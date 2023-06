Landtagswahl 2023 in Regensburg und Oberpfalz: Stimmkreise, Parteien und Direktkandidaten

Von: Christian Einfeldt

Landtagswahl in Regensburg und Oberpfalz: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa und Panthermedia/Imago

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl. Einen Überblick über die Stimmkreise und Direktkandidaten für die Region Regensburg und Oberpfalz finden Sie hier.

Regensburg – Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. Regensburg und die Oberpfalz bereiten sich auf die Landtagswahl 2023 vor. Alle Menschen, über 18 Jahren und mit Erstwohnsitz in der Region, können Einfluss nehmen: auf Fragen der zukünftigen Zusammenstellung des bayerischen Landtags. Welche Spitzenkandidaten ziehen ins Münchner Maximilianeum? Welche Politiker und Parteien legen den politischen Grundstein für die nächsten fünf Jahre?

2018 konnte die CSU rund um Ministerpräsident Markus Söder die Landtagswahl für sich entscheiden. Regensburg und die Oberpfalz hat im Herbst dieses Jahres erneut die Möglichkeit, die politische Zukunft des Landes mitzugestalten. Die Parteien haben die ersten Vorbereitungen getroffen und unter anderem ihre Direktkandidaten präsentiert. Merkur.de mit einem Überblick für die Region.

Landtagswahl 2018: So hatte Regensburg und die Oberpfalz das letzte Mal gewählt

Die Landtagswahl 2018 ist fünf Jahre her. Zwischen der Kommunalwahl in Bayern liegen drei Jahre und auch seit der letzten Europa- und Bundestagswahl sind schon zwei Jahre vergangenen – Zeit für den nächsten Wahlgang. Wie vor fünf Jahren geht es auch im Herbst 2023 wieder um den bayerischen Landtag und dessen Konstellation.

Der Landtag bestimmt die Haushaltsausgaben, legt die Gesetze im Freistaat fest und wählt nicht zuletzt den Ministerpräsidenten. Regensburg und die Oberpfalz suchte dafür in ihren jeweiligen Stimmkreisen die Wahllokale auf. In Regensburg und Umland wollten 2018 71,8 % (Regensburg-Stadt) und 75,2 % (Regensburg-Land) die Zukunft Bayerns mit ihrer Erst- und Zweitstimme mitgestalten – die erste für einen Direktkandidaten, die zweite fiel auf die Partei.

Landtagswahl 2018: Die Ergebnisse in den Stimmkreisen der Oberpfalz

Während die erste Darstellung zeigt, welchen Ausgang die Wahl 2018 in der Oberpfalz genommen hatte, setzt die zweite Tabelle das Wahlergebnis im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt.

CSU SPD Freie Wähler Grüne FDP AFD Sonstige Rgb-Stadt: 29,5 % 10 % 10,4 % 24,3 % 5,2 % 9,5 % 11,1 % Rgb-Land: 39,5 % 7 % 17,8 % 12,4 % 3,3 % 12,6 % 7,4 % AS: 38,9 % 13,3 % 12,3 % 11,5 % 3,5 % 11,7 % 8,6 % Cham: 41,7 % 5,3 % 18,8 % 7,8 % 3,3 % 16 % 7,2 % Neumarkt i.d.OPf.: 47,2 % 6,1 % 13,6 % 12,4 % 3,3 % 10,2 % 7,1 % Schwandorf: 38,9 % 11 % 14,9 % 8,6 % 2,9 % 14,8 % 9 % Tirschenreuth: 46,3 % 11,5 % 14 % 8,2 % 2,6 % 11,1 % 6,5 % Weiden i.d.OPf.: 40,2 % 13,7 % 10,4 % 10,3 % 4,3 % 13,4 % 7,6 %

Landtagswahl-Ergebnisse der Oberpfalz ins Verhältnis gesetzt: Wie sich der Landtag nach 2018 verändert hat

CSU SPD Freie Wähler Grüne FDP AFD Sonstige Bayern: 37,2 % 9,7 % 11,6 % 17,5 % 5,1 % 10,2 % 5,4 % Oberpfalz: 39,8 % 9,6 % 14,1 % 12,4 % 3,6 % 12,3 % k.A.

In Bezug auf die Sitzverteilung des Landtags hatte die Wahl 2018 folgende Konstellation ergeben: 85 Sitzen gingen an die CSU, 22 an die SPD, 38 an die Grünen, 27 an die Freien Wähler, 22 an die AFD und elf an die FDP.

Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2018:

CSU: 85 Sitze

Bündnis 90/Die Grünen: 38 Sitze

Freie Wähler: 27 Sitze

SPD: 22 Sitze

AFD: 22 Sitze

FDP: 11 Sitze

Landtagswahl 2023: Welche Stimmkreise gibt es in Regensburg und der Oberpfalz?

Wie üblich, orientieren sich Bayerns Bürger an sogenannte Stimmkreise. Sie unterteilen die Region und sorgen dafür, dass jede Stimme in etwa gleich gewichtet ist. Mit Regensburg-Land (304) und Regensburg-Stadt (305) gibt es im Großraum Regensburg zwei Stimmkreise. Der erste Stimmkreis umfasst die kreisfreie Stadt Regensburg sowie mit Lappersdorf, Pentling und Wenzenbach drei Gemeinden des Landkreises.

Die wichtigsten Informationen zur bayerischen Landtagswahl 2023 in der Übersicht: Wann ist die nächste Landtagswahl Bayern? Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie oft gibt es eine Landtagswahl? Deutschlandweit wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt (Ausnahme: In Bremen findet die Landtagswahl alle vier Jahre statt). Wie funktioniert die Landtagswahl in Bayern? Bayerische Bürger wählen innerhalb ihres Stimmkreises einen Abgeordneten für den Landtag. Die Zweitstimme unterstützt die vom Wähler bevorzugte Partei. Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Bayern an? Bei der letzten Landtagswahl 2018 in Bayern standen folgende Parteien zur Wahl: CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Die Linke, AFD, Bayernpartei, Humanisten, ÖDP, Die Partei, Partei für Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und V-Partei³. Wie viele Landtagsabgeordneten hat Bayern? Der bayerische Landtag hat 180 Mitglieder. Aktuelle Wahlumfrage (Stand: 6. Juni 2023), GMS-Institut - CSU: 41 % - Freie Wähler: 11 % - Grüne: 14 % - AFD: 12 % - SPD: 10 % - FDP: 4 %

Zum Stimmkreis Regensburg-Land zählt der restliche Teil des Landkreises und damit die Gemeinden Barbing, Beratzhausen, Bernhardswald, Hagelstadt, Hemau, Köfering, Mintraching, Neutraubling, Nittendorf, Obertraubling, Pettendorf, Pfatter, Regenstauf, Schierling, Sinzing, Tegernheim, Thalmassing, Wiesent und Zeitlarn. Außerdem für den Stimmkreis wahlberechtigt, sind die Verwaltungsgemeinden Alteglofsheim, Donaustauf, Kallmünz, Laaber, Pielenhofen-Wolfsegg, Sünching und Wörth a.d.Donau.

Alle Stimmkreise in Regensburg und der Oberpfalz :

: 301 Amberg-Sulzbach

302 Cham

303 Neumarkt in der Oberpfalz

304 Regensburg-Land

305 Regensburg-Stadt

306 Schwandorf

307 Tirschenreuth

308 Weiden in der Oberpfalz

In Summe mit den weiteren Stimmkreisen Amberg-Sulzbach (301, Abkürzung: AS) Cham (302), Neumarkt in der Oberpfalz (303), Schwandorf (306), Tirschenreuth (307) und Weiden in der Oberpfalz (308) stellt der bayerische Wahlkreis Oberpfalz insgesamt acht Stimmkreise.

Nach der Landtagswahl 2018: Markus Söder wurde zum Ministerpräsidenten wieder gewählt

Nach der Landtagswahl 2018 sahen Experten die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (10,2 %) als Gewinner. Die CSU blieb im Bundesland die stärkste politische Partei – musste dennoch einen Verlust von 10,4 % im Vergleich zur vorherigen Wahl 2013 in Kauf nehmen. Die selbsternannte „Heimatkoalition“ der CSU und Freien Wähler gilt seit Inkrafttretens des Koalitionsvertrag am 5. November 2018 als treibende Kraft bayerischer Lokalpolitik. Am 6. November 2018 ernannten 110 Landtagsabgeordnete (89 Gegenstimmen, drei Enthaltungen) Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten.

