. März) gegen 10 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Furth im Wald einen polnischen Lkw mit aufgeladenen Fahrzeugen bei der Ausreise nach Tschechien. „Das Kuriose daran: am Sattelauflieger waren unter anderem zwei nagelneue Polizeifahrzeuge des Landes Berlin ohne amtliche Kennzeichen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Fahnder folgten dem Lkw daraufhin. Es bestand der Verdacht „des unerlaubten Verbringens von Polizeifahrzeugen ins Ausland.“ Da der Lkw-Fahrer (39) zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Zivilfahnder reagierte, „verfolgten die Bundespolizisten das scheinbar flüchtende Fahrzeug“ bis nach Tschechien. Rund 100 Meter nach der Landesgrenze konnten die Polizisten den Lkw schließlich zum Halten bewegen. Kurz darauf traf auch eine Streife der örtlichen Polizei ein und unterstützte die deutschen Beamten.

Wegen Spritpreisen: Lkw-Fahrer macht Abstecher nach Tschechien

„Die Befragung des 39-Jährigen ergab, dass er die Berliner Polizeifahrzeuge in Niederbayern abgeholt hatte, um sie in Berlin auszuliefern. Durch die Angaben in den Frachtpapieren konnte dies bestätigt werden“, heißt es. Der Grund, warum er nach Tschechien fuhr, waren die Spritpreise. Der Lkw-Fahrer erklärte, dass er in dem deutschen Nachbarland tanken wollte, weil die Preise dort günstiger seien.

„Da sich der anfängliche Verdacht somit nicht bestätigte, kehrten auch die Bundespolizisten nach Deutschland zurück. Die Berliner Polizei wird sich sicherlich freuen, ihre zwei neuen Fahrzeuge bald in Empfang nehmen zu können“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

