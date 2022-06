Machtkampf in Regensburg: Zoff um Landtagskandidatur bei der SPD - Genosse ist „stinksauer“

Von: Stefan Aigner

Teilen

Mit ihrem Wunsch nach einer erneuten Landtagskandidatur stößt Margit Wild (Mitte) auf Gegenwind: Ronja Endres hat eine Kampfkandidatur angekündigt, auch Sebastian Koch denkt noch darüber nach. © Lennart Preiss/Michael Bothner

Die Regensburger Landtagsabgeordnete Margit Wild würde auch bei der nächsten Wahl gerne noch einmal antreten. Doch das stößt auf deutlichen Widerspruch ihrer Genossen.

Regensburg – „Ich kenne meine Stärken und bin selbstbewusst“, sagt die Regensburger Landtagsabgeordnete Margit Wild (SPD). Man müsse ihr als Amtierende zugestehen, dass sie auch eigene Interessen vertrete und: „Es steht auch mir als Frau zu, dass ich einen Machtanspruch erhebe, auch wenn das viele nur von Männern gewohnt sind.“

Machtkampf um Kandidatur für den Landtag in Regensburg: Vorstoß von Margit Wild „irritiert“ Genossen

Wild reagiert damit auf Kritik an ihrer Ankündigung, erneut für die Regensburger SPD beim kommenden Landtagswahlkampf antreten zu wollen. Am Mittwoch war die 64-Jährige damit in der Mittelbayerischen Zeitung nach vorne geprescht und hatte deutlich vernehmbare Irritationen bei ihren Parteigenossen ausgelöst. Bislang war man dort davon ausgegangen, dass sie nach zwei Legislaturperioden für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Platz machen würde.

Auf den ersten Blick war Wilds Alleingang kein ungeschickter Schachzug. Die Regensburger Genossen, insbesondere jene, die sich bislang selbst Hoffnungen auf eine Kandidatur gemacht hatten, wurden von dieser Veröffentlichung kalt erwischt.

Sie müssen nun abwägen: Lässt man der Amtierenden den Vortritt, um nicht Gefahr zu laufen, einen öffentlichen Streit vom Zaun zu brechen, die Partei, Mitbewerberinnen oder gar sich selbst zu beschädigen und die Wahlchancen zu verringern oder lässt man es darauf ankommen?

Zoff um Landtags-Kandidatur in Regensburger SPD: Margit Wild überrumpelte Parteifreunde

Doch trotz all dieser Überlegungen gibt es deutliche Kritik. Der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Raphael Birnstiel zeigt sich von Wilds Vorpreschen „irritiert“. Er spricht davon bei der Rückfahrt von Berlin im Zug, wo er zusammen mit dem Unterbezirksvorsitzenden und Wenzenbacher Bürgermeister Sebastian Koch saß. Beide hatten gerade der SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Carolin Wagner ihren Antrittsbesuch abgestattet und wurden von Wild wenige Stunden vor der Veröffentlichung über ihre Entscheidung informiert.

„Wir sind Frau Margit Wild dankbar für Ihre Bereitschaft, sich weiterhin für die Wählerinnen und Wähler vor Ort im bayerischen Landtag einsetzen zu wollen und damit für ihre Bewerbung um eine Kandidatur“, hieß es in einer ersten Reaktion von Birnstiel und dessen Co-Vorsitzender Claudia Neumaier. Aber: „Für die Kandidatur gibt es jedoch noch einige parteiinterne Prozesse. Deshalb werden am Ende die Delegierten der Stimmkreiskonferenz darüber entscheiden, wer für den Stimmkreis antreten wird. Nach unserem derzeitigen Wissensstand gibt es potenziell noch weitere Personen, die daran Interesse haben.“

Machtkampf um Landtagskandidatur: SPD-Landeschefin tritt gegen Wild an

Namentlich waren das bislang Thomas Burger, Chef der SPD-Stadtratsfraktion, die SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres und Sebastian Koch. Während Burger öffentlich keinerlei Ansprüche erhebt, sich aber doch an dem öffentlichen Vorstoß stört, ist das bei Koch und Endres anders.

