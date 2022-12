Lebenslänglich für den Mörder von Neutraubling – „Menschenverachtender Vernichtungswille“

Von: Michael Bothner

Er hat seine Lebensgefährtin mit 24 Messerstichen getötet. Das Landgericht Regensburg schickt den 37-Jährigen dafür wegen Mordes lebenslänglich ins Gefängnis.

Regensburg – Lebenslänglich – so lautet das Urteil im Neutraublinger Mordprozess. Wie berichtet, musste sich ein 37-Jähriger vor dem Landgericht Regensburg wegen der Tötung seiner Lebensgefährtin (27) verantworten, die er mit 24 Messerstichen umgebracht hatte.

Mann tötet Lebensgefährtin: „In solchen Momenten kommt der Hass“

Seit 2012 kannten sich Täter und Opfer. 2018 wurden sie ein Paar. Bis dahin soll es vor allem die Frau gewesen sein, die immer wieder eifersüchtig auf seine Liebschaften und Bekannten schielte. Fortan ist es der Angeklagte, den der Gedanke an zwei frühere Liebhaber seiner Partnerin – zwei ihm nahestehende Cousins – keine Ruhe mehr lassen sollte.

Dieses Wissen um die Cousins mache ihn kaputt, heißt es in einem der zahlreichen Chats, die die Schwurkammer auswertete, um die Tat zu rekonstruieren. „In solchen Momenten kommt der Hass.“ Die Freundin schlug eine Paartherapie vor. Der Angeklagte hat einen anderen Plan.

Mann ersticht Lebensgefährtin: Beziehung war immer wieder von Gewalt geprägt

Richter Dr. Michael Hammer spricht am Mittwoch in der Urteilsbegründung von einem klaren Machtverhältnis. Der Mann behält sich vor, mit anderen zu schlafen. Sollte sie so etwas tun, könne er nicht sagen, wie er damit umgehen werde. Das gibt er 2018 im Chat deutlich zu verstehen. „Ich habe nichts zu verlieren.“

Die toxische, immer wieder von Gewalt geprägte Beziehung treibt die Frau zunehmend von ihrem früheren Umfeld weg. Zur eigenen Familie hält sie zwar Kontakt, macht aber dicht, wenn diese sich negativ über ihren Partner äußert oder fragt, woher die blauen Flecken kommen.

Täter drohte schon früher damit, seine Freundin zu töten

Einmal aber bekommt die Mutter direkt mit, wie aggressiv der Angeklagte ticken kann. Im Jahr 2020 meldet sich die 27-Jährige nachts bei ihr meldet, fragt, ob sie mit der Tochter vorbei kommen kann. Aufgelöst und verängstigt. Der 37-Jährige soll damals gedroht haben, sie zu töten. Am Telefon verteidigt er sich gegenüber der Mutter. Er habe nie gesagt, auch dem Kind etwas anzutun.

Sieben Tage lang hat sich die Kammer ein umfangreiches Bild gemacht, tief in die von Beginn an schwierige Beziehung zwischen Täter und Opfer geblickt. Am Mittwoch fügt Hammer Baustein an Baustein und entwickelt so nach und nach eine Erzählung, an deren Ende der 6. Februar dieses Jahres steht. Der Tag, an dem der Angeklagte die junge Mutter im Beisein ihrer Tochter mit 24 Messerstichen in seiner Wohnung in Neutraubling umbringt.

Eifersucht und das Ausüben von Macht: Mann tötet Freundin mit 24 Messerstichen

Ende letzten Jahres schreibt die Frau einem deutlich älteren Nachbarn einen anonymen Liebesbrief. Zunächst sei das nur als Scherz gedacht gewesen. Auch der Nachbar ist davon völlig überfordert, will es zunächst nicht ernst nehmen. Doch schnell entwickelt sich ein enges Verhältnis. Man schreibt sich nahezu täglich, vor allem über Telegram.

Die 27-Jährige ist hin und her gerissen. Der Nachbar gibt ihr Halt, hört ihr zu. Während der Woche ist sie fast jeden Abend bei ihm. Die anderen Nachbarn beginnen, sich darüber auszulassen.

Vor dem Mord: Täter kündigt an, dass er 15 Jahre ins Gefängnis gehen wird

Am Freitag, 4. Februar, holt der Angeklagte wie so oft die Tochter seiner Partnerin von der Schule ab. Er fährt mittags noch kurz zum Wohnhaus der Frau, um etwas zu holen. Dabei sprechen die Nachbarn den Mann auf das Verhältnis seiner Freundin zu dem 53-jährigen Nachbarn an.

