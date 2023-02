Solarmodule und Geräte im sechsstelligen Wert gestohlen – Kripo geht von gezielten Raubzügen aus

Von: Adriano D'Adamo

Über 200 Module wurden aus Solarparks in der Oberpfalz gestohlen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Über 200 Module und fast 30 Wechselrichter wurden aus mehreren Solarparks in der Oberpfalz abmontiert und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 150.000 Euro.

Neustadt an der Waldnaab – Unbekannte haben sich Zugang zu drei Solarparks im Landkreis von Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz verschafft und sind ans Werk gegangen. Sie haben über 200 Photovoltaikmodule und 29 Wechselrichter abmontiert und gestohlen. Das Polizeipräsidium erklärte auf eine Anfrage der Redaktion hin, dass es sich dabei um gezielte Raubzüge handelt und die Materialien weiterverkauft oder verbaut werden.

Über 200 Photovoltaikpanele gestohlen

Es wurden jeweils mehr als 100 Module aus den zwei Solarparks in Tännesberg und Vohenstrauß gestohlen. Laut der Kriminalpolizei Weiden haben die Module einen Wert von mehr als 18.000 Euro. Die Beamten haben Spuren gesichert und suchen nach Zeugen, die einen LKW gesehen haben, der sich zwischen dem 12. und 14. Februar in der Nähe der Solarparks aufgehalten hat.

Laut dem bayerischen Landeskriminalamt nimmt die Anzahl an Strafdelikten, bei denen Solarmodule gestohlen werden, immer mehr zu. Auf eine Anfrage von BR24 hin bestätigte das Landeskriminalamt, dass letztes Jahr mehr Diebstähle als im Vorjahr stattgefunden haben. Bis November letzten Jahres wurden 70 Diebstähle erfasst.

Technisches Know-how beim Abtransport und Intention der Diebe

Der dritte Diebstahl fand im Solarpark im Ortsteil Pfaffenreuth statt. Neben verschiedensten Gegenständen aus den Baucontainern wurden gezielt 29 Wechselrichter im Wert von 150.000 Euro abmontiert und mitgenommen. Wechselrichter sind dafür zuständig, dass die Solarpanele zur Sonne ausgerichtet werden. Wie das Polizeipräsidium gegenüber unserer Redaktion erklärte, wiegt ein Wechselrichter rund 80 Kilogramm, weswegen die Polizei davon ausgeht, dass die Unbekannten mit technischem Know-how an die Aktion herangetreten sind. Weiterhin erklärten sie die mögliche Intention der Diebe.

Die verbauten Materialien und Komponenten in den Wechselrichtern und Photovoltaikmodulen sind besonders hochwertig. Die Polizei geht davon aus, dass sie deswegen gezielt geklaut und im Ausland verkauft oder weiterverbaut werden. Damit ist der Handel mit Diebesgut aus Solarparks ein sehr lukratives Geschäft.

Stärkere Kontrolle auf den Straßen

Die Polizei erhöht ihre Streifentätigkeit um die Gebiete der Solarparks herum. Weiterhin werden die Zu- und Abfahrtswege stärker kontrolliert. Wie die Polizei bestätigte, handelt es sich dabei um sehr weitläufige Gebiete, die mehr Kontrolle erfordern.

