Rechtsstreit um Rauswurf von REWAG-Chef: Richterin regt Vergleich an

Kündigung wohl unwirksam: Peinlicher Formfehler beim Rauswurf des REWAG-Chefs

Von: Stefan Aigner

Wurde im Juni 2019 noch einstimmig zum Vorstandschef der REWAG gewählt: Dr. Torsten Briegel. © Sandra Ehinger

Ist der Stadt Regensburg beim Rauswurf des Vorstands ihres Energieversorgers ein peinlicher Formfehler unterlaufen, der jetzt hunderttausende Euro an Abfindung kosten könnte? So sieht es jedenfalls das Landgericht.

Regensburg – 612.699 Euro und 65 Cent. So hoch ist der vorläufige Streitwert im Verfahren zwischen dem Energieversorger REWAG, einer Tochter der Stadt Regensburg, und deren ehemaligem Vorstandschef Torsten Briegel, das derzeit vor dem Landgericht Regensburg verhandelt wird.

Und nun sieht es ganz danach aus, als ob die REWAG und damit die Stadt diesen Prozess verlieren wird – wegen eines Formfehlers.

Rauswurf des REWAG-Chefs vor Gericht: Kündigung wohl unwirksam

Briegel war im März fristlos gefeuert worden. Der Aufsichtsrat der REWAG unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wirft ihm schwerwiegende Fehler beim Einkauf von Gas und Strom vor, die zu einem Verlust von 6,4 Millionen Euro geführt haben sollen.

Ob dieser Vorwurf überhaupt zutrifft, spielt vor Gericht aber allenfalls eine untergeordnete Rolle. Denn offenbar waren REWAG und Stadt nicht in der Lage, eine juristisch korrekte Kündigung zu vollziehen. Das macht Richterin Adda Trautsch, Vorsitzende der Handelskammer am Landgericht, gleich zu Beginn der Verhandlung am Montag deutlich.

Peinlich: Zwei Kündigungsschreiben an REWAG-Chef juristisch fehlerhaft

Demnach gab es zwei Kündigungsschreiben an Briegel, jeweils unterzeichnet von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzende der REWAG. Und beide Kündigungen stuft Trautsch in einer ersten Bewertung als unwirksam ein.

Etwas verkürzt zusammengefasst wurde beim ersten Schreiben der Aufsichtsratsbeschluss nicht beigelegt, der Maltz-Schwarzfischer überhaupt dazu ermächtigte, die Kündigung auszusprechen. Dem zweiten, ansonsten identischem Kündigungsschreiben lag der Beschluss dann zwar bei, es wurde aber nicht innerhalb der festgesetzten Frist zugestellt.

Rauswurf von REWAG-Chef: Landgericht Regensburg hat auch Zweifel an den Kündigungsgründen

Die inhaltlichen Fragen werden deshalb am Montag nicht näher erörtert. Beispielsweise, ob man Briegel tatsächlich eine falsche Einkaufspolitik bei Gas und Strom für das laufende Jahr vorwerfen kann. Auch hier äußert Trautsch vernehmbare Zweifel.

Auch bleibt offen, ob diese falsche Einkaufspolitik, so es sie denn tatsächlich gegeben hat, die fristlose Kündigung vom März rechtfertigen würde. Und es bleibt offen, ob man dann nicht auch dem zweiten Vorstand, Bernhard Büllmann, hätte kündigen müssen, der für die Einkaufspolitik der REWAG mindestens ebenso verantwortlich zeichnet wie Briegel.



Das merkt auch Richterin Trautsch an. Es bedürfe „einigen Argumentationsaufbaus“, um zu erklären, warum man einem Vorstand wegen der vorgeworfenen Verfehlungen kündige und dem anderen nicht. Schließlich sei selbst in städtischen Schriftsätzen mehrfach unisono vom gesamten Vorstand die Rede. Es werde also nicht zwischen Briegel und Büllmann differenziert.