Da dreht der 37-Jährige durch. Zu Hause ruft er einen Freund an, spricht über die untreue Freundin und dass er für „15 Jahre ins Gefängnis“ gehen werde. Der Frau droht er später alkoholisiert am Telefon, sie zu töten.

Vor dem Mord: Mann deponiert Küchenmesser im Schlafzimmer

Zwei Tage gärt es in ihm. Man telefoniert, einigt sich darauf, noch einmal in Ruhe zu reden. Im anderen Chat drängt der 53-Jährige die „Liebe seines Lebens“, sich endlich zu entscheiden, warnt aber auch davor, doch wieder nach Neutraubling zu fahren. Wenn was passiere, sei sie selber schuld.

Am Samstag fährt die Frau zurück nach Neutraubling. Die Drohung vom Vortag nimmt sie ernst, schaut sogar in der Küche, ob noch alle Messer da sind. Wann genau der Angeklagte das Küchenmesser, mit dem er sie später tötet, auf dem über zwei Meter hohen Schlafzimmerschrank deponiert, konnte vor Gericht nicht wirklich geklärt werden.

Frau schlief mit Tochter im Bett – da schlug der Mörder zu

Gegen Mitternacht bringt die Frau ihre Tochter ins Bett. Später legt sie sich dazu. Spätestens da habe sie nicht mehr mit einem Angriff auf sich gerechnet, ist das Gericht überzeugt. Womöglich habe sie auch die Anwesenheit ihres Kindes als eine Art Schutz empfunden. Der Angeklagte habe deshalb – trotz der vorherigen Geschehnisse – heimtückisch gehandelt. Auch das Mordmerkmal der niederen Beweggründe sieht die Kammer gegeben.

Als auch der Angeklagte am Morgen ins Schlafzimmer kommt – im Blut 3,46 Promille Alkohol – will er von der jungen Frau wissen, wie oft sie fremdgegangen ist. Dann sticht er zu. Die Blutspritzer an der Wand deutete ein Gutachter als Folge von Abwehrbewegungen.

Mann tötet Lebensgefährtin: „Absoluter Vernichtungswille“

Die Frau rennt zur Tür und macht das Licht an. Durch den Lärm wird das Kind wach, stellt sich aber weiter schlafend. Laut dem Mädchen verschließt der Angeklagte irgendwann die Tür, wirft den Schlüssel weg. Dann sticht er in die Rumpfseite der Frau.

Die Frau stolpert, geht zu Boden und bleibt bewusstlos liegen. Mehrfach noch sticht der Angeklagte auf den leblosen Körper ein. Staatsanwältin Kathrin Schilling spricht in ihrem Plädoyer von „menschenverachtendem Vernichtungswillen“, mit dem der Mann seine Partnerin „abgeschlachtet“ habe.

Gericht: Mann tötet Lebensgefährtin, „weil sie ungehorsam war“

Wie 2018 in einem Chat angekündigt, habe er seine Freundin bestrafen wollen, so die Überzeugung des Gerichts. Er habe sie getötet, „weil sie ungehorsam war, weil sie gegen die von ihm verhängten Regeln verstoßen hat“, sagt Hammer. So habe er das Machtverhältnis und sein „Selbstwertgefühl“ wieder herzustellen versucht. Aus niederen Beweggründen „opfert er seinem Ziel ein menschliches Leben“.

Schilling sowie die beiden Rechtsanwältinnen Claudia Schenk und Shirin Ameri als Vertreter der Nebenklage hatten in ihren Plädoyers auch das dritte Mordmerkmal der Grausamkeit und die besondere Schwere der Schuld gefordert.

Gericht sieht keine besondere Schwere der Schuld

Schon im Verlauf des Verfahrens hatte der Kammervorsitzende aber darauf verwiesen, dass es um die rechtliche Wertung gehen müsse, nicht um eine moralische Verurteilung. Ja, die Tat im Beisein der Tochter zu begehen sei grausam, gesteht Hammer – im alltäglichen Verständnis. Juristisch aber hebe sich die Tat am Ende nicht ausreichend von anderen vergleichbaren Fällen ab. Für die besondere Schwere der Schuld sieht das Gericht deshalb keine hinreichenden Gründe.