Die 35-jährige Endres gibt sich in einer parteiinternen Mail durchaus kampfeslustig. Dass sie und Wild nicht miteinander können, gilt als offenes Geheimnis. Endres gilt allerdings als Favoritin des Stadtverbandsvorstands. Und sie wird es wohl auf eine Kampfkandidatur mit Margit Wild ankommen lassen.

Sie freue sich darüber, dass „zahlreiche Genossinnen und Genossen aus der gesamten Oberpfalz“ sie auf eine Kandidatur angesprochen hätten, heißt es in der parteiinternen Mail, mit der sie ihre Kandidatur ankündigt. Sie freue sich nun auf die kommenden Gespräche.

Margit Wild will nochmal in den Landtag: Potenzieller Nachfolger ist „stinksauer“

Sebastian Koch, der bis zu Wilds Umentscheidung noch als ihr Favorit für die Nachfolge galt, hält sich derweil öffentlich noch bedeckt. Intern soll er dem Vernehmen nach aber regelrecht getobt haben. Wild sei ihm in den Rücken gefallen, nachdem sie „politisch in der Versenkung verschwunden“ sei und er „ihren Laden aufgeräumt“ habe, wird er von Vertrauten zitiert. „Er ist stinksauer“, so ein Vertrauter des 34-Jährigen. Auf Nachfrage macht Koch trotz moderater Wortwahl denn auch deutlich, dass es für Margit Wild nicht so einfach werden könnte, wie sie sich das vorstellt.

Er fühle sich in Wenzenbach zwar sehr wohl und wolle dort auch noch einige Projekte erfolgreich verwirklichen, aber: Als SPD-Unterbezirksvorsitzender habe er aber natürlich „auch den Anspruch, die SPD über Wenzenbach hinaus voranzubringen“. Dafür brauche es unter anderem Kandidatinnen und Kandidaten „die fleißig für ihre frischen Ideen und die Sozialdemokratie arbeiten“. Ein deutlicher Seitenhieb auf Wild, die in den letzten beiden Jahren kaum noch in Erscheinung getreten war und sich aus der Parteiarbeit vor Ort komplett zurückgezogen hat.

Die SPD sei gut beraten, „sich in den zuständigen Gremien Gedanken zu machen und auf eine demokratische Herangehensweise bei der Kandidierendenfindung zu setzen“, so Koch.

Parteijugend stellt sich gegen Margit Wild: „Gibt bessere Kandidaten.“

Dazu, ob er er es bei der Delegiertenkonferenz im September auf eine Kampfkandidatur mit Wild ankommen lassen wird, gibt Koch derzeit keinen Kommentar ab. Allerdings werden ihm von verschiedenen SPD-Vertreterinnen und -Vertretern keine schlechten Chancen eingeräumt. Er dürfte einige Stimmen aus dem Landkreisgemeinden Lappersdorf, Pentling und Wenzenbach mitbringen, die zum Stimmkreis gehören und darf auf die Unterstützung der Jusos bauen.

Deren Bezirksvorsitzender Alexander Roth macht in einer ersten Reaktion denn auch deutlich, dass er es zwar „für völlig legitim“ hält, wenn Margit Wild erneut kandidieren wolle. „Doch die Zeiten des Amtierenden-Bonus seien vorbei. Ein Bürgermeister, der mit 71 Prozent gewählt wurde und eine Landesvorsitzende haben jedes Recht zu kandidieren und ich halte sie auch für die besseren Kandidaten“, so Roth.

Margit Wild über Kritiker: „Junge Leute verstehen das nicht.“

Margit Wild scheint von dem Gegenwind zumindest ein bisschen überrascht zu sein, sagt aber: „Es ist ganz legitim, wenn einige das nicht gut finden.“ Dennoch stehe es ihr zu, Ansprüche zu erheben.

Sie habe in den letzten Jahren mehrere schmerzliche persönliche Einschnitte erfahren müssen – den Tod ihrer Eltern und ihres Lebensgefährten. Da sei es einerseits klar, dass man ins Überlegen komme, ob man weiter politisch aktiv sein wolle. Andererseits müsse man ihr aber auch zugestehen, dass sie sich nach einer gewissen Bedenkzeit auch umentscheiden könne. „Auch wenn das viele junge Leute noch nicht verstehen können“, so die 64-Jährige.