Lesen Sie auch unsere weiteren Artikel zur Landtagswahl 2023:

Landtagswahl 2023: Das sind die Direktkandidaten für Regensburg und Oberpfalz

Sowohl in Regensburg als auch in der Oberpfalz wurden im Laufe der letzten Wochen die ersten Direktkandidaten zur Landtagswahl 2023 bekannt gegeben. Die CSU, Grünen, Freien Wähler SPD, AFD, FDP, Die Linken und die ÖDP stellen dabei folgende Politiker zur Wahl, die Bürger mit ihrer Erststimme wählen können:

Direktkandidaten in der Oberpfalz :

: 301 Amberg-Sulzbach:

CSU: Dr. Harald Schwartz

Grüne: Christian Feja

Freie Wähler: Bernhard Heinisch, Alexander Pömsl

SPD: Uwe Bergmann

FDP: Jens Rohn

ÖDP: Franz Badura

302 Cham:

CSU: Dr. Gerhard Hopp

Grüne: Stefan Zeller, Dorothee Trautner

SPD: Steve Brachwitz

Die Linke: Manuel Schwarzfischer

ÖDP: Florian Gruber

303 Neumarkt:

CSU: Albert Füracker (direkt), Gerlinde Wanke (Liste)

Grüne: Nicole Brock (direkt), Stefan Haas (Liste)

Freie Wähler: Günter Müller (direkt), Daisy Miranda (Liste)

SPD: Rebecca Frank (direkt), Martin Hollweck (Liste)

FDP: Susanne Schmidt-Pfeiffer (direkt), Sascha Renner (Liste)

Die Linke: Marco Winkler

ÖDP: Ludwig Härteis

304 Regensburg-Land:

CSU: Patrick Grossmann

Grüne: Merten Niebelschütz

Freie Wähler: Tobias Gotthardt

SPD: Matthias Jobst

AfD: Dieter Arnold

FDP: Raphael Dirnberger

Linke: Klaus Nebl

ÖDP: Claudia Wiest

305 Regensburg-Stadt:

CSU: Jürgen Eberwein

Grüne: Jürgen Mistol

Freie Wähler: Michael Schien

SPD: Sebastian Koch

AfD: Carina Schießl

FDP: Loi Vo

Die Linke: Peter Moll, Uschi Maxim

ÖDP: Regine Wörle, Hannes Eberhardt

306 Schwandorf:

CSU: MdL Alexander Flierl, Matthias Meier (Liste)

Grüne: Lucas Pöllinger

Freie Wähler: Martin Scharf, Dieter Jäger (Liste)

SPD: Peter Wein, Julia Zeidler (Liste)

FDP: Janette Stopkova, Leopold Heinz (Liste)

Die Linke: Marian Janka

ÖDP: Alfred Damm

AFD: Reinhard Mixl

307 Tirschenreuth:

CSU: Tobias Reiß, MdL, Stefanie Dippl (Liste)

Grüne: Josef Schmidt, Anna Schwamberger

Freie Wähler: Bernhard Schmidt, Tobias Groß

SPD: Karl Georg Haubelt, Martin Gallersdörfer (Liste)

FDP: Wolfgang Karbstein

ÖDP: Robert Lechner

308 Weiden:

CSU: Dr. Stephan Oetzinger, MdL, Stephan Gollwitzer (Liste)

Grüne: Laura Weber, Harald Neumann

Freie Wähler: Bernhard Schmidt, Tobias Groß

SPD: Nicole Bäumler, Florian Graf (Liste)

FDP: Christoph Skutella

ÖDP: Dr. Barbara Kind

Bezirkswahl 2023: Bayerns Wahlkreise legen sich auf Bezirksräte fest

Zeitgleich zur Landtagswahl steht am 8. Oktober 2023 noch eine andere Wahl in Bayern an: die Bezirkswahl. Der Freistaat ist in sieben Wahlkreisen aufgeteilt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst vor die Wahl gestellt, die Bezirksräte ihrer Region mitzubestimmen. Wie bei der Landtagswahl geschieht das mit der Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme geht auch hier an den Direktkandidaten, während die Zweitstimme für einen Listenbewerber bestimmt ist.

Alle Wahlkreise in Bayern :

: Oberbayern (31 Stimmkreise, 61 Landtagssitze)

Niederbayern (9 Stimmkreise, 18 Landtagssitze)

Oberpfalz (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Oberfranken (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Mittelfranken (12 Stimmkreise, 24 Landtagssitze)

Unterfranken (10 Stimmkreise, 19 Landtagssitze)

Schwaben (13 Stimmkreise, 26 Landtagssitze)