Rechtsstreit um Rauswurf von REWAG-Chef: Richterin regt Vergleich an

Doch trotz dieser offenbar recht eindeutigen Rechtslage versucht Adda Trautsch auf einen Vergleich hinzuwirken. Schließlich wisse man ja nie, ob eine Entscheidung in der nächsten Instanz auch halten werde, sagt sie in Briegels Richtung. Auch müsse man die lange Verfahrensdauer berücksichtigen, die Trautsch auf eineinhalb bis zwei Jahre schätzt. Ob man sich denn nicht doch noch einigen wolle oder gar einen Güterichter zur Mediation einschalten wolle?

Vergleich im Streit um Rauswurf: Ex-REWAG-Chef will höhere Abfindung

Am Kläger sei das nicht gescheitert, so Briegels Rechtsanwalt Mark Lembke. Das habe man ja schon im Vorfeld der Kündigung versucht und man sei dafür auch weiter offen. Klar sei aber auch, dass eine Einigung nun nicht mehr auf der damaligen Basis geschehen könne – sprich: Es dürfte um eine höhere Abfindung gehen. Lembke: „Man muss schon auch berücksichtigen, dass man sich gestritten hat.“

Abseits davon, dass die Kündigung schon rein formal nicht haltbar sei, müsse man festhalten: Gegen seinen Mandanten seien sehr schwerwiegende Vorwürfe erhoben worden, die aber nie substanziiert belegt oder über „schlagwortartige Pauschalbehauptungen“ hinausgegangen seien.

Nach vorläufiger Einschätzung des Gerichts: Vertreter der Stadt Regensburg eher kleinlaut

Man habe Briegel keine „Schadenskausalität“ nachweisen können und es sei „schon sportlich“, bei einem bilanziell ausgewiesenem Gewinn von 26,4 Millionen Euro der REWAG im letzten Jahr, den die REWAG im letzten Jahr erwirtschaftet habe, von Schäden und Verlusten zu sprechen.

Auf städtischer Seite, wo Rechtsreferent Dr. Walter Boeckh und Xaver Haimerl, Leiter des Beteiligungsmanagements, zusammen mit Rechtsanwalt Christian Siegert-Bomhard etwas betreten dreinschauen, will man aber dennoch nicht ohne weiteres klein beigeben.

Es sei nicht gut, wenn jetzt schon Klägerseite signalisiert werde, dass eine Einigung zu den damaligen Bedingungen nicht mehr möglich sei, meint Siegert-Bomhard. Schließlich handle es sich ja nach wie vor um ein offenes Verfahren. Und die von der Vorsitzenden Richterin vertretene Auffassung sei auch nicht unumstritten.

Rechtsstreit um Rauswurf von REWAG-Chef: Einigungsgespräche vor der Tür

Schließlich wird die Sitzung unterbrochen. Zunächst beraten sich die beiden Rechtsanwälte vor der Tür, irgendwann werden dann die Mandanten dazu gebeten und anschließend wird nochmals kurz zwischen den Anwälten konferiert.

Nach einer guten halben Stunde verkündet Rechtsanwalt Siegert-Bomhard: „Wir können uns möglicherweise einigen.“ Richterin Trautsch möge doch den Termin für eine potenzielle Urteilsverkündung nicht vor Mitte Januar ansetzen. Während dieser Zeit werde man dann noch Gespräche führen, die vielleicht in einen Vergleich münden können, den man dem Gericht dann mitteilen werde. Und ansonsten gebe es dann eben ein Urteil.

Rechtsstreit um Rauswurf bei REWAG: Bis 23. Januar ist Zeit für eine Einigung

Einen Güterichter wolle man nicht einschalten. Schließlich sei die Materie komplex und es müsse immer der gesamte Aufsichtsrat dahinter stehen. Die müssten dann ja alle zu der Mediation kommen, meint Rechtsanwalt Lembke, wohl nur halb im Scherz.

Der Termin zur Urteilsverkündung wird auf den 23. Januar festgesetzt. Vorher haben sich beide Parteien zudem nochmals Schriftsatzfrist ausgebeten. Insbesondere die Stadt möchte noch einiges zur Rechtsauffassung der Kammervorsitzenden erwidern. Insofern bleibt offen, ob sich Stadt und REWAG tatsächlich auf einen Vergleich einlassen werden und nicht doch ihr Heil in der nächsten Instanz suchen.